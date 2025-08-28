Games
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Αθλητισμός

Εθνική Ελλάδας - Ιταλία: Η ώρα και το κανάλι του πρώτου αγώνα για το Eurobasket

Εθνική Ελλάδας - Ιταλία: Η ώρα και το κανάλι του πρώτου αγώνα για το Eurobasket
Σήμερα το μεγάλο ραντεβού της Εθνικής Ελλάδας με την Ιταλία.

Η Εθνική Ελλάδας κοντράρεται με την Ιταλία σήμερα (28/08) στην πρεμιέρα του Eurobasket 2025 με τζάμπολ στις 21:30 και τηλεοπτική μετάδοση από τη Novasports Start και το ΕRT News.

Η ομάδα του Βασίλη Σπανούλη ξεκινά το τουρνουά με όνειρα και στόχο να φτάσει όσο πιο μακριά στη διοργάνωση, με «κρυφό πόθο» τη συμμετοχή στην τετράδα ώστε να διεκδικήσει ένα μετάλλιο.

«Μπροστάρης» στην προσπάθεια της Εθνικής, ο Γιάννης Αντετοκούνμπο σε μία πρεμιέρα απέναντι στη δυνατή Ιταλία.

Το πρόγραμμα της Ελλάδας στη φάση των ομίλων

28 Αυγούστου, 21:30 Ελλάδα – Ιταλία
30 Αυγούστου, 18:15, Κύπρος – Ελλάδα
31 Αυγούστου, 15:00, Γεωργία – Ελλάδα
2 Σεπτεμβρίου, 15:00, Ελλάδα – Βοσνία
4 Σεπτεμβρίου, 21:30, Ισπανία – Ελλάδα

Δες όλες τις ειδήσεις και τα νέα τη στιγμή που συμβαίνουν

# TAGS

Εργασία 13 ωρών: Πού θα εφαρμόζεται και πού όχι

Εργασία 13 ωρών: Πού θα εφαρμόζεται και πού όχι

Με το βλέμμα στο ΑΕΠ η κυβέρνηση ενόψει ΔΕΘ

Με το βλέμμα στο ΑΕΠ η κυβέρνηση ενόψει ΔΕΘ

Το αναψυκτικό σου μπορεί να σε κάνει φαλακρό

Το αναψυκτικό σου μπορεί να σε κάνει φαλακρό

Κλέαρχος Μαρουσάκης: Προσοχή στους κεραυνούς - Θα περάσει κακοκαιρία από την περιοχή της Ιταλίας

Κλέαρχος Μαρουσάκης: Προσοχή στους κεραυνούς - Θα περάσει κακοκαιρία από την περιοχή της Ιταλίας

Επίδομα 100 ευρώ: Πλησιάζει η «μεγάλη ώρα» της πληρωμής

Επίδομα 100 ευρώ: Πλησιάζει η «μεγάλη ώρα» της πληρωμής

Κυκλάδες, Επτάνησα και Πελοπόννησος: Όταν η ενδεχόμενη απαγόρευση μπορεί να θρυμματίσει τo συναισθηματικό αποτύπωμα εν πλω

Κυκλάδες, Επτάνησα και Πελοπόννησος: Όταν η ενδεχόμενη απαγόρευση μπορεί να θρυμματίσει τo συναισθηματικό αποτύπωμα εν πλω

Πέντε «αθώες» τροφές χωρίς ζάχαρη που καταστρέφουν τα δόντια μας - Οδοντίατροι προειδοποιούν

Πέντε «αθώες» τροφές χωρίς ζάχαρη που καταστρέφουν τα δόντια μας - Οδοντίατροι προειδοποιούν

Όταν μαγειρεύεις, όλα αποκτούν νόημα;

Όταν μαγειρεύεις, όλα αποκτούν νόημα;

Παίζεις μπάσκετ, ποδόσφαιρο ή βόλεϊ με την παρέα σου;

Παίζεις μπάσκετ, ποδόσφαιρο ή βόλεϊ με την παρέα σου;

Ξέρεις τι κερδίζει τον πελάτη πέρα από το τέλειο καλαμαράκι;

Ξέρεις τι κερδίζει τον πελάτη πέρα από το τέλειο καλαμαράκι;

Γιατρός αποκαλύπτει: Τα 5 επικίνδυνα πράγματα που δεν παραγγέλνω ποτέ στα εστιατόρια

Γιατρός αποκαλύπτει: Τα 5 επικίνδυνα πράγματα που δεν παραγγέλνω ποτέ στα εστιατόρια

Εργασία σε βάρδιες: 5 μακροχρόνιες επιπτώσεις για την υγεία σας

Εργασία σε βάρδιες: 5 μακροχρόνιες επιπτώσεις για την υγεία σας

Στάθης Μαντζώρος: Στο νοσοκομείο «Ερυθρός Σταυρός» ηθοποιός του «Σασμού»

Στάθης Μαντζώρος: Στο νοσοκομείο «Ερυθρός Σταυρός» ηθοποιός του «Σασμού»

Νέα μελέτη: Πόσο πιθανό είναι να εμφανιστεί δεύτερος καρκίνος μετά τον καρκίνο του μαστού

Νέα μελέτη: Πόσο πιθανό είναι να εμφανιστεί δεύτερος καρκίνος μετά τον καρκίνο του μαστού

«Βουτιά» στη χονδρική ρεύματος- Προσδοκίες και από ΥΠΑΝ για μειώσεις στα τιμολόγια Σεπτεμβρίου

