Eurobasket 2025: Με 16 παίκτες συνεχίζει την προετοιμασία η εθνική, το πρόγραμμα αυτής της εβδομάδας

Eurobasket 2025: Με 16 παίκτες συνεχίζει την προετοιμασία η εθνική, το πρόγραμμα αυτής της εβδομάδας Φωτογραφία: ΠΑΥΛΟΣ ΜΑΚΡΙΔΗΣ / MEGA PRESS
Στην τελική ευθεία η προετοιμασία της εθνικής για το Eurobasket 2025.

Το τουρνουά Aegean Ακρόπολις και το φιλικό με τη Γαλλία περιλαμβάνει το πρόγραμμα της εθνικής μπάσκετ αυτή την εβδομάδα, καθώς η προετοιμασία για το Eurobasket 2025 μπαίνει στην τελική ευθεία.

Η σημερινή προπόνηση ήταν η τελευταία για τον Αντώνη Καραγιαννίδη στη φετινή προσπάθεια του αντιπροσωπευτικού συγκροτήματος.

Η προετοιμασία θα συνεχιστεί με 16 παίκτες από τους οποίους και θα προκύψει η τελική 12αδα για το Ευρωμπάσκετ και αυτοί είναι οι: Κώστας Παπανικολάου, Κώστας Σλούκας, Γιάννης Αντετοκουνμπο, Γιαννούλης Λαρεντζάκης, Ντίνος Μήτογλου, Θανάσης Αντετοκούνμπο, Κώστας Αντετοκούνμπο, Βασίλης Τολιόπουλος, Τάιλερ Ντόρσεϊ, Παναγιώτης Καλαϊτζάκης, Δημήτρης Κατσίβελης, Νίκος Χουγκάζ, Βαγγέλης Ζούγρης, Αλέξανδρος Σαμοντουροβ, Όμηρος Νετζήπογλου και Νάσος Μπαζίνας.

{https://www.instagram.com/p/DNf1nS3sFuq/?img_index=1}

Αυτή την εβδομάδα, η εθνική ομάδα μπάσκετ ανδρών έχει τρία δυνατά ματς προετοιμασίας. Αρχικά, στο τουρνουά AEGEAN Ακρόπολις στις 20-22 Αυγούστου με αντιπάλους τη Λετονία και την Ιταλία και στη συνεχεία το φιλικό με τη Γαλλία στις 24 Αυγούστου. Όλοι οι αγώνες θα γίνουν στο ΟΑΚΑ με ώρα έναρξης 20:00.

Τα εισιτήρια για το Aegean Ακρόπολις

Το τουρνουά Aegean Ακρόπολις θα διεξαχθεί 20-22 Αυγούστου στο ΟΑΚΑ και τα εισιτήρια θα είναι διαθέσιμα μέσω της ticketmaster ΕΔΩ.

Οι φίλαθλοι που θα πάρουν εισιτήρια για τους αγώνες της εθνικής με την Ιταλία και την Λετονία, θα έχουν ελεύθερη είσοδο στο ματς Λετονία - Ιταλία. Η γενική είσοδος για όσους θέλουν να παρακολουθήσουν τον συγκεκριμένο αγώνα θα είναι 10 ευρώ.

Για πληροφορίες σχετικά με τις σουίτες μπορείτε να απευθυνθείτε στο Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. .

Η είσοδος για παιδιά έως πέντε ετών είναι ελεύθερη, χωρίς εξασφαλισμένη θέση. Για πληροφορίες σχετικά με τα ΑμεΑ θα πρέπει να γίνεται επικοινωνία με την ticketmaster στο τηλεφωνικό κέντρο (+30) 211 19 81 535, ώρες λειτουργίας τηλεφωνικού κέντρου: 10:00-20:00 καθημερινές & σαββατοκύριακο.

Το πρόγραμμα του τουρνουά Aegean Ακρόπολις

20/8 20.00 Ελλάδα - Λετονία

21/8 20.00 Λετονία - Ιταλία

22/8 20.00 Ελλάδα - Ιταλία

{https://www.instagram.com/p/DNdvs6asGTI/?img_index=1}

