Η Ελληνίδα πρωταθλήτρια συγκέντρωσε 272.9633 βαθμούς στον τελικό του τεχνικού προγράμματος σόλο, επιδεικνύοντας ακόμα καλύτερη επίδοση σε σχέση με τους προκριματικούς, όπου προκρίθηκε επίσης ως πρώτη στον τελικό.

Αυτό αποτελεί το πρώτο χρυσό μετάλλιο στην ιστορία της Ελλάδας στην καλλιτεχνική κολύμβηση σε παγκόσμιο πρωτάθλημα, με την Πλατανιώτη να έχει κατακτήσει στο παρελθόν δύο χάλκινα μετάλλια. Επιπλέον, πρόκειται για το πρώτο χρυσό μετάλλιο της Ελλάδας σε Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Υγρού Στίβου από το 2013, όταν ο Σπύρος Γιαννιώτης κατέκτησε χρυσό στα 10 χιλιόμετρα.

