Σε εξέλιξη η κακοκαιρία, ισχυρές βροχές και καταιγίδες «σάρωσαν» Κρήτη και Σκιάθο.

Βροχές και κατά τόπους ισχυρές καταιγίδες φέρνει το κύμα κακοκαιρίας που κάνει το πέρασμά του από τη χώρα μας τις τελευταίες ώρες με πολλές περιοχές να βρίσκονται στο «μάτι» έντονων φαινομένων χαλαζόπτωσης και μεγάλων ύψων βροχής.

«Άσπρισε» από το χαλάζι το Αστρίτσι Κρήτης

Ισχυρή χαλαζόπτωση έπληξε νωρίτερα σήμερα την περιοχή του Αστρίτσι, με τους ουρανούς να ανοίγουν για σύντομο αλλά έντονο χρονικό διάστημα.Παρά τη μικρή διάρκεια του φαινομένου, φέρονται να προκλήθηκαν ζημιές κυρίως στις καλλιέργειες ελαιόδεντρων, προκαλώντας ανησυχία στους παραγωγούς για πιθανή απώλεια της φετινής παραγωγής, καθώς διανύουμε περίοδο ελαιοσυγκομιδής. Σε video του cretalive.gr αποτυπώνεται η ένταση της χαλαζόπτωσης που έπληξε το χωριό.

{https://www.youtube.com/shorts/Ghi_XKVD2-w}

Καταιγίδες «σαρώνουν» Χανιά και Ρέθυμνο - Με δυσκολία η κίνηση στο ΒΟΑΚ

Δυνατές βροχοπτώσεις και καταιγίδες πλήττουν σήμερα τις δυτικές περιοχές της Κρήτης, με έντονα προβλήματα στο οδικό δίκτυο, ιδιαίτερα στα σύνορα Χανίων – Ρεθύμνου. Σύμφωνα με το neakriti.gr στον ΒΟΑΚ, λόγω εργασιών που εκτελούνται, έχουν παρασυρθεί χώματα και φερτά υλικά στο οδόστρωμα, καθιστώντας την κυκλοφορία δύσκολη.

{https://www.youtube.com/shorts/oDEYYvt3NOk}

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Η καταρρακτώδης βροχή «πλημμύρισε» τη Σκιάθο - Προβλήματα στο οδικό δίκτυο

Οι Σποράδες από το πρωί ήταν στο επίκεντρο της κακοκαιρίας με την Σκιάθο να δοκιμάζεται από την ισχυρή βροχόπτωση στη Σκιάθο που έφερε μεγαλές ποσότητες νερού αλλά και προκάλεσε σοβαρά προβλήματα στην κυκλοφορία, κυρίως στην περιφερειακή οδό και σε τοπικές οδούς του νησιού.

Σύμφωνα με το skiathoslife.gr προβλήματα καταγράφονται τις τελευταίες ώρες στις περιοχές Βασιλιάς (Κασσάνδρα Ξενοδοχείο), Αχλαδιές, Κολιός, Αγία Παρασκευή, ενώ ιδιαίτερα έντονα προβλήματα παρουσιάζονται στην περιοχή Πλατανιάς, όπου ρέμα και δρόμος έχουν ενωθεί λόγω της συσσώρευσης νερού, δυσχεραίνοντας τη μετακίνηση των οχημάτων.

Παράλληλα οι τοπικές αστυνομικές Αρχές καλούν τους οδηγούς να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί κατά τη μετακίνηση στη Εθνική Οδό Σκιάθου – Κουκουναριών, ειδικά στις περιοχές Αχλαδιές, Βρωμόλιμνο, Κολιό, Αγία Παρασκευή, Πλατανιά και Τρούλος. Δε παρουσιάζει ιδιαίτερα προβλήματα ο δρόμος προς Ι.Μ Ευαγγελισμού.

{https://exchange.glomex.com/video/v-de0t6pffowzd?integrationId=40599y14juihe6ly}