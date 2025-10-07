Τελικά ποιο από τα δύο πρέπει να επιλέξουμε στη διατροφή μας;

Σε μια εποχή όπου οι δίαιτες υψηλής πρωτεΐνης βρίσκονται στο επίκεντρο των διατροφικών τάσεων, οι ειδικοί υπενθυμίζουν ότι οι φυτικές ίνες παραμένουν εξίσου κρίσιμες για τη συνολική υγεία.

Νέα ερευνητικά δεδομένα δείχνουν πως η πρόσληψη επαρκούς ποσότητας φυτικών ινών συνδέεται με χαμηλότερο κίνδυνο καρδιακών παθήσεων, διαβήτη τύπου 2 και ορισμένων μορφών καρκίνου. Παρ’ όλα αυτά, σχεδόν το 95% των Αμερικανών δεν φτάνουν τα συνιστώμενα 25 έως 38 γραμμάρια ημερησίως.

Σύμφωνα με τους διατροφολόγους, η λύση δεν βρίσκεται στο να επιλέξουμε ανάμεσα σε πρωτεΐνη ή φυτικές ίνες — αλλά στο να συνδυάσουμε τα δύο.

«Η πρωτεΐνη και οι φυτικές ίνες είναι περισσότερο συνεργάτες παρά ανταγωνιστές», εξηγεί ο διατροφολόγος Colin. «Η πρωτεΐνη βοηθά στη διατήρηση των μυών και στην προώθηση του κορεσμού, ενώ οι φυτικές ίνες υποστηρίζουν την πέψη και την υγεία της καρδιάς».

Η διατροφολόγος Cassetty προσθέτει ότι «για μια ισορροπημένη διατροφή είναι χρήσιμο να λαμβάνουμε και τα δύο θρεπτικά συστατικά σε κάθε γεύμα». Ωστόσο, τα στοιχεία δείχνουν ότι οι περισσότεροι άνθρωποι προσλαμβάνουν περισσότερη πρωτεΐνη από τη συνιστώμενη ποσότητα, ενώ υστερούν σημαντικά στις φυτικές ίνες.

Συμβουλές για να ενισχύσετε τη διατροφή σας

Οι ειδικοί προτείνουν απλούς τρόπους για να αυξήσετε τόσο την πρόσληψη πρωτεΐνης όσο και φυτικών ινών καθημερινά:

Ξεκινήστε δυναμικά την ημέρα σας

Προσθέστε πηγές πρωτεΐνης στο πρωινό — ελληνικό γιαούρτι με βρώμη ή αυγά σε τοστ ολικής αλέσεως.

Προσθέστε φασόλια και φακές στα γεύματα

Ενσωματώστε τα σε σαλάτες, σούπες ή τάκος για επιπλέον φυτικές ίνες και πρωτεΐνη φυτικής προέλευσης.

Προτιμήστε δημητριακά ολικής αλέσεως

Αντικαταστήστε το λευκό ρύζι ή τα επεξεργασμένα ζυμαρικά με κινόα, φάρο ή καστανό ρύζι — κερδίζοντας 3 έως 5 γραμμάρια φυτικών ινών ανά μερίδα.

Συνδυάστε την με ξηρούς καρπούς, φασόλια και φακές που προσφέρουν φυτικές ίνες και πρωτεΐνες.

Ένα μήλο με βούτυρο αμυγδάλου, καβουρδισμένο edamame ή μια χούφτα καρύδια μπορούν να ενισχύσουν την ημερήσια πρόσληψή σας.

Πασπαλίστε με σπόρους chia, λιναρόσπορο ή σπόρους κάνναβης σε γιαούρτι, βρώμη ή smoothies για επιπλέον φυτικές ίνες.