Ο καρκίνος του μαστού αποτελεί τη συχνότερη μορφή καρκίνου στις γυναίκες, αλλά η έγκαιρη διάγνωση και η σωστή θεραπεία μπορούν να κάνουν τη διαφορά τόσο στα θεραπευτικά αποτελέσματα όσο και στην ποιότητα ζωής. Στη χώρα μας, το Κέντρο Μαστού του Metropolitan Hospital είναι το μοναδικό πιστοποιημένο από την Ευρωπαϊκή Εταιρεία Μαστολογίας (EUSOMA), την υψηλότερη ευρωπαϊκή αναγνώριση για κέντρα μαστού, προσφέροντας υπηρεσίες υγείας υψηλού επιπέδου, ισάξιες με κορυφαία κέντρα του εξωτερικού.

Τι είναι η EUSOMA και γιατί έχει σημασία;

«Η EUSOMA αποτελεί τον επίσημο Ευρωπαϊκό Επιστημονικό Οργανισμό που εκπροσωπεί τους Breast Cancer Specialists και είναι ο φορέας που διατηρεί το επίσημο μητρώο πιστοποιημένων ειδικών και Breast Unit στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ορίζει μετά από αξιολόγηση τα European Breast Center και τα Breast Unit Standards. Η πιστοποίησή της απονέμεται αποκλειστικά σε κέντρα που αποδεικνύουν ότι παρέχουν ολοκληρωμένη, τεκμηριωμένη και εξατομικευμένη φροντίδα. Πρόκειται για μια απαιτητική διαδικασία αξιολόγησης, που περιλαμβάνει τον έλεγχο της ιατρικής τεχνογνωσίας, του εξοπλισμού, των θεραπευτικών πρωτοκόλλων, αλλά και των υπηρεσιών υποστήριξης προς τις ασθενείς», αναφέρει ο κ. Βασίλειος Βενιζέλος, Διευθυντής Διεπιστημονικού Κέντρου Μαστού - Χειρουργικής Κλινικής Μαστού Metropolitan Hospital και συνεχίζει:

«Οι προϋποθέσεις που απαιτεί η EUSOMA δεν αφορούν μόνο στη Χειρουργική Κλινική Μαστού αλλά και στους Παθολόγους-Ογκολόγους, στους Παθολογοανατόμους, στους Ειδικούς Ακτινοδιαγνώστες Mαστού, στους Ακτινοθεραπευτές-Ογκολόγους, στις εξειδικευμένες Νοσηλεύτριες Μαστού, στους Ψυχολόγους, στους Φυσικοθεραπευτές και γενικά σε όλες τις ειδικότητες και τα τμήματα που ασχολούνται με την αντιμετώπιση των παθήσεων του μαστού. Η πιστοποίηση EUSOMA αποτελεί εγγύηση ποιότητας, αφού απονέμεται μόνο σε κέντρα που πληρούν:

Αυστηρά πρωτόκολλα διάγνωσης και θεραπείας.

Διεπιστημονική προσέγγιση από εξειδικευμένες ομάδες γιατρών για την παροχή ολοκληρωμένης φροντίδας.

Συνεχή εκπαίδευση του προσωπικού και συμμετοχή σε έρευνες για ενημέρωση σχετικά µε τις τελευταίες εξελίξεις στη διαχείριση του καρκίνου του µαστού.

Παροχή ψυχοκοινωνικής υποστήριξης στις ασθενείς, παροχή συμβουλών και πηγών πληροφόρησης για να βοηθηθούν οι ασθενείς να αντιμετωπίσουν τις συναισθηματικές και πρακτικές προκλήσεις του καρκίνου του µαστού.

Με απλά λόγια, η πιστοποίηση EUSOMA σημαίνει ότι η ασθενής λαμβάνει την πιο ολοκληρωμένη και σύγχρονη φροντίδα για τον καρκίνο του μαστού».

Τα πλεονεκτήματα για τις ασθενείς

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Επιλέγοντας το πιστοποιημένο Κέντρο Μαστού του Metropolitan Hospital, τα οφέλη για τις ασθενείς είναι πολλά και σημαντικά:

Ακριβής διάγνωση με σύγχρονες μεθόδους όπως ψηφιακή μαστογραφία, υπερηχογράφημα μαστών, µμαγνητική τομογραφία μαστών, διαδερμική βιοψία με κόπτουσα βελόνα, στερεοτακτική βιοψία υπό μαστογράφο και μαγνητικό τομογράφο και παρακέντηση με λεπτή βελόνη (FNA).

με σύγχρονες μεθόδους όπως ψηφιακή μαστογραφία, υπερηχογράφημα μαστών, µμαγνητική τομογραφία μαστών, διαδερμική βιοψία με κόπτουσα βελόνα, στερεοτακτική βιοψία υπό μαστογράφο και μαγνητικό τομογράφο και παρακέντηση με λεπτή βελόνη (FNA). Καινοτόμες θεραπείες που περιλαμβάνουν χειρουργική αντιμετώπιση, χημειοθεραπεία, ακτινοθεραπεία, ορμονοθεραπεία και στοχευμένες/εξατομικευμένες θεραπείες.

