Πλημμύρισε η ανακαινισμένη πτέρυγα επειγόντων περιστατικών στο νοσοκομείο Νίκαιας μετά από βλάβη σε σωλήνα.

Πλημμύρισε η πρόσφατα ανακαινισμένη πτέρυγα των Τμημάτων Επειγόντων Περιστατικών (ΤΕΠ) στο Γενικό Κρατικό Νοσοκομείο Νίκαιας, προκαλώντας αντιδράσεις και αγανάκτηση.

Σύμφωνα με τις εικόνες και το βίντεο που ανήρτησε ο 902.gr, νερά εισέβαλαν στους διαδρόμους και στους χώρους εξέτασης, με προσωπικό και ασθενείς να προσπαθούν όπως-όπως να απομακρύνουν τα νερά. Η κατάσταση δημιούργησε σοβαρές δυσλειτουργίες στη λειτουργία των επειγόντων, ενώ ορισμένοι χώροι κρίθηκε απαραίτητο να εκκενωθούν προσωρινά. Η πλημμύρα στην ανακαινισμένη πτέρυγα προκαλεί εύλογα ερωτήματα για την ποιότητα των έργων που ολοκληρώθηκαν πριν από λίγους μήνες.

Σύμφωνα με την Αγωνιστική Συσπείρωση Υγειονομικών, το περιστατικό σημειώθηκε έπειτα από πιθανή βλάβη σε σωλήνα, με αποτέλεσμα ένας από τους θαλάμους να πλημμυρίσει, προκαλώντας μεγάλη αναστάτωση σε προσωπικό και ασθενείς. Παράλληλα, νερά εισχώρησαν και στους ανελκυστήρες, φτάνοντας μέχρι το ισόγειο, όπου βρίσκονται τα εργαστήρια του νοσοκομείου, δημιουργώντας πρόσθετα προβλήματα στη λειτουργία του ιδρύματος.

Mε ανακοίνωσή της η «Αγωνιστική Συσπείρωση Υγειονομικών» κάνει λόγο για «επικίνδυνες ελλείψεις» και τονίζουν ότι το περιστατικό αναδεικνύει την ανάγκη για πραγματική αναβάθμιση των δημόσιων νοσοκομείων και όχι μόνο επιφανειακές παρεμβάσεις.

{https://www.youtube.com/watch?v=Tr15kWWSkL8}

«Αυτές είναι οι περίφημες ανακαινίσεις του Αδ. Γεωργιάδη! Δίνουν πακτωλούς χρημάτων σε ιδιώτες εργολάβους δημιουργώντας τεράστια προβλήματα στη λειτουργία του νοσοκομείου. Δεν κοιτάνε να κρατήσουν και τα προσχήματα τουλάχιστον και να κάνουν τα έργα όπως πρέπει!» τονίζει και αναρωτιέται: «Ποιος θα απολογηθεί γι αυτή την (για άλλη μια φορά) απαράδεκτη κατάσταση;».

{https://exchange.glomex.com/video/v-deh0t13cwni9?integrationId=40599y14juihe6ly}