Σε έναν κόσμο που κινείται με ιλιγγιώδη ταχύτητα και βομβαρδίζει το μυαλό με πληροφορίες, η προστασία της συγκέντρωσης και της δημιουργικότητας είναι απαραίτητη.

Στον σύγχρονο ψηφιακό κόσμο, η αποσύνδεση από τις οθόνες μοιάζει σχεδόν αδύνατη. Ατελείωτα scroll, ειδοποιήσεις, σύντομα βίντεο και πληροφορίες χωρίς φίλτρο κρατούν τον εγκέφαλό μας σε συνεχή εγρήγορση, χωρίς να του αφήνουν τον απαραίτητο χρόνο να επεξεργαστεί τα δεδομένα.

Αυτό το φαινόμενο, όπου οι σκέψεις «πηδούν» ασταμάτητα η μία μετά την άλλη – σαν καλαμπόκι που σκάει σε καυτό τηγάνι – είναι γνωστό ως Σύνδρομο εγκεφάλου «Ποπ Κορν» (Popcorn Brain Syndrome).

Για να κατανοήσουμε καλύτερα το φαινόμενο και τις επιπτώσεις του στη γνωστική λειτουργία και την ψυχική υγεία, ειδικοί νευρολόγοι αλλά και ψυχίατροι εξηγούν τι ακριβώς συμβαίνει στον εγκέφαλό μας και πώς μπορούμε να προστατευτούμε.

Τι είναι το Σύνδρομο εγκεφάλος «Ποπ Κορν»;

Ο όρος Popcorn Brain επινοήθηκε το 2011 από τον David Levy, ερευνητή στο Πανεπιστήμιο της Ουάσιγκτον. Περιγράφει το αίσθημα εσωτερικής ανησυχίας και υπερδιέγερσης που προκαλείται από τη συνεχή εναλλαγή εφαρμογών και τη γρήγορη διάδραση με το ψηφιακό περιεχόμενο.

Σύμφωνα με ειδικούς, ο εγκέφαλος εκπαιδεύεται να αναζητά άμεση ικανοποίηση, γεγονός που δυσκολεύει την ενασχόληση με δραστηριότητες που απαιτούν βάθος, υπομονή και συγκέντρωση - όπως το διάβασμα, η δημιουργική σκέψη ή η επίλυση σύνθετων προβλημάτων.

Αν και δεν αποτελεί επίσημη διάγνωση, το φαινόμενο είναι πλέον ιδιαίτερα κοινό, ειδικά σε άτομα που περνούν πολλές ώρες μπροστά σε οθόνες.

Ποιες είναι οι αιτίες του εγκεφάλου «Ποπ Κορν»;

Η βασική αιτία είναι η παρατεταμένη έκθεση σε ψηφιακά περιβάλλοντα.

Κάθε ειδοποίηση, like ή νέο περιεχόμενο ενεργοποιεί τον μηχανισμό ανταμοιβής του εγκεφάλου, δημιουργώντας έναν φαύλο κύκλο συνεχούς αναζήτησης νέων ερεθισμάτων.

Παράλληλα, το συνεχές multitasking - εναλλαγή μεταξύ εφαρμογών, καρτελών και οθονών - επιβαρύνει τον προμετωπιαίο φλοιό του εγκεφάλου, που είναι υπεύθυνος για:

τη συγκέντρωση

τον προγραμματισμό

τον έλεγχο των παρορμήσεων

Το αποτέλεσμα είναι πνευματική κόπωση χωρίς ουσιαστική παραγωγικότητα.

Πώς επηρεάζονται η προσοχή, η μνήμη και η μάθηση;

Ο εγκέφαλος «ποπ κορν» έχει άμεσο αντίκτυπο στις γνωστικές δεξιότητες καθώς προκαλεί:

Μειωμένη διάρκεια προσοχής: Η εστίαση σε απαιτητικές δραστηριότητες γίνεται δύσκολη

Αδύναμη μνήμη: Η αποθήκευση πληροφοριών απαιτεί συγκέντρωση, η οποία διασπάται συνεχώς

Παρορμητική σκέψη και λήψη αποφάσεων: Κυριαρχεί η ανάγκη για άμεση ανταμοιβή αντί για μακροπρόθεσμους στόχους

Δυσκολία στη δημιουργικότητα: Ο εγκέφαλος δεν «ηρεμεί» αρκετά ώστε να γεννήσει νέες ιδέες

Συμπτώματα που πρέπει να προσέξετε

Τα πιο συχνά σημάδια του συνδρόμου περιλαμβάνουν:

Συνεχή διάσπαση προσοχής και γρήγορη πνευματική κόπωση

Αίσθηση ότι είστε διαρκώς απασχολημένοι αλλά χωρίς ουσιαστικό αποτέλεσμα

Ευερεθιστότητα και ψυχική υπερφόρτωση

Άγχος, ανησυχία ή διαταραχές ύπνου

Σύγκριση της ζωής σας με την «τέλεια» εικόνα των social media

Εξάρτηση από το smartphone ακόμη και για απλές σκέψεις ή ιδέες

Πώς να Αντιμετωπίσετε το Σύνδρομο εγκεφάλου «Ποπ Κορν»

Οι ειδικοί προτείνουν απλές αλλά αποτελεσματικές πρακτικές για επανεκπαίδευση του εγκεφάλου: