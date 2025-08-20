Games
«Φάκελος» Σαμσουνσπόρ: «Η μεγάλη επιτυχία, το νέο ρόστερ & ο έμπειρος Παναθηναϊκός»

Ο Αρντά Ερόλ, δημοσιογράφος της Fanatik, βάζει στο «μικροσκόπιο» του Ole.gr τη Σαμσουνσπόρ, εν όψει των παιχνιδιών με τον Παναθηναϊκό!

Ο Παναθηναϊκός, μετά τη μεγάλη πρόκριση επί της Σαχτάρ, καλείται να ξεπεράσει το εμπόδιο της Σαμσουνσπόρ, προκειμένου να «κλειδώσει» τη θέση του στη League Phase του Europa League.

Στο πρώτο ματς στο ΟΑΚΑ, οι «πράσινοι» θέλουν να θέσουν τις βάσεις για την πρόκριση. Παρ’ όλα αυτά, αξίζει να υπενθυμίσουμε πως ακόμα και σε περίπτωση αποκλεισμού, έχουν εξασφαλισμένη ευρωπαϊκή παρουσία, καθώς θα βρεθούν στη League Phase του Conference League.

Τι πρέπει να γνωρίζει κάποιος για την τουρκική ομάδα; Την καλύτερη απάντηση σε αυτό το ερώτημα, τη δίνει ο Αρντά Ερόλ. Ο δημοσιογράφος της τουρκικής Fanatik, μιλά στο Ole.gr και αναλύει το προφίλ του επερχόμενου αντιπάλου του «τριφυλλιού».

Η δύσκολη, αλλά πετυχημένη περσινή σεζόν & οι αλλαγές

«Την περασμένη σεζόν, είχαν απαγόρευση μεταγραφών. Και άλλαξαν προπονητή, από τον Μάρκους Γκίσντολ στον Τόμας Ρέις. Έτσι, ήταν μεγάλη επιτυχία για τη Σαμσουνσπόρ να τερματίσει στην 3η θέση του πρωταθλήματος.

Η απαγόρευση μεταγραφών της Σαμσουνσπόρ άρθηκε αυτό το καλοκαίρι. Ήρθαν επτά νέοι παίκτες. Κέρδισαν τους δύο πρώτους αγώνες στο πρωτάθλημα, αλλά η απόδοσή τους δεν είναι ακόμα στο ίδιο επίπεδο με την περασμένη σεζόν.

Ήρθαν αρκετοί νέοι παίκτες, επομένως είναι πιθανό να αντιμετωπίσουν προβλήματα προσαρμογής. Οι τουρκικές ομάδες λατρεύουν τις μεταγραφές. Συνήθως, η άφιξη πολλών παικτών φέρνει περισσότερα προβλήματα παρά επιτυχίες. Είναι πολύ νωρίς για να πούμε τι θα κάνουν αυτή τη σεζόν».

Τα δυνατά «χαρτιά» και οι μεταγραφές

«Πέρυσι, έπαιξαν πολύ καλά εναντίον μεγάλων ομάδων όπως η Γαλατασαράι (έχασαν τους δύο αγώνες, αλλά έπαιξαν εντυπωσιακά), η Φενερμπαχτσέ, η Μπεσίκτας και η Τραμπζονσπόρ.

Η Σαμσουνσπόρ έχει μεγάλη βάση οπαδών, δημιουργεί εξαιρετική ατμόσφαιρα στο γήπεδό της και είναι πολύ ενθουσιασμένη που έχει την ευκαιρία να αγωνιστεί στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις.

Όσον αφορά τους παίκτες που ξεχωρίζουν, σίγουρα υπάρχει κάποιες εξαιρετικές περιπτώσεις. Οι Μουαντιλματζί (επιθετικός), Κάρλο Χόλσε (επιθετικός μέσος, ο οποίος όμως έχει τώρα ένα μικρό τραυματισμό) και Εμρέ Κίλιντς (αριστερός εξτρέμ), πραγματοποίησαν εξαιρετική σεζόν πέρυσι. Ο Οκάν Κοτσούκ είναι ένας καλός τερματοφύλακας, επίσης.

Οι πιο αξιοσημείωτες μεταγραφές είναι ο Αφόνσο Σόουζα, ο οποίος πλέον κατέχει το ρεκόρ μεταγραφής για τη Σαμσουνσπόρ, με 3 εκατομμύρια ευρώ, αλλά και ο Αντουάν Μακουμπού».

Η επιθυμία για… Σαχτάρ και το πρώτο ματς

«Ο πρόεδρος της Σαμσουνσπόρ, Γιουκσέλ Γιλντιρίμ, είχε δηλώσει: “Θέλουμε τη Σαχτάρ. Επειδή απέκλεισε τη Μπεσίκτας. Αν χάσουμε, θα χάσουμε από την ομάδα που νίκησε τη Μπεσίκτας». Θα παίξουν στο Ευρωπαϊκό Κύπελλο μετά από 27 χρόνια.

Η Σαμσουνσπόρ θα παίξει σίγουρα με μεγάλο πάθος. Αλλά ο Παναθηναϊκός έχει μεγάλη εμπειρία στα ευρωπαϊκά κύπελλα και αυτό είναι σημαντικό.

Ο Παναθηναϊκός έδειξε τη δύναμή του περνώντας το εμπόδιο της Σαχτάρ. Είναι αλήθεια ότι ο Παναθηναϊκός είναι το φαβορί, αλλά αυτό μειώνει την πίεση για τη Σαμσουνσπόρ, η οποία σίγουρα δεν είναι ομάδα που μπορεί να υποτιμηθεί. Αν πετύχει ένα καλό αποτέλεσμα στην Αθήνα, τότε μπορεί να έχει μια ευκαιρία».

πηγή: ole.gr

