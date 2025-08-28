Games
Champions League: Κόντρα σε Ρεάλ και Μπαρτσελόνα ο Ολυμπιακός - Οι αντίπαλοί του

Champions League: Κόντρα σε Ρεάλ και Μπαρτσελόνα ο Ολυμπιακός - Οι αντίπαλοί του Φωτογραφία: EPA/MOHAMMED BADRA
Τι έδειξε η κλήρωση της League Phase για τον Ολυμπιακό.

Στα «δύσκολα» έπεσε ο Ολυμπιακός, μετά την κλήρωση για τη League Phase του Champions League, καθώς ανάμεσα στους αντιπάλους του είναι η Ρεάλ Μαδρίτης και η Μπαρτσελόνα.

Από την κλήρωση που έγινε στο Μονακό, προέκυψε ότι οι αντίπαλοι των «ερυθρολεύκων» είναι: Ρεάλ Μαδρίτης, Μπαρτσελόνα, Λεβερκούζεν, Άρσεναλ, Αϊντχόφεν, Άγιαξ, Πάφος και Καϊράτ.

Τα ματς του Ολυμπιακού στη League Phase

  • Ρεάλ εντός έδρας
  • Μπαρτσελόνα εκτός έδρας
  • Λεβερκούζεν εντός έδρας
  • Άρσεναλ εκτός έδρας
  • Αϊντχόφεν εντός έδρας
  • Άγιαξ εκτός έδρας
  • Πάφος εντός έδρας
  • Καϊράτ εκτός έδρας

klirosi_olympiakos_antipaloi_c5c25.jpeg

Οι ημερομηνίες της League Phase

  • Matchday 1: 16-18 Σεπτεμβρίου 2025
  • Matchday 2: 30 Σεπτεμβρίου -1 Οκτωβρίου 2025
  • Matchday 3: 21/22 Οκτωβρίου 2025
  • Matchday 4: 4/5 Νοεμβρίου 2025
  • Matchday 5: 25/26 Νοεμβρίου 2025
  • Matchday 6: 9/10 Δεκεμβρίου 2025
  • Matchday 7: 20/21 Ιανουαρίου 2026
  • Matchday 8: 28 Ιανουαρίου 2026

Στιγμιότυπα από την κλήρωση του Ολυμπιακού

Οι δηλώσεις του Βαγγέλη Μαρινάκη

