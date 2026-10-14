Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, η οστεοαρθρίτιδα του γόνατος επηρεάζει περισσότερους από 365 εκατομμύρια ενήλικες παγκοσμίως.

Μια ελάχιστα επεμβατική διαδικασία που στοχεύει στα παθολογικά αιμοφόρα αγγεία του γόνατος θα μπορούσε να προσφέρει μακροχρόνια ανακούφιση σε ανθρώπους που αντιμετωπίζουν οστεοαρθρίτιδα, αποτελώντας μια πιθανή εναλλακτική λύση στη χειρουργική αντικατάσταση της άρθρωσης.

Σε μελέτη στην οποία συμμετείχαν 194 ασθενείς, οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι μια θεραπεία με τη χρήση μικροσκοπικών σωματιδίων που διαλύονται μέσα σε λίγες ώρες συσχετίστηκε με σημαντική μείωση του πόνου στο γόνατο και βελτίωση της κινητικότητας. Τα οφέλη διατηρήθηκαν για τουλάχιστον 12 μήνες, ενώ το 80% των ασθενών που αξιολογήθηκαν στην επανεξέταση του ενός έτους ανέφερε κλινικά σημαντική ανακούφιση από τον πόνο.

Η προσέγγιση, γνωστή ως εμβολισμός των γεννητικών αρτηριών του γόνατος (genicular artery embolization), έχει στόχο να διακόψει τη φλεγμονή και την ανάπτυξη παθολογικών αιμοφόρων αγγείων που συμβάλλουν στον χρόνιο πόνο στο γόνατο. Αντί να αντικαθιστούν την κατεστραμμένη άρθρωση, οι γιατροί χρησιμοποιούν έναν λεπτό καθετήρα για να διοχετεύσουν μικροσκοπικά σωματίδια απευθείας σε συγκεκριμένα αιμοφόρα αγγεία.

Τα ευρήματα, τα οποία δημοσιεύθηκαν στο επιστημονικό περιοδικό Radiology, υποδηλώνουν ότι η τεχνική αυτή θα μπορούσε να προσφέρει μια ακόμη επιλογή σε ασθενείς που έχουν εξαντλήσει τις συμβατικές θεραπείες, αλλά δεν μπορούν ή δεν επιθυμούν να υποβληθούν σε χειρουργική αντικατάσταση του γόνατος σύμφωνα με το sciencedaily.com.

Γιατί είναι τόσο δύσκολη η αντιμετώπιση της αρθρίτιδας του γόνατος

Η οστεοαρθρίτιδα είναι η συχνότερη μορφή αρθρίτιδας στον κόσμο και μία από τις σημαντικότερες αιτίες αναπηρίας. Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, η οστεοαρθρίτιδα του γόνατος επηρεάζει περισσότερους από 365 εκατομμύρια ενήλικες παγκοσμίως.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

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Η πάθηση αναπτύσσεται καθώς ο χόνδρος, ο προστατευτικός ιστός που καλύπτει τις άκρες των οστών και λειτουργεί ως μαξιλάρι, φθείρεται σταδιακά. Ωστόσο, η οστεοαρθρίτιδα δεν περιορίζεται στη βλάβη του χόνδρου. Η φλεγμονή στο εσωτερικό της άρθρωσης, οι μεταβολές στους γύρω ιστούς και η αυξημένη ευαισθησία των νεύρων που μεταφέρουν τα σήματα του πόνου μπορούν επίσης να συμβάλουν στην επίμονη ενόχληση.

Για πολλούς ανθρώπους, οι συνέπειες ξεπερνούν κατά πολύ τον περιστασιακό πόνο στο γόνατο. Καθημερινές δραστηριότητες, όπως το περπάτημα, η ανάβαση σκάλας, η άσκηση ή η παρατεταμένη ορθοστασία, μπορεί να γίνουν ολοένα και πιο δύσκολες.

