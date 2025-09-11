Games
Eurobasket 2025 - Αταμάν για Οσμάν: Την ώρα του ματς θα ξεκαθαρίσει η κατάστασή του

Eurobasket 2025 - Αταμάν για Οσμάν: Την ώρα του ματς θα ξεκαθαρίσει η κατάστασή του Φωτογραφία: EPA/TOMS KALNINS
Ο Οσμάν δεν προπονήθηκε την παραμονή του ματς με την Ελλάδα, στα ημιτελικά του Eurobasket 2025.

Ασαφής είναι ακόμα η κατάσταση με τον Τσεντί Οσμάν, μετά τον τραυματισμό του, σύμφωνα με τα όσα είπε ο Εργκίν Αταμάν μία ημέρα πριν από το ματς της Τουρκίας με την Ελλάδα, για τα ημιτελικά του Eurobasket 2025.

O 30χρονος παίκτης του Παναθηναϊκού δεν προπονήθηκε σήμερα, Πέμπτη και ο Αταμάν δήλωσε πως η κατάστασή του θα ξεκαθαρίσει την ώρα του αυριανού ματς (12/9, 21:00).

«Συνεχίζεται η θεραπεία του Τσεντί. Δεν μπορούσε να προπονηθεί με την ομάδα σήμερα. Η κατάστασή του θα ξεκαθαρίσει την ώρα του ματς», δήλωσε ο Αταμάν στους Τούρκους δημοσιογράφους, μετά την προπόνηση, σύμφωνα με το basketnews.

Eurobasket 2025 Ελλάδα Τουρκία: Οι αποδόσεις των στοιχηματικών

Eurobasket 2025 Ελλάδα Τουρκία: Οι αποδόσεις των στοιχηματικών

Αθλητισμός

Ο Οσμάν, που τραυματίστηκε στο ματς κόντρα στην Πολωνία για τα προημιτελικά, εθεάθη να κουτσαίνει και να περπατά αργά, βγαίνοντας από το πούλμαν της Τουρκίας. Αρχικά, υπήρχαν υποψίες για κάταγμα κόπωσης, αλλά οι εξετάσεις στις οποίες υποβλήθηκε δεν επιβεβαίωσαν αυτούς τους φόβους.

Eurobasket 2025 Ελλάδα Τουρκία: Οι αποδόσεις των στοιχηματικών

Αθλητισμός

Eurobasket 2025 Ελλάδα Τουρκία: Οι αποδόσεις των στοιχηματικών

Αθλητισμός
Eurobasket 2025: Οι πιο «τρελοί» φίλαθλοι και οι «καλοντυμένοι» Έλληνες (Βίντεο)

Αθλητισμός

Eurobasket 2025: Οι πιο «τρελοί» φίλαθλοι και οι «καλοντυμένοι» Έλληνες (Βίντεο)

Αθλητισμός
Σλούκας για Αταμάν: Ο καλύτερος προπονητής τα τελευταία 10 χρόνια - Μήτογλου: Θα μιλήσουμε στο γήπεδο

Αθλητισμός

Σλούκας για Αταμάν: Ο καλύτερος προπονητής τα τελευταία 10 χρόνια - Μήτογλου: Θα μιλήσουμε στο γήπεδο

Αθλητισμός
Ο Σπανούλης απάντησε στον Αταμάν: «Χρόνια τώρα προσπαθεί να επηρεάσει το μυαλό των ανθρώπων»

Αθλητισμός

Ο Σπανούλης απάντησε στον Αταμάν: «Χρόνια τώρα προσπαθεί να επηρεάσει το μυαλό των ανθρώπων»

Αθλητισμός

