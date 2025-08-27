Games
Την τελευταία φορά, που μία κυπριακή ομάδα έπαιξε στο Champions League, η Πάφος ήταν τριών «χρονών» (video)

Η Πάφος τα κατάφερε και η Κύπρος επιστρέφει σε ομίλους του Champions League, σε μία από τις πιο «ρομαντικές» ιστορίες του ποδοσφαίρου!

Η Πάφος τα κατάφερε! Μετά τη Μακάμπι Τελ Αβίβ, την Ντιναμό Κιέβου «πέταξε» εκτός Champions League και τον Ερυθρό Αστέρα.

Το ΑΠΙΘΑΝΟ γκολ του Ζάζα ήταν αυτό, που έδωσε την πρόκριση, ενώ όλα έδειχναν ότι θα είχαμε παράταση!

Η ομάδα της Κύπρου τα τελευταία χρόνια ζει το απόλυτο όνειρο. Κατέκτησε το πρώτο τρόπαιο στην ιστορία της το 2024, πήρε το πρωτάθλημα το 2025 και τώρα «πέταξε» για τη League Phase του Champions League!

Κι όλα αυτά, από μία ομάδα που ιδρύθηκε μόλις το 2014! Ωστόσο, μέσα σε 11 χρόνια τα έχει ζήσει όλα.

Πότε ήταν η τελευταία φορά που η Κύπρος είχε εκπροσώπηση σε ομίλους του Champions League

Για να βρούμε την τελευταία φορά, που μία ομάδα από την Κύπρο έπαιξε σε ομίλους Champions League θα πρέπει να πάμε στη σεζόν 2017-18.

Τότε, ο ΑΠΟΕΛ είχε προκριθεί σε έναν όμιλο-φωτιά. Απέναντι σε Τότεναμ, Ρεάλ Μαδρίτης και Μπορούσια Ντόρτμουντ η ομάδα της Λευκωσίας συγκέντρωσε μόλις δύο βαθμούς και αποκλείστηκε, αφού βγήκε τελευταία.

Από τότε, καμία ομάδα από τη «Μεγαλόνησο» δεν είχε καταφέρει να είναι στους ομίλους της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης.

Το πιο εντυπωσιακό της υπόθεσης είναι να δούμε πόσο «χρονών» ήταν η Πάφος, όταν ο ΑΠΟΕΛ έπαιξε την 6η αγωνιστική της σεζόν 2017-18!

Αυτό έγινε στις 6 Δεκεμβρίου του 2017. Επομένως η Πάφος ήταν «εν ζωή» μόλις τρία χρόνια, αφού καλά-καλά δεν είχε «σβήσει» το 4ο κεράκι στην τούρτα της!

Η ομάδα του Χουάν Κάρλος Καρσέδο θα γίνει η 3η από την Κύπρο, που θα παίξει στα τελικά της διοργάνωσης.

Εκτός από τον ΑΠΟΕΛ, μία συμμετοχή μετράει και η Ανόρθωση τη σεζόν 2008-09, όταν και απέκλεισε στα Play Offs τον Ολυμπιακό.

πηγή: ole.gr