Οι θεραπείες συνήθως ξεκινούν με φυσικοθεραπεία, φαρμακευτική αγωγή και ενέσεις στην πάσχουσα άρθρωση. Όταν αυτές οι προσεγγίσεις σταματούν να προσφέρουν επαρκή ανακούφιση, μπορεί τελικά να εξεταστεί το ενδεχόμενο χειρουργικής αντικατάστασης του γόνατος. Ωστόσο, η επέμβαση δεν είναι κατάλληλη ή επιθυμητή για όλους.

«Για πολλούς ασθενείς με οστεοαρθρίτιδα του γόνατος, υπάρχει σήμερα ένα πραγματικό κενό στις διαθέσιμες θεραπευτικές επιλογές», δήλωσε ο Florian Nima Fleckenstein, MD, αναπληρωτής επικεφαλής του Τμήματος Επεμβατικής Ακτινολογίας στην πανεπιστημιακή κλινική Charité – Universitätsmedizin Berlin. «Τα συντηρητικά μέτρα, όπως οι ενδαρθρικές ενέσεις, δεν προσφέρουν πλέον επαρκή ανακούφιση, αλλά η αντικατάσταση της άρθρωσης δεν αποτελεί επιλογή για ιατρικούς ή προσωπικούς λόγους».

Ένας διαφορετικός τρόπος αντιμετώπισης του πόνου της αρθρίτιδας του γόνατος

Η θεραπεία που διερευνάται, ο εμβολισμός των γεννητικών αρτηριών του γόνατος (GAE), προσεγγίζει την αρθρίτιδα από μια διαφορετική κατεύθυνση. Αντί να εστιάζει άμεσα στον κατεστραμμένο χόνδρο, στοχεύει στα παθολογικά αιμοφόρα αγγεία που αναπτύσσονται γύρω από μια φλεγμονώδη άρθρωση. Τα αγγεία αυτά μπορούν να σχηματιστούν μέσα και γύρω από τον αρθρικό υμένα, μια λεπτή μεμβράνη που επενδύει το εσωτερικό της άρθρωσης. Καθώς πολλαπλασιάζονται, μπορούν να συμβάλουν στη φλεγμονή και να ενθαρρύνουν την ανάπτυξη αισθητικών νεύρων που συμμετέχουν στη μετάδοση του πόνου.

Ο εμβολισμός των γεννητικών αρτηριών έχει σχεδιαστεί ώστε να διακόπτει αυτή τη διαδικασία, μειώνοντας τη ροή του αίματος στα παθολογικά αγγεία και διατηρώντας παράλληλα τη φυσιολογική κυκλοφορία του αίματος στο γόνατο.

Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, ένας επεμβατικός ακτινολόγος εισάγει έναν λεπτό καθετήρα σε μια αρτηρία και τον καθοδηγεί προσεκτικά προς τα αιμοφόρα αγγεία που έχουν προσδιοριστεί ως στόχοι. Στη συνέχεια, εγχέονται μικροσκοπικά σωματίδια, τα οποία αποφράσσουν επιλεγμένα αγγεία, με στόχο τη μείωση της φλεγμονής και του πόνου.

Η τεχνική ονομάζεται υπερεκλεκτικός εμβολισμός, επειδή οι γιατροί στοχεύουν συγκεκριμένες μικρές αρτηρίες, αντί να διακόπτουν την κυκλοφορία του αίματος σε ολόκληρη την άρθρωση. Δεν απαιτεί ανοικτή χειρουργική τομή ούτε αντικατάσταση του γόνατος.

Οι ερευνητές έχουν μελετήσει στο παρελθόν τόσο προσωρινά υλικά απόφραξης όσο και μόνιμα μικροσκοπικά σωματίδια. Κάθε προσέγγιση παρουσιάζει πιθανά μειονεκτήματα, μεταξύ των οποίων διαφορές στην ακρίβεια με την οποία μπορούν να χορηγηθούν τα σωματίδια και στη διάρκεια παραμονής τους μέσα στα αιμοφόρα αγγεία.

