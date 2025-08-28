Champions League: Κόντρα σε Ρεάλ και Μπαρτσελόνα ο Ολυμπιακός - Οι αντίπαλοί του

Τι έδειξε η κλήρωση της League Phase για τον Ολυμπιακό.

Στα «δύσκολα» έπεσε ο Ολυμπιακός, μετά την κλήρωση για τη League Phase του Champions League, καθώς ανάμεσα στους αντιπάλους του είναι η Ρεάλ Μαδρίτης και η Μπαρτσελόνα.

Από την κλήρωση που έγινε στο Μονακό, προέκυψε ότι οι αντίπαλοι των «ερυθρολεύκων» είναι: Ρεάλ Μαδρίτης, Μπαρτσελόνα, Λεβερκούζεν, Άρσεναλ, Αϊντχόφεν, Άγιαξ, Πάφος και Καϊράτ.

Τα ματς του Ολυμπιακού στη League Phase

Ρεάλ εντός έδρας

Μπαρτσελόνα εκτός έδρας

Λεβερκούζεν εντός έδρας

Άρσεναλ εκτός έδρας

Αϊντχόφεν εντός έδρας

Άγιαξ εκτός έδρας

Πάφος εντός έδρας

Καϊράτ εκτός έδρας

Οι ημερομηνίες της League Phase

Matchday 1: 16-18 Σεπτεμβρίου 2025

Matchday 2: 30 Σεπτεμβρίου -1 Οκτωβρίου 2025

Matchday 3: 21/22 Οκτωβρίου 2025

Matchday 4: 4/5 Νοεμβρίου 2025

Matchday 5: 25/26 Νοεμβρίου 2025

Matchday 6: 9/10 Δεκεμβρίου 2025

Matchday 7: 20/21 Ιανουαρίου 2026

Matchday 8: 28 Ιανουαρίου 2026

Στιγμιότυπα από την κλήρωση του Ολυμπιακού

Οι δηλώσεις του Βαγγέλη Μαρινάκη