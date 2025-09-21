Αν και δεν αποτελεί σοβαρή ασθένεια ούτε είναι μεταδοτική, μπορεί να προκαλέσει αισθητική ενόχληση, κνησμό και δυσφορία.

Η πιτυρίδα είναι μια συνηθισμένη δερματολογική κατάσταση που αφορά το τριχωτό της κεφαλής και χαρακτηρίζεται από την εμφάνιση μικρών λευκών ή κιτρινωπών λεπιών, οι οποίες αποκολλώνται από το δέρμα.

Αν και δεν αποτελεί σοβαρή ασθένεια ούτε είναι μεταδοτική, μπορεί να προκαλέσει αισθητική ενόχληση, κνησμό και δυσφορία, επηρεάζοντας την αυτοπεποίθηση του ατόμου.

Η αιτία της πιτυρίδας συνδέεται με διάφορους παράγοντες.

Ένας από τους κυριότερους είναι η υπερβολική ανάπτυξη του μύκητα Malassezia, ο οποίος φυσιολογικά υπάρχει στο δέρμα μας. Όταν όμως πολλαπλασιαστεί υπέρμετρα, προκαλεί φλεγμονή και επιταχύνει την ανανέωση των κυττάρων της επιδερμίδας, με αποτέλεσμα τη δημιουργία νιφάδων. Άλλοι παράγοντες που μπορούν να συμβάλλουν είναι το στρες, οι ορμονικές αλλαγές, η κακή διατροφή, η ξηρότητα ή λιπαρότητα του δέρματος, καθώς και η χρήση ακατάλληλων προϊόντων περιποίησης μαλλιών.

Η πιτυρίδα εμφανίζεται με δύο βασικές μορφές: την ξηρή, όπου τα λέπια είναι μικρά και λεπτά, και τη λιπαρή, όπου οι νιφάδες είναι μεγαλύτερες, πιο κολλώδεις και συχνά συνοδεύονται από ερεθισμό. Σε κάποιες περιπτώσεις μπορεί να σχετίζεται με άλλες δερματοπάθειες, όπως η σμηγματορροϊκή δερματίτιδα ή η ψωρίαση.

Η αντιμετώπιση βασίζεται κυρίως στη χρήση ειδικών σαμπουάν με δραστικά συστατικά όπως πυριθειόνη ψευδαργύρου, σαλικυλικό οξύ, θειούχο σελήνιο ή κετοκοναζόλη, τα οποία μειώνουν τον μύκητα και τον ερεθισμό. Επίσης, η σωστή υγιεινή του τριχωτού, η αποφυγή υπερβολικής χρήσης προϊόντων styling και η ισορροπημένη διατροφή συμβάλλουν στη βελτίωση της κατάστασης.

Συνολικά, η πιτυρίδα δεν είναι επικίνδυνη, αλλά μπορεί να γίνει ενοχλητική αν δεν αντιμετωπιστεί. Με την κατάλληλη φροντίδα και επιμονή, τα συμπτώματα μπορούν να ελεγχθούν αποτελεσματικά, χαρίζοντας υγιέστερο τριχωτό και πιο καθαρή εμφάνιση.

