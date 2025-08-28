Βαγγέλης Μαρινάκης για κλήρωση Ολυμπιακού στο Champions League: Η μπάλα είναι στα πόδια μας

«Στόχος μας να κάνουμε το καλύτερο δυνατό» τόνισε ο Βαγγέλης Μαρινάκης.

Μας αρέσουν τα δύσκολα» και «πιστεύω οτι μπορούμε να περάσουμε στον επόμενο γύρο» τόνισε στις δηλώσεις του ο Βαγγέλης Μαρινάκης.

Ο Βαγγέλης Μαρινάκης αν και χαρακτήρισε την κλήρωση «δύσκολη» πρόσθεσε ότι «ο Ολυμπιακός έχει την εμπειρία σε μεγάλους αγώνες, έχουμε μια καλή ομάδα. Πιστεύω ότι μπορούμε να περάσουμε στον επόμενο γύρο».

Σε ερώτηση για τις προσδοκίες που υπάρχουν ενόψει της νέας σεζόν είπε: «Εμάς πάντα ο στόχος μας είναι το ελληνικό πρωτάθλημα και να πάμε καλά στην Ευρώπη. Ειδικά, τώρα στο Champions League, πρέπει οι παίκτες μας να τα δώσουν όλα. Να μπορέσουμε μέχρι την τελευταία στιγμή να οργανωθούμε καλύτερα» και συμπλήρωσε:

«Θα υπάρξουν και ορισμένες προσθήκες οι οποίες θεωρώ ότι θα βοηθήσουν στο Champions League και το ελληνικό πρωτάθλημα. Είμαστε συγκρατημένα αισιόδοξοι. Η μπάλα είναι στα πόδια μας, να παίξουμε όσο το δυνατόν καλύτερα, να είμαστε συγκεντρωμένοι και να μπορέσουμε να κάνουμε τα όνειρά μας πραγματικότητα. Συνεχίζουμε να ονειρευόμαστε, συνεχίζουμε να κοιτάμε σε ψηλότερες κορυφές. Είμαι αισιόδοξος ότι στο τέλος όλα θα πάνε καλά».

Το βίντεο με τις δηλώσεις του Βαγγέλη Μαρινάκη