ΑΕΚ: Ντρέπεται και η ντροπή με τις αρχές στο Βέλγιο

Από ό,τι φαίνεται το ποδόσφαιρο δεν αποτελεί γιορτή για κάποιους..., απαντά η ΑΕΚ για την απρόκλητη επίθεση της βελγικής αστυνομίας σε οπαδούς της.

«Ντρέπεται και η ντροπή με τις αρχές στο Βέλγιο: Προσαγωγές σε 40 οπαδούς της ΑΕΚ οι οποίοι θα αφεθούν ελεύθεροι μετά τον αγώνα» αναφέρει σε μήνυμά της η ΠΑΕ ΑΕΚ με αφορμή την επίθεση της βελγικής αστυνομίας σε οπαδούς της το μεσημέρι της Πέμπτης λίγο πριν τον αγώνα της Ένωσης με την Άντερλεχτ.

«Αιτιολογία τονίζουμε ΞΑΝΑ πως είναι συνθήματα στους δρόμους των Βρυξελλών. Από ό,τι φαίνεται το ποδόσφαιρο δεν αποτελεί γιορτή για κάποιους...» καταλήγει η ΑΕΚ.

Σημειώνεται ότι νωρίτερα υπήρξε ένταση στο κέντρο των Βρυξελλών, όταν χωρίς κανέναν προφανή λόγο μέλη της αστυνομίας επιτέθηκαν με χημικά σε οπαδούς της ΑΕΚ που έχουν φτάσει στην πόλη για το ματς με την Άντερλεχτ.

Όλα ξεκίνησαν όταν περίπου 70 οπαδοί της ΑΕΚ επιχείρησαν να φτάσουν στην πλατεία Grand Place, τραγουδώντας ύμνους της ομάδας. Οι βελγικές Αρχές είχαν ενημερώσει νωρίτερα πως δεν θα επιτραπεί στους φιλάθλους της ΑΕΚ να προσεγγίσουν την Grand Place και έτσι η αστυνομία του Βελγίου εγκλώβισε οπαδούς της ΑΕΚ σε ένα στενό, σύμφωνα με στέλεχος της ΠΑΕ.

Αυτόπτες μάρτυρες ανέφεραν ότι η αστυνομία είχε υπό κράτηση οπαδούς με τα χέρια ψηλά για πάνω από μία ώρα ενώ πολλοί είπαν ότι τους ξυλοκόπησαν.

{https://twitter.com/sport24/status/1958495171953201280}

Η βελγική αστυνομία προχώρησε σε σε 40 προσαγωγές φιλάθλων της ΑΕΚ οι οποίοι και θα αφεθούν ελεύθεροι μετά το τέλος του αποψινού αγώνα.

Στελέχη της ΠΑΕ ΑΕΚ έσπευσαν στο σημείο, αλλά οι άνδρες της βελγικής αστυνομίας είχαν ήδη προχωρήσει σε προσαγωγές και παρά το αίτημα τους να αφεθούν άμεσα ελεύθεροι οι φίλαθλοι της ΑΕΚ, αυτό δεν θα συμβεί.

Σημειώνεται ότι πάνω από 1.200 οπαδοί της ΑΕΚ έχουν φτάσει στις Βρυξέλλες για τον αποψινό αγώνα.

{https://twitter.com/athletiko_gr/status/1958496898253193521}

{https://twitter.com/sport24/status/1958502678226440651}

{https://www.youtube.com/watch?v=D-Wf11gL5R4}