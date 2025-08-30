Games
Σούπερ ντέρμπι, σούπερ απόδοση στην Interwetten!

Σούπερ ντέρμπι, σούπερ απόδοση στην Interwetten!
Όλη η δράση των κορυφαίων διοργανώσεων στην Interwetten με δυνατές αποδόσεις, πολλά ειδικά στοιχήματα και πλούσιο Live Betting! 21+

Ιδανικό φινάλε στα προκριματικά των ευρωπαϊκών κυπέλλων για την Ελλάδα, με τέσσερις ομάδες μας (Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός, ΠΑΟΚ και ΑΕΚ) να δίνουν το παρών στις League Phase των τριών διοργανώσεων (Champions League, Europa League και Europa Conference League) και να γεμίζουν με μπάλα τα βράδια του χειμώνα μέχρι και τον Γενάρη.

Εν αναμονή της έναρξης της ευρώ – μπάλας και προτού οι σύλλογοι κάνουν ένα (μικρό) διάλειμμα για να δώσουν την σκυτάλη στις εθνικές ομάδες και τις μάχες τους για πρόκριση στο Παγκόσμιο Κύπελλο, το τελευταίο Σαββατοκύριακο του Αυγούστου (όχι του καλοκαιριού, μην βιάζεστε!) περιλαμβάνει τέσσερα σούπερ ντέρμπι στην Ευρώπη.

Η Interwetten.gr, η οποία λατρεύει τέτοια παιχνίδια, το γιορτάζει με απίθανη απόδοση 49,20, η οποία προκύπτει από παρολί με επιλογές από τις αναμετρήσεις Σπόρτινγκ Λισσαβόνας – Πόρτο (Σάββατο 30/08, 22:30), Ρέιντζερς – Σέλτικ (Κυριακή 31/08, 14:00), Λίβερπουλ – Άρσεναλ (31/08, 18:30) και Λιόν – Μαρσέιγ (31/08, 21:45).

Έχουμε και λέμε: Να σκοράρει ο φορμαρισμένος Πέδρο Γκονσάλβες στην μονομαχία Λιονταριών και Δράκων, να νικήσουν οι Καθολικοί στο «Old Firm Derby» των δύο πληγωμένων (λόγω Ευρώπης), να εκτελεστούν πάνω από 9,5 κόρνερ συνολικά και να δοθούν πάνω από 4,5 κάρτες συνολικά στην ματσάρα του «Άνφιλντ» και να σημειωθούν πάνω από 3,5 γκολ το ντέρμπι των δύο Ολιμπίκ.

Το Σαββατοκύριακο, βεβαίως, είναι πλούσιο σε παιχνίδια και στην Ελλάδα, με την διεξαγωγή της δεύτερης αγωνιστικής της Super League και την εκτός έδρας αποστολή του Ολυμπιακού στον Βόλο (30/08, 19:00), αλλά και τις αναμετρήσεις στα γήπεδά τους για Άρη με Παναιτωιλικό (30/08, 21:00), ΑΕΚ με Αστέρα Τρίπολης (31/08, 20:00), ΠΑΟΚ με Ατρόμητο (31/08, 21:00) και Παναθηναϊκό με Λεβαδειακό (31/08, 22:00).

Την ίδια ώρα, μάλιστα, συνεχίζεται το συναρπαστικό Ευρωμπάσκετ, με την εθνική μας ομάδα μετά τη νίκη επί της Ιταλίας να ψάχνει άλλες δύο επιτυχίες κόντρα σε Κύπρο (30/08, 18:15) και Γεωργία (31/08, 15:00).

Και μέσα σε αυτή την πανδαισία, η Interwetten.gr προσφέρει παιχνίδια με 0% γκανιότα *, εκατοντάδες ειδικές αγορές, Bet Builder, ξεχωριστά Match Combo, Odds Boost και σπέσιαλ αποδόσεις.

Interwetten, η 1η στοιχηματική που μπήκε στο διαδίκτυο. Με κορυφαία πλατφόρμα σε Mobile και Tablet! 21+

* Οι αποδόσεις ενδέχεται να υπόκεινται σε αλλαγές

* Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις

21+ | ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ ΕΕΕΠ | ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΕΘΙΣΜΟΥ & ΑΠΩΛΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ | ΓΡΑΜΜΗ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΚΕΘΕΑ: 2109237777 | ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ

