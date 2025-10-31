Η πρώτη μελέτη που εξετάζει αυτή την πτυχή του περπατήματος.

Πολλές είναι οι μελέτες για τα οφέλη του περπατήματος και συνεχώς προκύπτουν νέα στοιχεία για τον αριθμό των βημάτων που είναι «ευεργετικός» για την υγεία μας. Αλλά τι είναι καλύτερο; Να μοιράζουμε τα βήματα μέσα στην ημέρα ή να περπατάμε συνεχόμενα;

Νέα μελέτη δείχνει ότι οι μεγάλοι περίπατοι έχουν περισσότερα οφέλη για την υγεία μας σε σύγκριση με τον ίδιο αριθμό βημάτων που επιτυγχάνεται με πολλές σύντομες «βόλτες» κατά τη διάρκεια της ημέρας.

Εκατοντάδες μελέτες έχουν δείξει πως ο μεγάλος αριθμός βημάτων συνδέεται με χαμηλότερο κίνδυνο για άνοια, διαβήτη τύπου 2 και άλλες παθήσεις. Η νέα ανάλυση, που δημοσιεύθηκε στο Annals of Internal Medicine, είναι η πρώτη που έβαλε στο επίκεντρο το αν είναι καλύτερο να «μοιράσουμε» τα βήματα, ή να τα κάνουμε μαζεμένα.

Στην ανάλυση συμμετείχαν άνθρωποι που έκαναν κάτω από 8.000 βήματα την ημέρα και οι περισσότεροι κατέγραφαν λιγότερα από 5.000. Όσοι περπατούσαν τακτικά για περισσότερα από 15 λεπτά, ήταν 80% λιγότερο πιθανό να πεθάνουν από οποιαδήποτε αιτία και σχεδόν 70% να εμφανίσουν καρδιαγγειακή νόσο σε περίοδο περίπου δέκα ετών, σε σύγκριση με εκείνους που έκαναν βόλτες πέντε λεπτών, ή συντομότερες.

Αυτά τα στοιχεία δείχνουν μόνο μία σύνδεση. Δεν αποδεικνύουν ότι οι μεγαλύτεροι περίπατοι είναι πιο υγιεινοί από το να μοιράζουμε τα βήματά μας κατά τη διάρκεια της ημέρας. Όμως, υπάρχουν στοιχεία τα οποία δείχνουν ότι το σώμα μας χρειάζεται περισσότερο χρόνο και συνέχεια προκειμένου να αξιοποιήσει πλήρως τα οφέλη της άσκησης, σημειώνει στους ΝΥΤ ο δρ. Ρόμπερτ Γκέρζτεν, επικεφαλής καρδιαγγειακής ιατρικής στο ιατρικό κέντρο Beth Israel της Βοστώνης, ο οποίος δεν συμμετείχε στην έρευνα.

«Δεν λέμε ότι το περπάτημα για συντομότερα χρονικά διαστήματα δεν έχουν αποτέλεσμα. Αλλά φαίνεται ότι είναι πολύ καλύτερο να συγκεντρώνουμε βήματα σε μεγαλύτερα χρονικά διαστήματα», επισημαίνει ο Μπόρχα δεν Πόθο Κρουθ, επιδημιολόγος στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο της Μαδρίτης, που ήταν επικεφαλής της μελέτης.

Οι ερευνητές παρακολούθησαν 34.000 ανθρώπους στη Βρετανία για περίπου μία εβδομάδα, χρησιμοποιώντας συσκευές για την καταμέτρηση των βημάτων που έκαναν, είτε ήταν 15λεπτες βόλτες στο πάρκο, είτε έκαναν δουλειές στο σπίτι.

Αφού έλαβαν υπόψη τους παράγοντες της συνολικής υγείας τους και του τρόπου ζωής, οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι εκείνοι που κατέγραφαν τα περισσότερα βήματα σε μικρότερους περιπάτους διέτρεχαν μεγαλύτερο κίνδυνο εμφάνισης καρδιαγγειακών παθήσεων ή να πεθάνουν από οποιαδήποτε αιτία τα επόμενα 10 χρόνια, σε σύγκριση με εκείνους που έκαναν μεγαλύτερους περιπάτους.

Ωστόσο, η μελέτη δεν έλαβε υπόψη ζητήματα όπως εάν όσοι έκαναν μεγαλύτερους περιπάτους ήταν πιο υγιείς εξαρχής, ή εάν οι συμμετέχοντες έκαναν προπονήσεις ενδυνάμωσης, λέει ο δρ. Ρίσι Γουαντέρα, αναπληρωτής καθηγητής Πολιτικής και Διαχείρισης Υγείας στο Χάρβαρντ. Επίσης, τα μοτίβα βημάτων βασίστηκαν στα δεδομένα μίας εβδομάδας, που μπορεί να μην αντικατοπτρίζουν τις καθημερινές συνήθειες κάποιου, προσθέτει ο καθηγητής, ο οποίος δεν συμμετείχε στη μελέτη.

Όπως και να έχει, οι ειδικοί λένε ότι θα πρέπει να προσπαθούμε να περπατήσουμε λίγο περισσότερο κάθε φορά, εάν μπορούμε.