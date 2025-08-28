Εθνική Ελλάδας - Ιταλία: Η ώρα και το κανάλι του πρώτου αγώνα για το Eurobasket

Σήμερα το μεγάλο ραντεβού της Εθνικής Ελλάδας με την Ιταλία.

Η Εθνική Ελλάδας κοντράρεται με την Ιταλία σήμερα (28/08) στην πρεμιέρα του Eurobasket 2025 με τζάμπολ στις 21:30 και τηλεοπτική μετάδοση από τη Novasports Start και το ΕRT News.

Η ομάδα του Βασίλη Σπανούλη ξεκινά το τουρνουά με όνειρα και στόχο να φτάσει όσο πιο μακριά στη διοργάνωση, με «κρυφό πόθο» τη συμμετοχή στην τετράδα ώστε να διεκδικήσει ένα μετάλλιο.

«Μπροστάρης» στην προσπάθεια της Εθνικής, ο Γιάννης Αντετοκούνμπο σε μία πρεμιέρα απέναντι στη δυνατή Ιταλία.

Το πρόγραμμα της Ελλάδας στη φάση των ομίλων

28 Αυγούστου, 21:30 Ελλάδα – Ιταλία

30 Αυγούστου, 18:15, Κύπρος – Ελλάδα

31 Αυγούστου, 15:00, Γεωργία – Ελλάδα

2 Σεπτεμβρίου, 15:00, Ελλάδα – Βοσνία

4 Σεπτεμβρίου, 21:30, Ισπανία – Ελλάδα