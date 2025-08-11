Super League: Αυτό είναι το πρόγραμμα της πρεμιέρας - Οι ημέρες και οι ώρες των ματς

Ανακοινώθηκε το πρόγραμμα για την 1η αγωνιστική της Super League.

Τρεις αναμετρήσεις, που θα ξεκινήσουν ταυτόχρονα, θα ανοίξουν την αυλαία της Super League για το πρωτάθλημα 2025-2026, στις 23 Αυγούστου.

Πρόκειται για τα ματς Άρης- Βόλος, Ολυμπιακός- Αστέρας Τρίπολης και Παναιτωλικός- Ατρόμητος, στα οποία η σέντρα θα γίνει στις 20:00 της 23ης Αυγούστου, σύμφωνα με το πρόγραμμα της 1ης αγωνιστικής που ανακοινώθηκε σήμερα, Δευτέρα.

Η 1η αγωνιστική περιλαμβάνει άλλες τέσσερις αναμετρήσεις. Τα ματς Παναθηναϊκός- ΟΦΗ, ΑΕΚ- Πανσερραϊκός και ΠΑΟΚ- ΑΕΛ, που θα διεξαχθούν στις 24 Αυγούστου και το Λεβαδειακός- Κηφισιά που θα ρίξει την αυλαία της 1ης αγωνιστικής στις 25 Αυγούστου.

Super League: Το πρόγραμμα της πρώτης αγωνιστικής

23/8 20:00 Άρης - Βόλος

23/8 20:00 Ολυμπιακός - Αστέρας Τρίπολης

23/8 20:00 Παναιτωλικός - Ατρόμητος

24/8 19:45 Παναθηναϊκός - ΟΦΗ

24/8 20:15 ΑΕΚ - Πανσερραϊκός

24/8 21:00 ΠΑΟΚ - ΑΕΛ

25/8 19:30 Λεβαδειακός - Κηφισιά

