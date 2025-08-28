Champions League: Κόντρα σε Ρεάλ και Μπαρτσελόνα ο Ολυμπιακός - Οι αντίπαλοί του

Στα «δύσκολα» έπεσε ο Ολυμπιακός, μετά την κλήρωση για τη League Phase του Champions League, καθώς ανάμεσα στους αντιπάλους του είναι η Ρεάλ Μαδρίτης και η Μπαρτσελόνα.
Από την κλήρωση που έγινε στο Μονακό, προέκυψε ότι οι αντίπαλοι των «ερυθρολεύκων» είναι: Ρεάλ Μαδρίτης, Μπαρτσελόνα, Λεβερκούζεν, Άρσεναλ, Αϊντχόφεν, Άγιαξ, Πάφος και Καϊράτ.
Τα ματς του Ολυμπιακού στη League Phase
- Ρεάλ εντός έδρας
- Μπαρτσελόνα εκτός έδρας
- Λεβερκούζεν εντός έδρας
- Άρσεναλ εκτός έδρας
- Αϊντχόφεν εντός έδρας
- Άγιαξ εκτός έδρας
- Πάφος εντός έδρας
- Καϊράτ εκτός έδρας
Οι ημερομηνίες της League Phase
- Matchday 1: 16-18 Σεπτεμβρίου 2025
- Matchday 2: 30 Σεπτεμβρίου -1 Οκτωβρίου 2025
- Matchday 3: 21/22 Οκτωβρίου 2025
- Matchday 4: 4/5 Νοεμβρίου 2025
- Matchday 5: 25/26 Νοεμβρίου 2025
- Matchday 6: 9/10 Δεκεμβρίου 2025
- Matchday 7: 20/21 Ιανουαρίου 2026
- Matchday 8: 28 Ιανουαρίου 2026
Στιγμιότυπα από την κλήρωση του Ολυμπιακού
Οι δηλώσεις του Βαγγέλη Μαρινάκη