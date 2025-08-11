Games
Αθλητισμός

Super League: Αυτό είναι το πρόγραμμα της πρεμιέρας - Οι ημέρες και οι ώρες των ματς

Super League: Αυτό είναι το πρόγραμμα της πρεμιέρας - Οι ημέρες και οι ώρες των ματς Φωτογραφία: EUROKINISSI/ ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ
Ανακοινώθηκε το πρόγραμμα για την 1η αγωνιστική της Super League.

Τρεις αναμετρήσεις, που θα ξεκινήσουν ταυτόχρονα, θα ανοίξουν την αυλαία της Super League για το πρωτάθλημα 2025-2026, στις 23 Αυγούστου.

Πρόκειται για τα ματς Άρης- Βόλος, Ολυμπιακός- Αστέρας Τρίπολης και Παναιτωλικός- Ατρόμητος, στα οποία η σέντρα θα γίνει στις 20:00 της 23ης Αυγούστου, σύμφωνα με το πρόγραμμα της 1ης αγωνιστικής που ανακοινώθηκε σήμερα, Δευτέρα.

Η 1η αγωνιστική περιλαμβάνει άλλες τέσσερις αναμετρήσεις. Τα ματς Παναθηναϊκός- ΟΦΗ, ΑΕΚ- Πανσερραϊκός και ΠΑΟΚ- ΑΕΛ, που θα διεξαχθούν στις 24 Αυγούστου και το Λεβαδειακός- Κηφισιά που θα ρίξει την αυλαία της 1ης αγωνιστικής στις 25 Αυγούστου.

Super League: Το πρόγραμμα της πρώτης αγωνιστικής

23/8 20:00 Άρης - Βόλος
23/8 20:00 Ολυμπιακός - Αστέρας Τρίπολης
23/8 20:00 Παναιτωλικός - Ατρόμητος

24/8 19:45 Παναθηναϊκός - ΟΦΗ
24/8 20:15 ΑΕΚ - Πανσερραϊκός
24/8 21:00 ΠΑΟΚ - ΑΕΛ

25/8 19:30 Λεβαδειακός - Κηφισιά

