Παραολυμπιακοί Αγώνες 2024: Τι ώρα είναι η τελετή λήξης σήμερα, τι θα δούμε

Μια ώρα τελετουργικού (ύμνοι, ομιλίες, σημαίες) θα ακολουθηθεί από «καλλιτεχνικές δημιουργίες», συμπεριλαμβανομένων «χορογραφικών αποσπασμάτων».

H τελετή λήξης των Παραολυμπιακών Αγώνων την Κυριακή (8/9) είναι «ένα σόου, ένα πάρτι», με περίπου είκοσι καλλιτέχνες από τη γαλλική σκηνή της ηλεκτρονικής μουσικής.

Η τελετή στο «Stade de France» θα πραγματοποιηθεί από τις 21:30 έως τις 23:45 (ώρα Ελλάδας), μπροστά σε περίπου 60.000 θεατές.

Προορίζεται να τιμήσει τους περίπου 5.000 παρααθλητές και το περιβάλλον τους, σύμφωνα με τους διοργανωτές.

Μια ώρα τελετουργικού (ύμνοι, ομιλίες, σημαίες) θα ακολουθηθεί από «καλλιτεχνικές δημιουργίες», συμπεριλαμβανομένων «χορογραφικών αποσπασμάτων», όπως δήλωσε στους δημοσιογράφους ο καλλιτεχνικός διευθυντής των τελετών Τομά Ζολί.

Η παράδοση μεταξύ Παρισιού και Λος Άντζελες, της επόμενης διοργανώτριας πόλης, θα περιλαμβάνει τη συμμετοχή Αμερικανών αθλητών και καλλιτεχνών, συμπεριλαμβανομένου του Αλι Στρόκερ, ηθοποιού και τραγουδιστή σε αναπηρικό καροτσάκι που θα τραγουδήσει τον εθνικό ύμνο, σύμφωνα με το LA-2028.

Η φλόγα στον Κήπο του Κεραμεικού θα σβήσει και μετά «θα είναι ένα πάρτι», πρόσθεσε ο Τομά Ζολί.

Το Stade de France θα μετατραπεί σε μια γιγάντια πίστα για μια ώρα μουσικής παράστασης, γύρω από το θέμα «Το Παρίσι είναι ένα πάρτι», με ηλεκτρικό τόνο.

Ανακοινώθηκαν 24 DJs που ενσαρκώνουν διαφορετικές γενιές και τάσεις της Γαλλίας.

Στο καστ: Καβίνσκι (ήδη παρών στην τελετή λήξης των Ολυμπιακών Αγώνων), Πέδρο Ουίντερ Pedro Winter (γνωστός και ως Busy P,) ή οι δημιουργοί των επιτυχιών Martin Solveig ("All stars", "Hello"), The Avener ("Fade out lines"), Cassius.

Το τέμπο θα οριστεί από ένα «ποτ πουρί» του Ζαν-Μισέλ Ζαρ, ο οποίος στα 76 του ενσαρκώνει την κηδεμονική φιγούρα του είδους. Αυτή η «γέφυρα μεταξύ των γενεών» θα αποτελέσει «την τελευταία καρτ ποστάλ που εστάλη από το Παρίσι».

«Πρόκειται για μια μεγάλη οικογένεια. Συναντιόμαστε όλοι σε κλαμπ ή σε φεστιβάλ και, εκεί, έχουμε την ευκαιρία να παίξουμε έτσι μπροστά σε εκατομμύρια ανθρώπους σε όλο τον κόσμο», είπε ενθουσιασμένος ο Βαλεντίν Μπρουνέλ, γνωστός και ως Kungs. «Κάνω τους ανθρώπους να χορεύουν», πρόσθεσε.