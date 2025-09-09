Games
Eurobasket 2025: Η συγγνώμη του Κουρτινάιτις στους Έλληνες δημοσιογράφους, αφού τους «σνόμπαρε» (Βίντεο)

Eurobasket 2025: Η συγγνώμη του Κουρτινάιτις στους Έλληνες δημοσιογράφους, αφού τους «σνόμπαρε» (Βίντεο) Φωτογραφία: EPA/Jussi Eskola
Αρνήθηκε να μιλήσει σε Έλληνες δημοσιογράφους, την παραμονή του ματς Λιθουανία- Ελλάδα, στο Eurobasket 2025.

Ο προπονητής της Λιθουανίας, Ρίμας Κουρτινάιτις, ζήτησε συγγνώμη στους Έλληνες δημοσιογράφους που βρίσκονται στη Ρίγα για το Eurobasket 2025, επειδή αρνήθηκε να τους μιλήσει.

Τη Δευτέρα, αφού ολοκλήρωσε τις δηλώσεις του σε Λιθουανούς δημοσιογράφους, ο προπονητής αρνήθηκε να μιλήσει στους Έλληνες ρεπόρτερ, την παραμονή του σημερινού ματς στα προημιτελικά του Ευρωμπάσκετ (21:00, ΕΡΤ1, Novasports Start).

Λίγο αργότερα, η ομοσπονδία μπάσκετ της Λιθουανίας εξέδωσε ανακοίνωση στην οποία ο Κουρτινάιτις ζητούσε συγγνώμη, για την «παρεξήγηση», όπως χαρακτήρισε το περιστατικό. Επίσης, για να επανορθώσει, δήλωσε έτοιμος να μιλήσει σε Έλληνες δημοσιογράφους στη σημερινή πρωινή προπόνηση.

Εκεί, ο προπονητής της εθνικής ομάδας της Λιθουανίας ζήτησε συγγνώμη από τους Έλληνες δημοσιογράφους για τη συμπεριφορά του.

{https://x.com/BasketNews_com/status/1965348341459681700}

Η ανακοίνωση της Λιθουανίας για την «παρεξήγηση»

«Αγαπητοί Έλληνες δημοσιογράφοι,

Ο ομοσπονδιακός προπονητής της εθνικής Λιθουανίας, Ρίμας Κουρτινάιτις, θέλει να ζητήσει ειλικρινά συγγνώμη για την παρεξήγηση που συνέβη απόψε.

Ο general manager της ομάδας μας, Λίνας Κλέιζα, και ο αρχηγός, Γιόνας Βαλαντσιούνας, ήταν έτοιμοι για τη συνέντευξη που είχε προγραμματιστεί μαζί σας. Ωστόσο, ο κόουτς Ρίμας παρερμήνευσε την κατάσταση, πιστεύοντας ότι ο Λίνας είχε ήδη καλύψει όλα όσα αφορούσαν το αυριανό παιχνίδι.

Για να διορθώσει την κατάσταση, ο κόουτς Ρίμας θα ήθελε πολύ να έχει την ευκαιρία να μιλήσει μαζί σας και να απαντήσει σε όλες τις ερωτήσεις σας, για όσο χρειαστεί. Θα είναι διαθέσιμος αμέσως μετά την αυριανή πρωινή προπόνηση, η οποία θα διεξαχθεί στο γήπεδο του αγώνα, από τις 11:20 έως τις 12:20.

Ο κόουτς Ρίμας τρέφει ειλικρινή σεβασμό για το ελληνικό μπάσκετ και τους παθιασμένους φιλάθλους του. Έχει όμορφες αναμνήσεις από τη στήριξη που έλαβε η Λιθουανία στο Eurobasket του 1995, και εκτιμά ιδιαίτερα τη σύνδεση ανάμεσα στις δύο ομάδες, αγαπά το ελληνικό μπάσκετ και τη μαγευτική χώρα της Ελλάδας. Θυμάται το κατάμεστο γήπεδο του Eurobasket 1995 να αποθεώνει τη Λιθουανία στον τελικό, μια υπέροχη στιγμή της καριέρας του που θα θυμάται για πάντα.

Για ακόμη μία φορά, ζητάμε συγγνώμη από τους Έλληνες δημοσιογράφους και φιλάθλους του μπάσκετ για αυτή την παρεξήγηση.

Εκτιμούμε πραγματικά την κατανόησή σας και ανυπομονούμε να σας δούμε όλους αύριο! Με απόλυτο σεβασμό, Ρίμας Κουρτινάιτις».