που περιλαμβάνουν χειρουργική αντιμετώπιση, χημειοθεραπεία, ακτινοθεραπεία, ορμονοθεραπεία και στοχευμένες/εξατομικευμένες θεραπείες. Ολιστική φροντίδα με διεπιστημονική ομάδα ειδικών (χειρουργοί μαστού, ογκολόγοι, ακτινοθεραπευτές, παθολογοανατόμοι, νοσηλευτές).

με διεπιστημονική ομάδα ειδικών (χειρουργοί μαστού, ογκολόγοι, ακτινοθεραπευτές, παθολογοανατόμοι, νοσηλευτές). Συνεχής παρακολούθηση μετά τη θεραπεία με ειδικά πρωτόκολλα παρακολούθησης της προόδου των ασθενών, αλλά και για τον εντοπισμό τυχόν υποτροπών ή επιπλοκών.

μετά τη θεραπεία με ειδικά πρωτόκολλα παρακολούθησης της προόδου των ασθενών, αλλά και για τον εντοπισμό τυχόν υποτροπών ή επιπλοκών. Ψυχοκοινωνική στήριξη τόσο για τις ασθενείς όσο και για τις οικογένειές τους.

τόσο για τις ασθενείς όσο και για τις οικογένειές τους. Δέσµευση για συνεχή εκπαίδευση, ενημέρωση και εξέλιξη.

Γιατί να επιλέξετε το Κέντρο Μαστού του Metropolitan Hospital;

Το Κέντρο Μαστού στο Metropolitan Hospital, μετά από πολλαπλές διακρίσεις και βραβεύσεις, έχει καταφέρει να αποσπάσει και τη μεγαλύτερη Πανευρωπαϊκή αναγνώριση με την πιστοποίηση EUSOMA. Η πιστοποίηση αυτή είναι το αποτέλεσμα μιας πολυετούς προσπάθειας και αυστηρής αξιολόγησης από πολυμελή ομάδα Εξειδικευμένων µελών της Ευρωπαϊκής Εταιρείας Μαστολογίας (EUSOMA). Η επιτυχία αυτή επιβεβαιώνει ότι το Κέντρο Μαστού πληροί όλα τα κριτήρια αριστείας για την αντιμετώπιση των παθήσεων του μαστού. Στην πράξη, αυτό σημαίνει ότι το Κέντρο Μαστού στο Metropolitan Hospital:

Είναι το μοναδικό κέντρο στην Ελλάδα με πιστοποίηση EUSOMA

Διαθέτει πρωτοποριακό εξοπλισμό και εξειδικευμένο ιατρικό προσωπικό

και εξειδικευμένο ιατρικό προσωπικό Προσφέρει υπηρεσίες ισάξιες με τα κορυφαία ευρωπαϊκά κέντρα μαστού

Βασικές προτεραιότητες: καλύτερη πρόγνωση της νόσου και καλύτερη ποιότητα ζωής των ασθενών.

Η αποστολή του Κέντρου

Το Κέντρο Μαστού του Metropolitan Hospital, με διευθυντή τον Αν. Καθηγητή δρ Βασίλειο Βενιζέλο, Χειρουργό Μαστού, παραμένει αφοσιωμένο στην αποστολή του, προκειμένου να παρέχει:

Άμεση και αξιόπιστη διάγνωση

Εξατομικευμένη θεραπεία για κάθε ασθενή

για κάθε ασθενή Ψυχολογική υποστήριξη στις γυναίκες και τις οικογένειές τους.

Η πιστοποίηση από την EUSOMA αποτελεί απόδειξη ότι η φροντίδα που παρέχεται στο Metropolitan Hospital είναι εφάμιλλη με τις κορυφαίες κλινικές του εξωτερικού. Αυτό αποδεδειγμένα, τόσο πρακτικά αλλά και µμέσα από διεθνείς µμελέτες, δίνει τα καλύτερα θεραπευτικά αποτελέσματα στις ασθενείς, προσφέροντας καλύτερη πρόγνωση και ποιότητα ζωής.

Αν αναζητάτε την πιο αξιόπιστη επιλογή για την πρόληψη και θεραπεία του καρκίνου του μαστού στην Ελλάδα, το Κέντρο Μαστού του Metropolitan Hospital είναι η απάντηση. Με την πιστοποίηση EUSOMA και την αφοσίωση μιας εξειδικευμένης ομάδας, αποτελεί το ασφαλέστερο περιβάλλον για κάθε γυναίκα που θέλει να έχει την καλύτερη δυνατή φροντίδα.