Για τη συγκεκριμένη μελέτη, η ερευνητική ομάδα εξέτασε ταχέως απορροφήσιμα μικροσφαιρίδια με βάση τη ζελατίνη. Πρόκειται για σφαιρικά σωματίδια συγκεκριμένου μεγέθους, σχεδιασμένα να διαλύονται μέσα σε λίγες ώρες. Ενδέχεται να συνδυάζουν τα πλεονεκτήματα των προσωρινών υλικών με την ελεγχόμενη χορήγηση που προσφέρουν τα μόνιμα μικροσφαιρίδια.

«Ο εμβολισμός των γεννητικών αρτηριών αποτελεί μια εντελώς νέα θεραπευτική προσέγγιση, η οποία στοχεύει στην παθολογική υπεραγγείωση γύρω από την άρθρωση και, κατ’ επέκταση, τροποποιεί το παθολογικό νευροαγγειακό περιβάλλον», δήλωσε ο δρ Fleckenstein.

Η υπεραγγείωση αναφέρεται στην ασυνήθιστα μεγάλη συγκέντρωση αιμοφόρων αγγείων. Το παθολογικό νευροαγγειακό περιβάλλον περιγράφει τις μη φυσιολογικές αλληλεπιδράσεις μεταξύ των αιμοφόρων αγγείων και των νεύρων που μεταφέρουν τα σήματα του πόνου στους προσβεβλημένους ιστούς.

«Μειώνοντας τόσο τη φλεγμονή όσο και τον πόνο, ο εμβολισμός με απορροφήσιμα μικροσφαιρίδια μπορεί να αποτελέσει την πρώτη διαδικασία που μεταβάλλει την πορεία της νόσου, επιβραδύνοντας την εξέλιξή της», πρόσθεσε.

Το κατά πόσο η διαδικασία μπορεί πράγματι να επιβραδύνει την εξέλιξη της οστεοαρθρίτιδας παραμένει ανοιχτό ερώτημα. Παρότι η μείωση της φλεγμονής θα μπορούσε θεωρητικά να επηρεάσει την πορεία της νόσου, η συγκεκριμένη μελέτη δεν απέδειξε ότι ο εμβολισμός αποτρέπει τη φθορά του χόνδρου ή αντιστρέφει τις ήδη υπάρχουσες βλάβες της άρθρωσης.

Σχεδόν 200 ασθενείς υποβλήθηκαν στη διαδικασία

Για να αξιολογήσουν την προσέγγιση, οι ερευνητές πραγματοποίησαν μια προοπτική μελέτη σε ένα μόνο κέντρο, στην οποία συμμετείχαν 194 ασθενείς με πόνο στο γόνατο που σχετιζόταν με οστεοαρθρίτιδα. Στους συμμετέχοντες περιλαμβάνονταν 114 γυναίκες και 80 άνδρες, με διάμεση ηλικία τα 69 έτη και διάμεσο δείκτη μάζας σώματος 28,4.

Όλοι εξακολουθούσαν να εμφανίζουν συμπτώματα παρά την εφαρμογή συμβατικής θεραπείας για τουλάχιστον τρεις μήνες, συμπεριλαμβανομένης της φυσικοθεραπείας, της λήψης αντιφλεγμονωδών φαρμάκων και των ενέσεων στο γόνατο.

«Πιστεύουμε ότι αυτά τα αποτελέσματα έχουν ιδιαίτερη αξία, επειδή προέρχονται από δεδομένα πραγματικών συνθηκών κλινικής πρακτικής», δήλωσε ο δρ Fleckenstein. «Με αυτόν τον ευρύ και συμπεριληπτικό σχεδιασμό της μελέτης, οι συμμετέχοντες αντιπροσωπεύουν ακριβώς τους ασθενείς που συναντούν καθημερινά οι γιατροί στην κλινική τους πράξη».

Οι διαδικασίες πραγματοποιήθηκαν από τον Ιούλιο έως τον Νοέμβριο του 2024. Σαράντα πέντε συμμετέχοντες, ποσοστό 23%, είχαν οστεοαρθρίτιδα και στα δύο γόνατα και υποβλήθηκαν σε δύο ξεχωριστές θεραπείες, με τη δεύτερη να πραγματοποιείται μέσα σε διάστημα τεσσάρων εβδομάδων από την πρώτη.

