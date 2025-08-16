Εμμανουήλ Καραλής: Πήρε τη δεύτερη θέση στο Diamond League της Πολωνίας με καλύτερο άλμα στα 6 μέτρα

Πρώτος, για ακόμη μια φορά, ο Ντουπλάντις.

Μία ακόμη εξαιρετική εμφάνιση για τον Εμμανουήλ Καραλή στο άλμα επί κοντώ, αφού πέρασε τα 6 μέτρα και στο Diamond League της Πολωνίας, για να κατακτήσει και πάλι τη δεύτερη θέση, μένοντας πίσω μόνο από τον Μόντο Ντουπλάντις.

Εμμανουήλ Καραλής και Μόντο Ντουπλάντις ήταν ξανά οι μόνοι δύο αθλητές που «πάλευαν» στο τέλος του αγώνα του άλματος επί κοντώ στο Diamond League της Πολωνίας, με τον Έλληνα πρωταθλητή να μην καταφέρνει σε τρεις προσπάθειες να κάνει νέο πανελλήνιο ρεκόρ στα 6,10 μέτρα.

Ο Σουηδός παγκόσμιος ρέκορντμαν αντίθετα, πέρασε τον πήχη σε αυτό το ύψος, στη δεύτερη προσπάθειά του και πήρε εύκολα μία ακόμη πρωτιά, αφήνοντας στη δεύτερη θέση τον Ολυμπιονίκη της Ελλάδας.

Δεν κατάφερε όμως να κάνει και νέο παγκόσμιο ρεκόρ, έχοντας τρεις άκυρες προσπάθειες στα 6,20 μέτρα.

Δείτε την προσπάθεια του Εμμανουήλ Καραλή: