Ξεκίνησαν τα σχολεία και μαζί τους και οι ιώσεις στα παιδιά.

Οι ιογενείς λοιμώξεις ή ιώσεις αποτελούν συχνό φαινόμενο κατά την σχολική περίοδο, ιδιαίτερα τους χειμερινούς μήνες, ταλαιπωρώντας τους μικρούς μαθητές κυρίως προσχολικής αλλά και σχολικής ηλικίας.

Καθώς τα τελευταία δύο χρόνια η έξαρση των ιώσεων ήταν ιδιαίτερα έντονη και με μεγάλη χρονική διάρκεια, είναι φυσικό οι γονείς ήδη με το άνοιγμα των σχολείων να προβληματίζονται για το πώς τα παιδιά τους θα ανταπεξέλθουν στις ιώσεις τη νέα σχολική χρονιά.

Ο παιδίατρος, Σπύρος Μαζάνης, μίλησε στο Action24 για το πως οι γονείς μπορούν να προστατεύσουν τα παιδιά τους από τις ιώσεις αλλά και για το ποιες ιώσεις βρίσκονται αυτήν την περίοδο σε έξαρση.

Πώς μεταφέρονται οι ιώσεις στο σχολείο

Το ένα παιδί μετά το άλλο κολλάνε πολύ πιο εύκολα, ιδιαίτερα αν κλείσουν και τα παράθυρα. Το θέμα είναι οτι αμελούν οι γονείς να επικοινωνήσουν με τον παιδίατρο όταν το παιδί τους είναι άρρωστο. Επικρατεί μία λανθασμένη άποψη - να αφήσουν το παιδί να εκδηλώσει έντονα συμπτώματα δηλασή πράγμα το οποίο ενέχει κινδύνους. Θα πρέπει να παίρνουν τον παιδίατρο τηλέφωνο με το που δουν οτι το παιδί έχει αρρωστήσει.

Αυτήν την περίοδο βρίσκονται σε έξαρση οι εξής αρρώστιες:

Ιογενείς ρινοφαρυγγιτιδες(κοινό κρυολόγημα)

Αμυγδαλίτιδα - Φαρυγγίτιδα

Ωτίτιδα

Ιγμορίτιδα

Λαρυγγίτιδα

Σύμφωνα με τον παιδίατρο: «Είναι τουλάχιστον 200 ιοί οι οποίοι προκαλούν το μπούκωμα. Μέσα στο καλοκαίρι έτσι και αλλιώς υπήρχε γρίπη. Αυτή τη στιγμή το 50% των περιπτώσεων είναι κορονοϊός. Ο κορονοϊός, υπάρχει, δεν μας έχει αφήσει. Θέλει πολύ προσοχή γιατι οταν πονάειο λαιμός του παιδιού, μπορεί να υπάρχει ένας στρεπτόκκοκος. Ένας στρεπτόκκοκος είναι πολύ σοβαρός και αν δεν ξεκινήσει το παιδί αγωγή, μπορεί να απειληθεί και η ζωή του. Αν ο παιδίατρος δεν εξετάσει το παιδί να αποφανθεί τι έχει και τι θεραπεία θα κάνει, αυτό είναι επικίνδυνο. Γιατί ακόμα και η μηνιγγίτιδα μπορεί να ξεκινήσει σαν μια απλή ίωση και μέσα σε λίγες ώρες και σε μία ημέρα να γίνει επικίνδυνη και να απειληθεί η ζωή του.

Οσον αφορά την ωτίτιδα, αυτή προκαλείται από το μπούκωμα της μυτής, διότι τα μικρόβια φθάνουν στο πίσω μέρος του αυτιού και έτσι συγκεντρώνεται το υγρό και κάνουμε ωτίτιδα. Το ίδιο ισχύει και για την ιγμορίτιδα. Μπορεί εύκολα το μικρόβιο να πάει στο ιγμόρειο. Συνήθως υπάρχει πονοκέφαλος, έχει ξεκινήσει η καταρροή και το παιδί πονάει μπροστά στο μέτωπο.

Η λαρυγγίτιδα, είναι εποχική λόγω της υγρασίας αναπτύσσονται ιοί, κλείνει ο λάρυγγας και το παιδί αναπνέει ή μιλάει σαν να βήχει ένας σκύλος. Αυτό είναι πολύ επικίνδυνο γιατί μπορεί να κλείσει ο λαιμός του, να μην μπορεί να αναπνεύσει και να καταστεί επείγουσα η χορήγηση οξυγόνου».

Τα μέτρα προαστασίας

Το μυστικό είναι, όπως αναφέρει ο παιδίατρος, να πλένουμε σωστά τα χέρια. Όχι απλώς τα βάζουμε στην βρύση, τα πλένουμε και τελείωσε αυτό. Πρέπει αρκετή ώρα για κάποια δευτερόλεπτα - να μετράει μέχρι το 20 το παιδί - να πλένει τα χέρια του και να τα ξεβγάζει καλά.

Άλλο ένα λάθος που κάνουν τα παιδιά είναι να βάζουν το χέρι στη μύτη. Αυτό μεταδίδει μικρόβια. Με τα νύχια και τα χέρια τους μεταφέρουν τα μικρόβια στη μύτη και γιαυτό έχουμε και τόσα πολλά μπουκώματα. Ανεβαίνουν με τα πόδια πάνω στα κρεββάτια, στους καναπέδες, στις καρέκλες.

Τα παπούτσια είναι ένα από τα πιο βρώμικα πράγματα που έχουμε επάνω μας. Μεταφέρουν μικρόβια άρα πολύ εύκολα μπορούν να μολυνθούν.