«Βουτιά» στη χονδρική ρεύματος- Προσδοκίες και από ΥΠΑΝ για μειώσεις στα τιμολόγια Σεπτεμβρίου

Στην πρέσα οι ΜμΕ: Αλμα 38% στο λειτουργικό κόστος για 9 στις 10, από ενέργεια και πληθωρισμό

Στην πρέσα οι ΜμΕ: Αλμα 38% στο λειτουργικό κόστος για 9 στις 10, από ενέργεια και πληθωρισμό

Από τη Τζια μέχρι το Άγιο Όρος – Τα 43 νέα έργα του ΔΕΔΔΗΕ ως το 2030

Από τη Τζια μέχρι το Άγιο Όρος – Τα 43 νέα έργα του ΔΕΔΔΗΕ ως το 2030

ΔΕΔΔΗΕ: Νέο επιχειρησιακό σχέδιο για τις ρευματοκλοπές – Στόχος ο υπερδιπλασιασμός των ελέγχων

ΔΕΔΔΗΕ: Νέο επιχειρησιακό σχέδιο για τις ρευματοκλοπές – Στόχος ο υπερδιπλασιασμός των ελέγχων

Φθηνότερη ενέργεια και κίνητρα για πράσινη μετάβαση ζητά η αγορά

Φθηνότερη ενέργεια και κίνητρα για πράσινη μετάβαση ζητά η αγορά

Στην... πρίζα το καλώδιο Κρήτης- Αττικής- Το κέρδος για τα νοικοκυριά

Στην... πρίζα το καλώδιο Κρήτης- Αττικής- Το κέρδος για τα νοικοκυριά

Σχετικά Άρθρα

Eurobasket 2025: Η ευχή του Γκάλη στην εθνική, για διάκριση

Eurobasket 2025: Η ευχή του Γκάλη στην εθνική, για διάκριση

Αθλητισμός
Eurobasket 2025: Η φωτογράφιση της εθνικής και το βίντεο από τα παρασκήνια

Eurobasket 2025: Η φωτογράφιση της εθνικής και το βίντεο από τα παρασκήνια

Ελλάδα
Εθνική ποδοσφαίρου: Οι 25 που κάλεσε ο Γιοβάνοβιτς για τα ματς με Λευκορωσία και Δανία

Εθνική ποδοσφαίρου: Οι 25 που κάλεσε ο Γιοβάνοβιτς για τα ματς με Λευκορωσία και Δανία

Αθλητισμός
Eurobasket 2025: Φεύγει για Κύπρο η εθνική την Τρίτη - Το πρόγραμμα των τηλεοπτικών μεταδόσεων

Eurobasket 2025: Φεύγει για Κύπρο η εθνική την Τρίτη - Το πρόγραμμα των τηλεοπτικών μεταδόσεων

Αθλητισμός

NETWORK

Η απάντηση του ΠΙΣ στον Άδωνι Γεωργιάδη: «Οι 320 διορισμοί δεν αφορούν όλοι γιατρούς που εισέρχονται στο ΕΣΥ»

Η απάντηση του ΠΙΣ στον Άδωνι Γεωργιάδη: «Οι 320 διορισμοί δεν αφορούν όλοι γιατρούς που εισέρχονται στο ΕΣΥ»

healthstat.gr
Εργασία σε βάρδιες: 5 μακροχρόνιες επιπτώσεις για την υγεία σας

Εργασία σε βάρδιες: 5 μακροχρόνιες επιπτώσεις για την υγεία σας

healthstat.gr
Η ΡΑΑΕΥ στην 89η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης

Η ΡΑΑΕΥ στην 89η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης

ienergeia.gr
ΡΑΑΕΥ: Αποτελέσματα Διαβούλευσης της σχετικά με ειδικούς τομεακούς κανόνες για τις πτυχές της κυβερνοασφάλειας στις διασυνοριακές ροές η/ε

ΡΑΑΕΥ: Αποτελέσματα Διαβούλευσης της σχετικά με ειδικούς τομεακούς κανόνες για τις πτυχές της κυβερνοασφάλειας στις διασυνοριακές ροές η/ε

ienergeia.gr
Νέα μελέτη: Πόσο πιθανό είναι να εμφανιστεί δεύτερος καρκίνος μετά τον καρκίνο του μαστού

Νέα μελέτη: Πόσο πιθανό είναι να εμφανιστεί δεύτερος καρκίνος μετά τον καρκίνο του μαστού

healthstat.gr
Γιατρός αποκαλύπτει: Τα 5 επικίνδυνα πράγματα που δεν παραγγέλνω ποτέ στα εστιατόρια

Γιατρός αποκαλύπτει: Τα 5 επικίνδυνα πράγματα που δεν παραγγέλνω ποτέ στα εστιατόρια

healthstat.gr
ΔΕΔΔΗΕ: Εκκενώθηκαν γραφεία στη Θεσσαλονίκη μετά από απειλητικό email για εκρηκτικό μηχανισμό

ΔΕΔΔΗΕ: Εκκενώθηκαν γραφεία στη Θεσσαλονίκη μετά από απειλητικό email για εκρηκτικό μηχανισμό

ienergeia.gr
Στο ΕΣΠΑ η ενεργειακή αναβάθμιση των Νοσοκομείων Πειραιά «Μεταξά», Χανίων και Πέλλας, ύψους 15.350.380 ευρώ

Στο ΕΣΠΑ η ενεργειακή αναβάθμιση των Νοσοκομείων Πειραιά «Μεταξά», Χανίων και Πέλλας, ύψους 15.350.380 ευρώ

ienergeia.gr