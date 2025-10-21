Νέα μελέτη δείχνει ότι φυσική ένωση που βρίσκεται στα μήλα θα μπορούσε να βοηθήσει στην πρόληψη και αντιμετώπιση της ουλίτιδας.

Μπορεί η γνωστή παροιμία να λέει πως «ένα μήλο την ημέρα κρατάει τον γιατρό μακριά», αλλά, όπως φαίνεται, το ταπεινό αυτό φρούτο ίσως έχει τη δύναμη να κρατήσει μακριά και τον... οδοντίατρο.

Σύμφωνα με μια νέα μελέτη από ερευνητές της Οδοντιατρικής Σχολής Araraquara στο Κρατικό Πανεπιστήμιο του Σάο Πάολο, μια φυσική φυτική ένωση που βρίσκεται σε φρούτα όπως τα μήλα —η morin— φαίνεται να έχει σημαντικές ιδιότητες στην πρόληψη και θεραπεία της ουλίτιδας.

Τα αποτελέσματα της μελέτης δημοσιεύτηκαν πρόσφατα στο επιστημονικό περιοδικό Archives of Oral Biology.

Μια φυσική λύση στην ουλίτιδα

Η ουλίτιδα, ή περιοδοντική νόσος, αποτελεί μια από τις πιο συχνές στοματικές παθήσεις παγκοσμίως. Προκαλείται από τη συσσώρευση βακτηριακής πλάκας -μια κολλώδη μεμβράνη που σχηματίζεται από μικρόβια και υπολείμματα τροφών- στα δόντια και τα ούλα. Σε πιο προχωρημένες μορφές, η περιοδοντίτιδα μπορεί να οδηγήσει ακόμη και σε απώλεια δοντιών.

Σύμφωνα με στοιχεία του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, σχεδόν το 50% του παγκόσμιου πληθυσμού πάσχει από κάποια μορφή στοματικής νόσου — γεγονός που καθιστά αναγκαία την ανάπτυξη νέων, αποτελεσματικών και προσιτών θεραπειών.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Η μορίνη(morin): Ενα φλαβονοειδές με ισχυρές ιδιότητες

Οι ερευνητές στράφηκαν στη μορίνη(morin), μια φυσική ουσία που συναντάται όχι μόνο στα μήλα, αλλά και σε φλούδες σύκου, γκουάβα, τσάγια και αμύγδαλα. Η ένωση αυτή είναι γνωστή για τις αντιοξειδωτικές, αντιφλεγμονώδεις και αντιβακτηριακές της δράσεις.

«Η morin είναι ένα φλαβονοειδές που μπορεί να ληφθεί από διάφορα φρούτα. Όμως η απλή κατανάλωσή της δεν αρκεί· χρειάζεται επεξεργασία για να αξιοποιηθούν πλήρως οι ευεργετικές της ιδιότητες», εξηγεί η Luciana Solera Sales, η διδακτορική φοιτήτρια που ηγήθηκε της έρευνας.

Η ομάδα μετέτρεψε τη morin σε σκόνη, συνδυάζοντάς τη με φυσικά συστατικά όπως αλγινικό νάτριο και κόμμι τζελάνης, ώστε να δημιουργήσει ένα πολυμερές που επιτρέπει ελεγχόμενη απελευθέρωση της ουσίας απευθείας στην περιοχή των ούλων. Η τεχνική θυμίζει τη διαδικασία παραγωγής «γάλακτος σε σκόνη» και χρησιμοποιείται ήδη σε φαρμακευτικές εφαρμογές — όχι όμως ακόμη στην οδοντιατρική.

Υποσχόμενα αποτελέσματα – και για ευάλωτες ομάδες

Τα αποτελέσματα ήταν εντυπωσιακά: η σκόνη μείωσε σημαντικά τη φλεγμονή, το οξειδωτικό στρες και την ανάπτυξη βακτηρίων που συνδέονται με την ασθένεια των ούλων, όπως το Porphyromonas gingivalis.

«Η ιδέα είναι να δημιουργηθεί μια πλατφόρμα συμπληρωματικής θεραπείας που να μπορεί να χρησιμοποιηθεί, για παράδειγμα, από ηλικιωμένους ή άτομα με ειδικές ανάγκες που δυσκολεύονται να βουρτσίσουν σωστά τα δόντια τους», δήλωσε η Andréia Bagliotti Meneguin από τη Σχολή Φαρμακευτικών Επιστημών της Araraquara.

Το επόμενο βήμα: Από το εργαστήριο στην καθημερινότητα

Αν και τα αποτελέσματα είναι ενθαρρυντικά, οι επιστήμονες τονίζουν πως απαιτείται περαιτέρω έρευνα σε ζωικά μοντέλα και κλινικές μελέτες. Στόχος είναι η ανάπτυξη ενός προϊόντος που να είναι ασφαλές, εύχρηστο και προσιτό για το ευρύ κοινό.

«Θέλουμε να προσφέρουμε μια φυσική και αποτελεσματική εναλλακτική λύση στα υπάρχοντα προϊόντα, τα οποία συχνά προκαλούν παρενέργειες όπως μεταβολές στη γεύση, λεκέδες στα δόντια και αυξημένη συσσώρευση πέτρας», σημείωσε ο ερευνητής Brighenti.

Αν και η morin δεν μπορεί ακόμη να αντικαταστήσει το οδοντόβουρτσα και το οδοντικό νήμα, η ανακάλυψη αυτή ανοίγει τον δρόμο για νέες, φυσικές θεραπείες χωρίς αντιβιοτικά, σε μια εποχή όπου η αντιμικροβιακή αντοχή αποτελεί παγκόσμια απειλή.

Ίσως, τελικά, η φράση «ένα μήλο την ημέρα» αποδειχθεί πιο επίκαιρη από ποτέ — όχι μόνο για την καρδιά, αλλά και για το χαμόγελό μας.