Συνολικά, οι ερευνητές πραγματοποίησαν 239 διαδικασίες εμβολισμού των γεννητικών αρτηριών. Οι γιατροί χρησιμοποίησαν ακτινοσκόπηση, δηλαδή απεικόνιση με ακτίνες Χ σε πραγματικό χρόνο, για να καθοδηγήσουν τον καθετήρα και να χορηγήσουν τα σωματίδια στις αρτηρίες-στόχους. Και οι 239 διαδικασίες ήταν τεχνικά επιτυχείς, γεγονός που σημαίνει ότι τα προβλεπόμενα αιμοφόρα αγγεία αντιμετωπίστηκαν με επιτυχία.

Τα ευρήματα σχετικά με την ασφάλεια ήταν επίσης ενθαρρυντικά. Δεν καταγράφηκαν μέτριες ή σοβαρές ανεπιθύμητες ενέργειες, ενώ ήπιες και παροδικές επιπλοκές εμφανίστηκαν στο 6,7% των διαδικασιών.

Σε αυτές περιλαμβάνονταν προσωρινός αποχρωματισμός του δέρματος κοντά στην περιοχή που υποβλήθηκε σε θεραπεία και μία επιφανειακή συλλογή αίματος κοντά στο σημείο εισαγωγής του καθετήρα. Όλες οι επιπλοκές υποχώρησαν χωρίς μακροχρόνιες συνέπειες.

Ο πόνος της αρθρίτιδας μειώθηκε και παρέμεινε σε χαμηλότερα επίπεδα για έναν χρόνο

Οι ερευνητές παρακολούθησαν τον πόνο, την κινητικότητα και την ποιότητα ζωής των συμμετεχόντων πριν από τη θεραπεία και σε διάφορα χρονικά διαστήματα μετά από αυτήν. Οι αξιολογήσεις πραγματοποιήθηκαν στις έξι εβδομάδες, στους τρεις μήνες, στους έξι μήνες και στους 12 μήνες. Ένας ορθοπεδικός χειρουργός εξέτασε επίσης τους ασθενείς διά ζώσης κατά την επανεξέταση των έξι μηνών.

Το ποσοστό των συμμετεχόντων που παρέμειναν στη μελέτη ήταν σχετικά υψηλό σε όλη τη διάρκεια της παρακολούθησης. Τα ποσοστά επανεξέτασης ήταν 94% στις έξι εβδομάδες (183 από τους 194 ασθενείς), 89% στους τρεις μήνες (172 από τους 194), 89% στους έξι μήνες (171 από τους 194) και 79% στους 12 μήνες (154 από τους 194).

Το πιο εντυπωσιακό εύρημα ήταν η παρατεταμένη μείωση του πόνου στο γόνατο.

Χρησιμοποιώντας την Αριθμητική Κλίμακα Αξιολόγησης του Πόνου, η οποία μετρά την ένταση του πόνου από το 0 έως το 10, οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι η διάμεση βαθμολογία μειώθηκε από 7 πριν από τη θεραπεία σε 4 έξι εβδομάδες μετά τη διαδικασία. Στους έξι μήνες, η διάμεση βαθμολογία είχε υποχωρήσει στο 3 και παρέμεινε στο ίδιο επίπεδο κατά την επανεξέταση των 12 μηνών.

Αυτό αντιστοιχεί σε μείωση μεγαλύτερη από το μισό σε σχέση με την αρχική διάμεση βαθμολογία του πόνου, με τα οφέλη να εξακολουθούν να είναι εμφανή έναν ολόκληρο χρόνο μετά τη θεραπεία.

