Γιάννης Αντετοκούνμπο: Το βίντεο για την καρδιά που γίνεται ασταμάτητη και το άλμα αλά Τεντόγλου

Οι φίλαθλοι δεν χορταίνουν τα βίντεο από τις εκπληκτικές ενέργειες του Γιάννη Αντετοκούνμπο.

Ένα βίντεο με εντυπωσιακά στιγμιότυπα από την εθνική ομάδα ανάρτησε ο Γιάννης Αντετοκούνμπο, ενόψει της αυριανής αναμέτρησης με τη Λιθουανία, στα προημιτελικά του Eurobasket 2025.

«Η καρδιά είναι κάτι παραπάνω από μυς. Είναι δύναμη, είναι ρυθμός, είναι ροή αλλά δεν μπορεί να χτυπά μόνη της. Χρειάζεται αγγεία για να μεταφέρουν τη δύναμή της, χρειάζεται οξυγόνο για να της δίνει ζωή», ακούγεται στο βίντεο και μετά τον Γιάννη Αντετοκούνμπο εμφανίζονται πλάνα των αδελφών του, Θανάση και Κώστα.

«Είναι ένα σύστημα, καθένας διαφορετικό, καθένας σημαντικό. Και όταν κινούνται ως ένα, η καρδιά γίνεται ασταμάτητη», καταλήγει το βίντεο.

{https://www.instagram.com/p/DOWXCj7kZA8/}

Αύριο, Τρίτη, η εθνική ομάδα μπάσκετ ανδρών αντιμετωπίζει τη Λιθουανία με στόχο το «εισιτήριο» για τα ημιτελικά του Ευρωμπάσκετ (21:00, ΕΡΤ1 και Novasports Start). Στην ανάπαυλα της μίας ημέρας, τα social media έχουν γεμίσει με εντυπωσιακά βίντεο από τις εκπληκτικές ενέργειες του Greek Freak στο ματς κόντρα στο Ισραήλ, σε αργή κίνηση.

Ανάμεσά τους και το «κάρφωμα» με άλμα που θύμισε κάτι από τον δύο φορές «χρυσό» Ολυμπιονίκη, Μίλτο Τεντόγλου.

{https://www.instagram.com/p/DOV7g03DPt0/}

{https://www.instagram.com/p/DOVtRNvjFQf/?hl=en}