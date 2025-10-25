Το σύνδρομο προκαλεί οίδημα στον εγκέφαλο και το ήπαρ, και αν δεν αντιμετωπιστεί άμεσα, μπορεί να οδηγήσει σε σοβαρές επιπλοκές.

Η ασπιρίνη (ακετυλοσαλικυλικό οξύ) είναι ένα από τα πιο γνωστά και ευρέως χρησιμοποιούμενα παυσίπονα και αντιπυρετικά φάρμακα. Αν και για τους ενήλικες θεωρείται ασφαλής στις κατάλληλες δόσεις, για τα παιδιά κάτω των 16 ετών η χρήση της δεν συνιστάται, εκτός εάν έχει δοθεί σαφής ιατρική οδηγία.

Γιατί η ασπιρίνη δεν ενδείκνυται για παιδιά

Η βασική ανησυχία σχετίζεται με το σύνδρομο Reye, μια σπάνια αλλά σοβαρή πάθηση που μπορεί να εμφανιστεί σε παιδιά ή εφήβους μετά από ιογενείς λοιμώξεις, όπως η γρίπη ή η ανεμοβλογιά, όταν λαμβάνουν ασπιρίνη διαβάζουμε στο healthstat.gr. Το σύνδρομο προκαλεί οίδημα στον εγκέφαλο και το ήπαρ, και αν δεν αντιμετωπιστεί άμεσα, μπορεί να οδηγήσει σε σοβαρές επιπλοκές.

Εξαιρέσεις στη χρήση

Υπάρχουν ελάχιστες περιπτώσεις όπου η ασπιρίνη μπορεί να συνταγογραφηθεί σε παιδιά, όπως μετά από ορισμένες καρδιολογικές επεμβάσεις ή στη νόσο Kawasaki. Ωστόσο, ακόμη και τότε, η χρήση γίνεται υπό στενή ιατρική παρακολούθηση.

Τι είναι το σύνδρομο Reye

Το σύνδρομο Reye είναι μια εξαιρετικά σπάνια πάθηση που μπορεί να εμφανιστεί σε παιδιά ή νεαρούς ενήλικες μετά από ιογενή λοίμωξη, όπως η γρίπη ή η ανεμοβλογιά. «Αν δεν αντιμετωπιστεί έγκαιρα, μπορεί να προκαλέσει σοβαρές βλάβες στον εγκέφαλο», ανέφερε το NHS. Τα συμπτώματα του συνδρόμου Reye μπορεί να περιλαμβάνουν:

Εμετό

Υπνηλία ή έλλειψη ενέργειας

Σύγχυση

Αλλαγές στη συμπεριφορά, όπως ευερεθιστότητα ή επιθετικότητα

Γρήγορη αναπνοή και ταχυκαρδία

Σπασμούς

Απώλεια συνείδησης

Αν το παιδί σας κάνει συνεχώς εμετό, δείχνει υπνηλία ή δεν είναι όπως συνήθως (π.χ. είναι ευερέθιστο ή επιθετικό), ζητήστε επισκεφτείτε άμεσα το γιατρό σας.

Πηγαίντε στα επείγοντα εάν το παιδί σας:

Παθαίνει σπασμούς

Δυσκολεύεται να αναπνεύσει

Είναι συγχυσμένο

Δεν αντιδρά όπως συνήθως (το κεφάλι του μπορεί να πέφτει ή να μην μπορεί να το κρατήσει όρθιο)

Χάνει τις αισθήσεις του

Τι να κάνετε αν το παιδί έχει πυρετό ή πόνο

Για την αντιμετώπιση πυρετού ή πόνου στα παιδιά, οι ειδικοί συνιστούν τη χρήση παρακεταμόλης ή ιβουπροφαίνης, στις σωστές δόσεις και σύμφωνα με τις οδηγίες του παιδιάτρου.