«Στην ομάδα των ασθενών μας, παρατηρήσαμε σημαντική μείωση του πόνου και σημαντική αύξηση της λειτουργικότητας, συμπεριλαμβανομένης της συμμετοχής σε αθλητικές δραστηριότητες, δραστηριότητες αναψυχής και καθημερινές δραστηριότητες», δήλωσε ο δρ Fleckenstein. «Το σημαντικότερο είναι ότι η ποιότητα ζωής τους βελτιώθηκε σημαντικά».

Οι ασθενείς ανέφεραν επίσης καλύτερη κινητικότητα και ποιότητα ζωής

Οι βελτιώσεις δεν περιορίστηκαν στη μείωση του πόνου. Οι ερευνητές χρησιμοποίησαν το Knee Injury and Osteoarthritis Outcome Score (KOOS), ένα τυποποιημένο ερωτηματολόγιο που αξιολογεί τον τρόπο με τον οποίο τα προβλήματα του γόνατος επηρεάζουν τα συμπτώματα, την κινητικότητα, τις δραστηριότητες αναψυχής και την καθημερινή ζωή. Και στους πέντε τομείς που αξιολογήθηκαν, οι ασθενείς ανέφεραν ουσιαστική πρόοδο κατά τη διάρκεια του έτους μετά τη θεραπεία.

Η διάμεση βαθμολογία για τις καθημερινές δραστηριότητες αυξήθηκε από 53 σε 71,5, γεγονός που υποδηλώνει ότι καθημερινές κινήσεις, όπως το περπάτημα και η ανάβαση σκάλας, έγιναν ευκολότερες. Η βαθμολογία για τον αθλητισμό και τις δραστηριότητες αναψυχής αυξήθηκε από 15 σε 36, υποδεικνύοντας βελτίωση και σε πιο απαιτητικές σωματικές δραστηριότητες.

Οι βαθμολογίες που αφορούσαν τα συμπτώματα της οστεοαρθρίτιδας αυξήθηκαν από 51 σε 68, ενώ η βαθμολογία για τον πόνο βελτιώθηκε από 44 σε 65. Στη συγκεκριμένη κλίμακα, το 0 αντιστοιχεί σε εξαιρετικά έντονο πόνο στο γόνατο και το 100 στην απουσία πόνου.

Η βαθμολογία για την ποιότητα ζωής παρουσίασε επίσης σημαντική αύξηση, από 19 πριν από τη θεραπεία σε 40 μετά από 12 μήνες. Για να διαπιστώσουν εάν οι αλλαγές ήταν αρκετά μεγάλες ώστε να έχουν πραγματική σημασία για τους ασθενείς, οι ερευνητές εφάρμοσαν καθιερωμένα όρια κλινικά σημαντικής βελτίωσης. Προηγούμενες μελέτες έχουν προσδιορίσει ότι η μείωση κατά τουλάχιστον 2 μονάδες στην Αριθμητική Κλίμακα Αξιολόγησης του Πόνου και η αύξηση κατά τουλάχιστον 10 μονάδες στις επιμέρους κατηγορίες του ερωτηματολογίου KOOS αποτελούν σημαντικές βελτιώσεις. Τα όρια αυτά είναι γνωστά ως ελάχιστη κλινικά σημαντική διαφορά. Με απλά λόγια, βοηθούν να διακριθούν οι αλλαγές που είναι πιθανό να γίνουν αντιληπτές στην καθημερινή ζωή από μικρότερες στατιστικές διαφορές που ενδέχεται να μην έχουν ουσιαστική πρακτική σημασία.

Στους 12 μήνες, το 80% των συμμετεχόντων που ολοκλήρωσαν την αξιολόγηση του πόνου είχε ξεπεράσει το όριο της κλινικά σημαντικής βελτίωσης. «Η μελέτη μας δείχνει ότι ο εμβολισμός των γεννητικών αρτηριών με τη χρήση ταχέως απορροφήσιμων μικροσφαιριδίων ζελατίνης αποτελεί μια ασφαλή, ελάχιστα επεμβατική θεραπεία που προσφέρει ουσιαστική ανακούφιση από τον πόνο και βελτίωση της λειτουργικότητας σε συμμετέχοντες με συμπτώματα στο γόνατο που σχετίζονται με οστεοαρθρίτιδα, για τουλάχιστον 12 μήνες», δήλωσε ο δρ Fleckenstein. «Αποφράσσοντας τα παθολογικά αγγεία, μπορούμε να ομαλοποιήσουμε τη δομή των αγγείων και, με τη σειρά μας, τη νευρική δομή του γόνατος».

