Εθνική μπάσκετ: Νίκησε την Ιταλία (76-74), πρόβα τζενεράλε με τη Γαλλία πριν το Eurobasket

Εθνική μπάσκετ: Νίκησε την Ιταλία (76-74), πρόβα τζενεράλε με τη Γαλλία πριν το Eurobasket Φωτογραφία: EUROKINISSI/ ΑΡΓΥΡΩ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ
Νίκη για την εθνική μπάσκετ χωρίς τους Γ. Αντετοκούνμπο, Σλούκα, Μήτογλου.

Η εθνική μπάσκετ ανδρών επικράτησε της Ιταλίας (76-74), στον τελευταίο αγώνα του τουρνουά Aegean Ακρόπολις και πλέον στρέφει το βλέμμα στο ματς με τη Γαλλία, την πρόβα τζενεράλε πριν από το Eurobasket 2025.

Ο Βασίλης Σπανούλης επέλεξε να ξεκουράσει τους Γιάννη Αντετοκούμπο, Κώστα Σλούκα και Ντίνο Μήτογλου, που δεν έπαιξαν στο ματς το οποίο παρακολούθησαν περισσότεροι από 13.000 φίλαθλοι, που βρέθηκαν στο κλειστό του ΟΑΚΑ.

Στο φιλικό της Κυριακής κόντρα στη Γαλλία (20:00, ΕΡΤNews), το οποίο θα διεξαχθεί επίσης στο ΟΑΚΑ, ο ομοσπονδιακός τεχνικός αναμένεται να χρησιμοποιήσει όλους τους παίκτες που έχει στη διάθεσή του. Αυτό είναι το τελευταίο φιλικό προετοιμασίας της εθνικής ομάδας πριν από το Ευρωμπάσκετ 2025.

Αν και έχανε με 10 πόντους στο ημίχρονο, στο τρίτο 10λεπτο το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα βρήκε ρυθμό για να φτάσει στη νίκη κόντρα στην Ιταλία, τον πρώτο αντίπαλό της στο Ευρωμπάσκετ (28/8), στο πλαίσιο του τρίτου ομίλου που θα φιλοξενηθεί στη Λεμεσό.

Ο Τάιλερ Ντόρσεϊ σημείωσε 14 πόντους με 3/5 τρίποντα, 11 πέτυχε ο Κώστας Παπανικολάου με 3/4 τρίποντα, ενώ από 10 είχαν οι Βασίλης Τολιόπουλος και Παναγιώτης Καλαϊτζάκης.

Τα δεκάλεπτα: 20-16, 40-30, 52-57, 74-76

Ιταλία (Τζανμάρκο Ποτσέκο): Μέλι 9 (2), Φοντέκιο 18 (4), Τόμπσον 4, Ρίτσι, Σπανιόλο 4, Πρότσιντα 1, Νιανγκ 14, Σπίσου 8 (2), Ντιουφ, Ακέλε 7 (1), Παγιόλα 9 (3)

Ελλάδα (Βασίλης Σπανούλης): Ντόρσεϊ 14 (3), Λαρεντζάκης 2, Τολιόπουλος 10 (2), Καλαϊτζάκης Π. 10 (2), Παπανικολάου 11 (3), Κατσίβελης 6, Σαμοντούροβ 3 (1), Ζούγρης 4, Αντετοκούνμπο Κ. 9, Αντετοκούνμπο Θ. 7, Νετζήπογλου

Τα highlights του ματς της εθνικής μπάσκετ κόντρα στην Ιταλία

Σπανούλης: Σε γενικές γραμμές είμαι πολύ ευχαριστημένος

«Σημαντικό είναι να νικάς, αλλά πιο σημαντικό είναι το πώς παίζουμε αυτή τη στιγμή, γιατί θέλουμε να δούμε αρκετά πράγματα. Είδαμε αρκετά θετικά πράγματα», δήλωσε ο Βασίλης Σπανούλης.

«Ήθελα να δω πώς θα αντιδράσουμε, γιατί στον αγώνα με το Ισραήλ δεν είχαμε αντιδράσει σωστά. Είδαμε τεράστια βήματα προόδου σε αυτό το κομμάτι. Ακόμα και στο πρώτο ημίχρονο παίζαμε καλό μπάσκετ, βγάζαμε φάσεις, παίζαμε άμυνα, απλώς δεν τελειώσαμε κάποιους αιφνιδιασμούς. Σε γενικές γραμμές είμαι πολύ ευχαριστημένος από τα παιδιά», συνέχισε ο ομοσπονδιακός τεχνικός.

Στο ματς με τη Γαλλία «όλα τα παιδιά θα είναι ετοιμοπόλεμα», τόνισε, επιβεβαιώνοντας ότι την Κυριακή θα παίξουν και οι Γιάννης Αντετοκούνμπο, Κώστας Σλούκας και Ντίνος Μήτογλου.

