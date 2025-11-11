Παρά το γεγονός ότι είχε υποβληθεί σε μεταμόσχευση πνευμόνων, εντούτοις το μόσχευμα απορρίφθηκε γεγονός που επιβάρυνε σημαντικά την υγεία της.

Θλίψη σκορπά στο πανελλήνιο η είδηση του θανάτου της 26χρονης Αναστασίας Τασούλα έπειτα από μακρά και επίπονη μάχη με την κυστική ίνωση.

Η Αναστασία είχε γίνει γνωστή σε όλη τη χώρα για τη δύναμη, την αισιοδοξία και το χαμόγελό της, αλλά και για τον γενναίο αγώνα που έδωσε ώστε να καταφέρει να σταθεί ξανά στα πόδια της μετά τη μεταμόσχευση πνευμόνων. Υπήρξε η πρώτη ασθενής με κυστική ίνωση στην Ελλάδα και μία από τις ελάχιστες παγκοσμίως που κατάφερε να ξυπνήσει από καταστολή ύστερα από 221 ημέρες.

{https://exchange.glomex.com/video/v-copovj1a8dmh?integrationId=40599y14juihe6ly}

Παρά τις δυσκολίες, δεν σταμάτησε ποτέ να εμπνέει όσους τη γνώριζαν. Με τις αναρτήσεις της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, μιλούσε ανοιχτά για τη δύναμη της ζωής, την αξία της ελπίδας και τη σημασία της δωρεάς οργάνων, ενθαρρύνοντας άλλους ασθενείς να συνεχίσουν να παλεύουν.

{https://www.instagram.com/p/DOUA6wfintF/}

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Δυστυχώς, το μόσχευμα που είχε λάβει απορρίφθηκε, και η κατάσταση της υγείας της επιδεινώθηκε τις τελευταίες εβδομάδες, παρά τις προσπάθειες των γιατρών και τη στήριξη της οικογένειάς της.

{https://exchange.glomex.com/video/v-ct5k5r36av9t?integrationId=40599y14juihe6ly}

Η κηδεία της θα τελεστεί την Παρασκευή 14 Νοεμβρίου, στις 11:00 π.μ., στο Κοιμητήριο Ηλιούπολης. Η οικογένειά της, σε μήνυμά της, ευχαρίστησε θερμά όλους όσοι στάθηκαν δίπλα στην Αναστασία με αγάπη, φροντίδα και συμπαράσταση σε όλη τη διάρκεια της δοκιμασίας της.

Η ανακοίνωση της οικογένειας για τον θάνατο της 26χρονης

«Με βαθιά μας θλίψη, ανακοινώνουμε ότι η αγαπημένη μας Αναστασία έφυγε από τη ζωή το βράδυ της Δευτέρας, έπειτα από πολύμηνη μάχη εντός και εκτός νοσοκομείου. Η κηδεία θα τελεστεί την Παρασκευή 14 Νοεμβρίου, στις 11:00 π.μ. στο Κοιμητήριο Ηλιούπολης. Ευχαριστούμε από καρδιάς όσα άτομα στάθηκαν δίπλα της με αγάπη και φροντίδα.

Η οικογένεια και οι οικείοι της

With deep sorrow, we announce that our beloved Anastasia passed away on Monday night, after many months of fighting both inside and outside the hospital.

The funeral will take place on Friday, November 14th, at 11:00 a.m., at Ilioupoli Cemetery.

We sincerely thank all those who stood by her with love and care.

Her family and loved ones»

{https://www.facebook.com/Anastasia05yo/posts/25660925833493185?}