Τι αποκαλύπτουν άλλες μελέτες για τον εμβολισμό των αρτηριών του γόνατος

Τα αποτελέσματα προστίθενται σε ένα ολοένα αυξανόμενο σύνολο επιστημονικών στοιχείων που εξετάζουν κατά πόσο η απόφραξη των παθολογικών αιμοφόρων αγγείων του γόνατος μπορεί να προσφέρει παρατεταμένη ανακούφιση από την οστεοαρθρίτιδα.

Μια τυχαιοποιημένη μελέτη που δημοσιεύθηκε το 2026 στο Clinical Radiology παρουσίασε ενθαρρυντικά ευρήματα. Οι ερευνητές συνέκριναν τον εμβολισμό σε συνδυασμό με τη συνήθη θεραπεία με τη συνήθη θεραπεία από μόνη της, σε 50 ασθενείς. Μετά από έναν χρόνο, οι βαθμολογίες του πόνου είχαν βελτιωθεί κατά 72,7% στην ομάδα του εμβολισμού, έναντι 24,2% στην ομάδα που έλαβε μόνο τη συνήθη θεραπεία. Οι ασθενείς που υποβλήθηκαν στη διαδικασία ανέφεραν επίσης καλύτερη λειτουργικότητα του γόνατος.

Ωστόσο, στη συγκεκριμένη μελέτη χρησιμοποιήθηκαν σωματίδια πολυβινυλικής αλκοόλης αντί για τα σωματίδια ζελατίνης που διαλύονται και εξετάστηκαν από την ομάδα του Fleckenstein. Επιπλέον, δεν περιλαμβανόταν εικονική διαδικασία, γεγονός που δυσκολεύει τον διαχωρισμό των φυσικών επιδράσεων της θεραπείας από την επίδραση των προσδοκιών των ασθενών.

Άλλες έρευνες έχουν εγείρει σημαντικά ερωτήματα σχετικά με το ποιο μέρος της βελτίωσης οφείλεται πράγματι στον εμβολισμό.

Μια τυχαιοποιημένη μελέτη με ομάδα εικονικής θεραπείας, η οποία δημοσιεύθηκε τον Απρίλιο του 2026 στο European Radiology, παρακολούθησε 58 ασθενείς για 12 μήνες. Και οι δύο ομάδες παρουσίασαν παρατεταμένη μείωση του πόνου, αλλά οι ερευνητές δεν διαπίστωσαν στατιστικά σημαντική διαφορά μεταξύ τους. Οι εξετάσεις μαγνητικής τομογραφίας δεν έδειξαν επίσης σημαντική μείωση της φλεγμονής στην άρθρωση που να μπορεί να αποδοθεί στον εμβολισμό.

Αντίστοιχα, ανάλυση που δημοσιεύθηκε στο τεύχος Σεπτεμβρίου 2026 του European Journal of Radiology εξέτασε 22 μελέτες στις οποίες συμμετείχαν 633 ασθενείς. Παρότι οι βαθμολογίες του πόνου συχνά παρουσίαζαν σημαντική βελτίωση μετά τη θεραπεία, οι ερευνητές δεν διαπίστωσαν στατιστικά σημαντικό πλεονέκτημα έναντι των εικονικών παρεμβάσεων, όταν συνδύασαν τα αποτελέσματα τριών τυχαιοποιημένων δοκιμών.

Μια ξεχωριστή ανάλυση, που δημοσιεύθηκε τον Ιούνιο του 2026 και περιλάμβανε 45 μελέτες με 2.205 ασθενείς, κατέγραψε επίσης βελτιώσεις στον πόνο και στη λειτουργικότητα. Ωστόσο, η συνολική βεβαιότητα των διαθέσιμων επιστημονικών στοιχείων αξιολογήθηκε ως χαμηλή ή πολύ χαμηλή.

