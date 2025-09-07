Χρυσό μετάλλιο για τη Μιλένα Κοντού στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα κωπηλασίας

Στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα κωπηλασίας στην Τσεχία, η χώρα μας συμμετείχε με οκτώ πληρώματα.

Η Μιλένα Κοντού χάρισε το δεύτερο χρυσό μετάλλιο και το τέταρτο συνολικά στα ελληνικά «κουπιά» στο Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα κωπηλασίας Κ23 στο Ρατσίτσε της Τσεχίας.

Η περσινή «χρυσή» πρωταθλήτρια στο διπλό σκιφ ελαφρών βαρών με την Ευαγγελία Αναστασιάδου, και η μοναδική της αποστολής στο Ρατσίτσε με Ολυμπιακό μετάλλιο, αφού στους Αγώνες του Παρισιού (2024) κατέκτησε το χάλκινο στο διπλό σκιφ ελαφρών βαρών μαζί με τη Ζωή Φίτσιου, τερμάτισε πρώτη στη γραμμή του τερματισμού, στον τελικό του σκιφ ελαφρών βαρών και κρέμασε το χρυσό μετάλλιο στο στήθος.

Νωρίτερα σήμερα, Κυριακή (7/9), το χρυσό μετάλλιο κατέκτησαν οι Πασχαλίνα Μουρατίδου και Γαβριέλα Λιόλιου στο διπλό σκιφ ελαφρών βαρών στην ίδια διοργάνωση. Οι Ελληνίδες κωπηλάτριες πέρασαν πρώτες τη γραμμή του τερματισμού στον τελικό, με χρόνο 7:39.31.