Γιατροί αφαίρεσαν παρασιτικά έμβρυα από την κοιλιά μωρού 20 ημερών - Εξαιρετικά σπάνια περίπτωση

Η μητέρα ήταν έγκυος σε τρίδυμα, το ένα έμβρυο απορρόφησε τα άλλα δύο.

Γιατροί στην Ινδία αφαίρεσαν σε επιτυχή επέμβαση «παρασιτικά δίδυμα», δύο έμβρυα που μεγάλωναν στην κοιλιά ενός μωρού 20 ημερών.

Πρόκειται για εξαιρετικά σπάνια περίπτωση, καθώς έως τώρα έχουν αναφερθεί λιγότερες από 200 παγκοσμίως, μερικές εκ των οποίων στην Ινδία. Πρόκειται για κάτι που εμφανίζεται στο αρχικό στάδιο της εγκυμοσύνης, όταν ένα δυσμορφικό έμβρυο απορροφάται από το δίδυμο. Αν και το έμβρυο δεν είναι ζωντανό, συνεχίζει να αναπτύσσεται απορροφώντας θρεπτικά συστατικά από το δίδυμο.

Σε αυτή την περίπτωση, η γυναίκα ήταν έγκυος σε τρίδυμα και δύο από τα έμβρυα άρχισαν να αναπτύσσονται στην κοιλιά του μωρού. «Η χειρουργική επέμβαση ήταν δύσκολη, αλλά το μωρό είναι υγιές και τα πάει καλά», δήλωσε στο BBC ο δρ. Άναντ Σίνα, παιδίατρος χειρουργός που ήταν επικεφαλής της επέμβασης.

Το μωρό πήρε εξιτήριο από το νοσοκομείο πριν από ένα μήνα και έως τώρα δεν έχουν υπάρξει επιπλοκές, συμπλήρωσε ο γιατρός. Η περίοδος ανάρρωσης είναι κρίσιμη, καθώς μία λοίμωξη ή άλλες επιπλοκές θα μπορούσαν να αποβούν μοιραίες για το παιδί, συμπλήρωσε.

Οι γονείς της μωρού πήγαν το 20 ημερών κορίτσι στο Fortis Memorial Research Institute στην πόλη Γκουρούγκραμ της Ινδίας, τον Ιούλιο. «Είχε φουσκωμένη κοιλιά, ήταν ευερέθιστη και δεν μπορούσε να φάει, γιατί τα έμβρυα πίεζαν το στομάχι της», περιέγραψε ο χειρουργός.

Οι εξετάσεις αποκάλυψαν ότι υπήρχαν δύο σκιές, σαν όγκοι, στην κοιλιά της. Στην πραγματικότητα, επρόκειτο για έμβρυα. Η χειρουργική επέμβαση δεν μπορούσε να γίνει αμέσως, καθώς το μωρό ήταν αφυδατωμένο, υποσιτισμένο και πρώτα έπρεπε να σταθεροποιηθεί η κατάστασή του, εξήγησε ο δρ. Άναντ Σίνα.

Έπειτα από δύο ημέρες βελτιώθηκε η κατάσταση του κοριτσιού και ομάδα περίπου 15 γιατρών έκανε την επέμβαση, η οποία διήρκεσε σχεδόν δύο ώρες. Επειδή τα έμβρυα ήταν κολλημένα σε όργανα, όπως το ήπαρ, τα νεφρά και τα έντερα, έπρεπε να αφαιρεθούν με μεγάλη προσοχή.

Συνήθως μια τέτοια περίπτωση διαγιγνώσκεται κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης. Ωστόσο, κάποιες φορές παρασιτικά δίδυμα έχουν εντοπιστεί σε ενήλικους. Αν δεν αφαιρεθούν νωρίς, συνεχίζουν να αναπτύσσονται καθώς μεγαλώνει το άτομο και είναι πιθανό να προκαλέσουν προβλήματα, επεσήμανε ο δρ. Άναντ Σίνα.