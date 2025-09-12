Games
Eurobasket 2025: Ενα βήμα πριν τον μεγάλο τελικό η Ελλάδα - Σε ποιο κανάλι θα δείτε τον ημιτελικό κόντρα στην Τουρκία

Eurobasket 2025: Ενα βήμα πριν τον μεγάλο τελικό η Ελλάδα - Σε ποιο κανάλι θα δείτε τον ημιτελικό κόντρα στην Τουρκία Φωτογραφία: EUROKINISSI
Το τελευταίο βήμα πριν τον μεγάλο τελικό του Eurobasket 2025 θα επιχειρήσει να κάνει σήμερα η εθνική ομάδα μπάσκετ.

Την πρόκρισή της στον μεγάλο τελικό της Κυριακής διεκδικεί σήμερα η εθνική ομάδα μπάσκετ, που θα αντιμετωπίσει στις 9 το βράδυ στη Ρίγα την Τουρκία του Εργκίν Αταμάν, στον δεύτερο ημιτελικό του Eurobasket 2025. Ο αγώνας θα μεταδοθεί ζωντανά από την ΕΡΤ και τη NOVA.

{https://www.instagram.com/p/DOdq4vHDPuM/?utm_source=ig_embed}

Σύμφωνα με ψηφοφορία των φιλάθλων που βρίσκεται σε εξέλιξη στην ιστοσελίδα της FIBA, η Ελλάδα είναι το φαβορί του δεύτερου ημιτελικού με ποσοστό 56,4% (43,6% η Τουρκία), ενώ στον πρώτο ημιτελικό η Γερμανία έχει συντριπτικό προβάδισμα 82,7% έναντι της Φινλανδίας (17,3%).

fiba 52e5d

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο και η παρέα του παίρνουν θέση στο παρκέ της Arena Riga έχοντας απέναντί τους την αήττητη Τουρκία (7-0), με στόχο το εισιτήριο για τον μεγάλο τελικό.

Οι δύο ομάδες βρίσκονται αντιμέτωπες για 15η φορά στην Ιστορία, με την Ελλάδα να έχει πετύχει νίκη σε 11 αγώνες.

Ο προπονητής της εθνικής μας ομάδας, Βασίλης Σπανούλης, δεν αντιμετωπίζει κανένα πρόβλημα όσον αφορά την αποστολή της ομάδας, ενώ ο Εργκίν Αταμάν αναμένει μέχρι τελευταία στιγμή για την παρουσία του Τσέντι Όσμαν στην 12άδα, καθώς δεν προπονήθηκε ούτε την Τετάρτη, ούτε την Πέμπτη.

Νωρίτερα, στις 17:00 η Φινλανδία θα παλέψει κόντρα στο φαβορί της διοργάνωσης, τη Γερμανία, για την πρώτη της πρόκριση σε τελικό Eurobasket.

