Όταν ο Πύρρος Δήμας κατέκτησε το 4ο Ολυμπιακό μετάλλιο, σε μια συγκλονιστική ατμόσφαιρα (Βίντεο)

Όταν ο Πύρρος Δήμας κατέκτησε το 4ο Ολυμπιακό μετάλλιο, σε μια συγκλονιστική ατμόσφαιρα (Βίντεο) Φωτογραφία: ACTION IMAGES/ KOSTAS GEORGOPOULOS
Σαν σήμερα κατέκτησε το χάλκινο μετάλλιο στους Ολυμπιακούς αγώνες της Αθήνας.

Εικοσιένα χρόνια συμπληρώνονται σήμερα από τις συγκλονιστικές στιγμές που πρόσφερε αλλά και έζησε ο Πύρρος Δήμας, κατά τη διάρκεια των Ολυμπιακών αγώνων της Αθήνας, το 2004.

Στις 21 Αυγούστου 2004, κατέκτησε το τέταρτο Ολυμπιακό μετάλλιο του, γράφοντας τον επίλογο της αθλητικής καριέρας του. Η πολύτιμη συλλογή του έχει τρία χρυσά- στη Βαρκελώνη το 1992, την Ατλάντα το 1996 και το Σίδνεϊ το 2000- και ένα χάλκινο, στην Αθήνα, σε Ολυμπιακούς αγώνες.

Ο Πύρρος Δήμας θυμήθηκε εκείνη την ημέρα, κάνοντας μια ανάρτηση στα social media με τρία στιγμιότυπα από τότε. Στη μία εικόνα, είναι στο βάθρο μαζί με τα τρία μεγαλύτερα παιδιά του που φορούν μπλούζες με τον αριθμό 4, όσα και τα μετάλλια του πατέρα τους.

{https://www.instagram.com/p/DNnoin9tvJS/}

Σε εκείνον τον αγώνα, ο Πύρρος Δήμας μπήκε με αρκετά προβλήματα τραυματισμών, αφού είχε πρόβλημα στον καρπό και ενοχλήσεις στο πόδι, έπειτα από την επέμβαση στο μηνίσκο που είχε κάνει 50 ημέρες νωρίτερα. Με 377,5 κ. στο σύνολο, κατέκτησε το χάλκινο μετάλλιο στην κατηγορία των 85 κιλών της άρσης βαρών.

{https://www.youtube.com/watch?v=2ICfmC8z8oI}

Οι στιγμές που ακολούθησαν, ήταν συγκλονιστικές. Έβγαλε τα παπούτσια του και τα άφησε στην άκρη του πλατό, λέγοντας με αυτή την κίνηση «αντίο» στην ενεργό δράση. Λίγα λεπτά αργότερα, οι εικόνες στην απονομή των μεταλλίων ήταν πρωτόγνωρες.

{https://www.youtube.com/watch?v=NJejTFR3jw0}

Όταν ανέβηκε στο βάθρο, χιλιάδες φίλαθλοι επί σχεδόν 10 λεπτά φώναζαν το όνομά του και «Ελλάς», χειροκροτώντας τον όρθιοι, με συνέπεια να μην μπορεί να συνεχιστεί η απονομή. «Ήταν το καλύτερο και πιο ωραίο μετάλλιο που μου έδωσε ο κόσμος. Από τις ωραιότερες στιγμές που έχω ζήσει ως αθλητής», έχει πει σε συνέντευξη στο κανάλι της ΔΟΕ στο YouTube.

{https://www.youtube.com/watch?v=aK7EZqOnmVI}