Συνολικά, τα ευρήματα δείχνουν ότι ο εμβολισμός των αρτηριών του γόνατος συνδέεται με ενθαρρυντικές βελτιώσεις, ιδιαίτερα στις παρατηρητικές μελέτες. Ωστόσο, απαιτούνται αυστηρότερες κλινικές δοκιμές για να διαπιστωθεί σε ποιο βαθμό το όφελος προκύπτει άμεσα από την απόφραξη των αιμοφόρων αγγείων.

Θα μπορούσε η θεραπεία να βοηθήσει τους ασθενείς να αποφύγουν την αρθροπλαστική;

Παρά τις αβεβαιότητες που εξακολουθούν να υπάρχουν, οι ερευνητές και οι ειδικοί της ιατρικής διερευνούν όλο και περισσότερο τον εμβολισμό ως πιθανή επιλογή για ασθενείς με περιορισμένες εναλλακτικές λύσεις. Σε θέση που διατύπωσε το 2026, η Εταιρεία Επεμβατικής Ακτινολογίας υποστήριξε τη δυνατότητα προσφοράς της διαδικασίας σε κατάλληλα επιλεγμένους ασθενείς των οποίων τα συμπτώματα επιμένουν παρά τη συντηρητική θεραπεία, ιδιαίτερα σε όσους δεν μπορούν να υποβληθούν σε χειρουργική αντικατάσταση του γόνατος ή επιθυμούν να την αναβάλουν.

Η εταιρεία υπογράμμισε επίσης τη σημασία της εξειδικευμένης εκπαίδευσης, της προσεκτικής επιλογής των ασθενών και της συνέχισης των κλινικών δοκιμών, προκειμένου να τεκμηριωθούν η αποτελεσματικότητα και η μακροχρόνια ασφάλεια της θεραπείας. Η μελέτη που συντονίστηκε από τον Fleckenstein παρέχει ιδιαίτερα χρήσιμες πληροφορίες για τα ταχέως απορροφήσιμα μικροσφαιρίδια ζελατίνης. Με σχεδόν 200 συμμετέχοντες, αποτελούσε, κατά τον χρόνο δημοσίευσης, τη μεγαλύτερη δημοσιευμένη κλινική έρευνα για τη συγκεκριμένη προσέγγιση.

Ωστόσο, επειδή η μελέτη δεν περιλάμβανε ομάδα ασθενών που δεν έλαβαν θεραπεία ή ομάδα εικονικής παρέμβασης, δεν μπορεί να προσδιορίσει πόσο από τη βελτίωση που παρατηρήθηκε οφειλόταν άμεσα στη διαδικασία. Οι ερευνητές δεν αξιολόγησαν επίσης εάν η θεραπεία επιβραδύνει την απώλεια χόνδρου ή αποτρέπει την ανάγκη για μελλοντική αντικατάσταση της άρθρωσης.

Η μακροχρόνια παρακολούθηση και οι μεγαλύτερες ελεγχόμενες δοκιμές θα είναι απαραίτητες για να προσδιοριστεί πόσο διαρκούν τα οφέλη, ποιοι ασθενείς ανταποκρίνονται καλύτερα και εάν τα σωματίδια που διαλύονται προσφέρουν πλεονεκτήματα έναντι άλλων υλικών εμβολισμού.

«Αυτό μας επιτρέπει να μιλάμε για την ασφάλεια και την αποτελεσματικότητα με πραγματική αυτοπεποίθηση», δήλωσε ο δρ Fleckenstein. «Για τον κατάλληλο ασθενή, μπορεί να σημαίνει παρατεταμένη ανακούφιση από μία μόνο ελάχιστα επεμβατική διαδικασία — μια σημαντική νέα επιλογή ανάμεσα στις ενέσεις και τη χειρουργική αντικατάσταση της άρθρωσης».