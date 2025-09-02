Games
Αθλητισμός

Eurobasket 2025: Πρώτη ήττα για την εθνική, από τη Βοσνία Ερζεγοβίνη (80-77)

Eurobasket 2025: Πρώτη ήττα για την εθνική, από τη Βοσνία Ερζεγοβίνη (80-77) Φωτογραφία: EUROKINISSI/ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΚΑΡΕΚΛΑ
Χωρίς Αντετοκούνμπο και Λαρεντζάκη η εθνική στο τέταρτο ματς του Eurobasket 2025.

Η εθνική ομάδα γνώρισε την πρώτη της ήττα στο Eurobasket 2025 από τη Βοσνία Ερζεγοβίνη, με 80-77, στη Λεμεσό.

Στην τέταρτη αγωνιστική του 3ου ομίλου, ο Βασίλης Σπανούλης δεν είχε στη διάθεσή του τον Γιάννη Αντετοκούνμπο- λόγω ενοχλήσεων στη μέση- ούτε τον Γιαννούλη Λαρεντζάκη εξαιτίας τραβήγματος στη μέση. Στο κρίσιμο ματς της Πέμπτης, κόντρα στην Ισπανία, αμφότεροι αναμένεται να παίξουν, σύμφωνα με τον ομοσπονδιακό τεχνικό.

Η εθνική προηγήθηκε με 11 πόντους στην πρώτη περίοδο, αλλά στο δεύτερο δέχθηκε ένα σερί 18-0 από το οποίο τελικά δεν επανήλθε. Με πολλά λάθη, το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα βρέθηκε να χάνει ακόμα και με 14 πόντους (66-52) στις αρχές της τέταρτης περιόδου, κατά τη διάρκεια της οποίας κυνήγησαν την ανατροπή, που τελικά δεν ήρθε.

Την Πέμπτη (4/9, 21:30) η εθνική ομάδα αντιμετωπίζει την πρωταθλήτρια Ευρώπης του 2022 Ισπανία, για την 5η και τελευταία αγωνιστική του τρίτου ομίλου. Η Ελλάδα υποχώρησε στο 3-1, ενώ η Ισπανία και η Ιταλία- που διασταυρώνουν απόψε τα ξίφη τους (21:30) ισοβαθμούν με 2-1. Η Βοσνία έκανε το 2-2 και χρειάζεται νίκη επί της Γεωργίας στην τελευταία αγωνιστική για να προκριθεί στους «16».

Η βαθμολογία

1. Ελλάδα 3-1 7

2. Βοσνία Ερζεγοβίνη 2-2 6

3. Ισπανία 2-1 5

4. Ιταλία 2-1 5

5. Γεωργία 1-2 4

6. Κύπρος 0-3 3

Τα δεκάλεπτα: 25-19, 38-44, 52-61, 77-80

Ελλάδα (Βασίλης Σπανούλης): Ντόρσεϊ 14 (4), Τολιόπουλος 8 (1), Σλούκας 15 (2), Καλαϊτζάκης 8 (1), Παπανικολάου 11 (1), Κατσίβελης, Σαμοντούροβ 3 (1), Αντετοκούνμπο Κ. 5, Αντετοκούνμπο Θ. 4, Μήτογλου 9 (1)

Βοσνία- Ερζεγοβίνη (Αζίζ Μπεκίρ): Νούρκιτς 18, Ρόμπερσον 18 (4), Αλιμπέγκοβιτς 3 (1), Αρσλάναγκιτς, Άτιτς 15 (2), Γκέτσιτς 5 (1), Πενάβα 7 (2), Λάζιτς 7 (1), Βράμπατς, Καμένιας 7

Τα highlights του ματς

{https://www.youtube.com/watch?v=m-zcHc12nBo}

Σπανούλης: Χάσαμε το μυαλό μας, καλό μάθημα για τη συνέχεια

«Ξεκινήσαμε πολύ καλά, στο δεύτερο δεκάλεπτο χάσαμε το μυαλό μας. Γίναμε νευρικοί, κάτι που δεν έπρεπε. Αυτή τη νευρικότητα τη βγάζουμε σε νοκ άουτ παιχνίδια, οπότε ήταν ένα καλό μάθημα για τη συνέχεια, που θα μας βοηθήσει», δήλωσε ο Βασίλης Σπανούλης.

Ερωτηθείς αν το 18-0 που έκαναν κάποια στιγμή οι Βόσνιοι ήταν αποτέλεσμα της νευρικότητας που περιέγραψε, απάντησε: «Χάσαμε το μυαλό μας χωρίς λόγο και όταν γίνεται αυτό το μόνο που σκέφτεσαι είναι να γκρινιάζεις γιατί δεν πήρες φάουλ και αυτό μας έβγαλε εκτός παιχνιδιού».

Ο Βασίλης Σπανούλης δεν μπήκε στη συζήτηση σχετικά με τα σενάρια που αφορούν τη βαθμολογία. «Δεν υπάρχει σενάριο για εμάς. Εμείς θέλουμε να πάμε στην επόμενη φάση. Θέλουμε να παίξουμε σωστό μπάσκετ, όταν κάνουμε λάθος να μάθουμε και αν αξίζουμε να προχωρήσουμε», ξεκαθάρισε.

«Κάθε τέτοια ήττα στον πρώτο γύρο που δεν είναι επώδυνη μπορεί να σε βοηθήσει στη συνέχεια», σημείωσε και σχολιάζοντας το γεγονός ότι η εθνική δεν έκανε την ανατροπή στο σημερινό ματς, δήλωσε: «Το πιο σημαντικό είναι να κάνουμε την ανατροπή όταν θα έρθει η ώρα και όχι στον πρώτο γύρο».

Κώστας Παπανικολάου: Τα ριμπάουντ και η αμυντική προσέγγιση μας πόνεσαν πολύ

«Η συγκέντρωσή μας δεν ήταν στον απαιτούμενο βαθμό. Πάλι είχαμε μεγάλο πρόβλημα στα ριμπάουντ, νομίζω χάσαμε πάρα πολλά επιθετικά», παραδέχθηκε ο Κώστας Παπανικολάου.

«Η αμυντική μας προσέγγιση και τα ριμπάουντ ήταν δύο κομμάτια που μας πόνεσαν πολύ και έκαναν το παιχνίδι δύσκολο για εμάς», συμπλήρωσε και τόνισε: «Πρέπει να δούμε τι έχουμε κάνει λάθος και να φροντίσουμε να μην ξαναγίνει».

Ερωτηθείς για τους διαιτητές, δήλωσε ότι: «Δεν έκαναν καλό παιχνίδι, αλλά το κακό για εμάς είναι ότι το αφήσαμε να μας επηρεάσει και αυτό ήταν το λάθος από πλευράς μας. Είναι κάτι που δεν μπορούμε να ελέγξουμε. Σε στιγμές που είχαμε καθαρό μυαλό παίζαμε πιο ωραίο μπάσκετ».

