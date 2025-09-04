Games
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Υγεία

Γιατροί αφαίρεσαν παρασιτικά έμβρυα από την κοιλιά μωρού 20 ημερών - Εξαιρετικά σπάνια περίπτωση

Γιατροί αφαίρεσαν παρασιτικά έμβρυα από την κοιλιά μωρού 20 ημερών - Εξαιρετικά σπάνια περίπτωση Φωτογραφία: ΑΡΧΕΙΟΥ/ UNSPLASH
Η μητέρα ήταν έγκυος σε τρίδυμα, το ένα έμβρυο απορρόφησε τα άλλα δύο.

Γιατροί στην Ινδία αφαίρεσαν σε επιτυχή επέμβαση «παρασιτικά δίδυμα», δύο έμβρυα που μεγάλωναν στην κοιλιά ενός μωρού 20 ημερών.

Πρόκειται για εξαιρετικά σπάνια περίπτωση, καθώς έως τώρα έχουν αναφερθεί λιγότερες από 200 παγκοσμίως, μερικές εκ των οποίων στην Ινδία. Πρόκειται για κάτι που εμφανίζεται στο αρχικό στάδιο της εγκυμοσύνης, όταν ένα δυσμορφικό έμβρυο απορροφάται από το δίδυμο. Αν και το έμβρυο δεν είναι ζωντανό, συνεχίζει να αναπτύσσεται απορροφώντας θρεπτικά συστατικά από το δίδυμο.

Σε αυτή την περίπτωση, η γυναίκα ήταν έγκυος σε τρίδυμα και δύο από τα έμβρυα άρχισαν να αναπτύσσονται στην κοιλιά του μωρού. «Η χειρουργική επέμβαση ήταν δύσκολη, αλλά το μωρό είναι υγιές και τα πάει καλά», δήλωσε στο BBC ο δρ. Άναντ Σίνα, παιδίατρος χειρουργός που ήταν επικεφαλής της επέμβασης.

Το μωρό πήρε εξιτήριο από το νοσοκομείο πριν από ένα μήνα και έως τώρα δεν έχουν υπάρξει επιπλοκές, συμπλήρωσε ο γιατρός. Η περίοδος ανάρρωσης είναι κρίσιμη, καθώς μία λοίμωξη ή άλλες επιπλοκές θα μπορούσαν να αποβούν μοιραίες για το παιδί, συμπλήρωσε.

Οι γονείς της μωρού πήγαν το 20 ημερών κορίτσι στο Fortis Memorial Research Institute στην πόλη Γκουρούγκραμ της Ινδίας, τον Ιούλιο. «Είχε φουσκωμένη κοιλιά, ήταν ευερέθιστη και δεν μπορούσε να φάει, γιατί τα έμβρυα πίεζαν το στομάχι της», περιέγραψε ο χειρουργός.

Οι εξετάσεις αποκάλυψαν ότι υπήρχαν δύο σκιές, σαν όγκοι, στην κοιλιά της. Στην πραγματικότητα, επρόκειτο για έμβρυα. Η χειρουργική επέμβαση δεν μπορούσε να γίνει αμέσως, καθώς το μωρό ήταν αφυδατωμένο, υποσιτισμένο και πρώτα έπρεπε να σταθεροποιηθεί η κατάστασή του, εξήγησε ο δρ. Άναντ Σίνα.

Έπειτα από δύο ημέρες βελτιώθηκε η κατάσταση του κοριτσιού και ομάδα περίπου 15 γιατρών έκανε την επέμβαση, η οποία διήρκεσε σχεδόν δύο ώρες. Επειδή τα έμβρυα ήταν κολλημένα σε όργανα, όπως το ήπαρ, τα νεφρά και τα έντερα, έπρεπε να αφαιρεθούν με μεγάλη προσοχή.

Συνήθως μια τέτοια περίπτωση διαγιγνώσκεται κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης. Ωστόσο, κάποιες φορές παρασιτικά δίδυμα έχουν εντοπιστεί σε ενήλικους. Αν δεν αφαιρεθούν νωρίς, συνεχίζουν να αναπτύσσονται καθώς μεγαλώνει το άτομο και είναι πιθανό να προκαλέσουν προβλήματα, επεσήμανε ο δρ. Άναντ Σίνα.

Δες όλες τις ειδήσεις και τα νέα τη στιγμή που συμβαίνουν

# TAGS

Γιατί οι αρθρώσεις σου «διαμαρτύρονται» όταν αλλάζει ο καιρός;

Γιατί οι αρθρώσεις σου «διαμαρτύρονται» όταν αλλάζει ο καιρός;

Ανακάλυψε την πραγματική αξία του ακινήτου σου με τη HOMLI

Ανακάλυψε την πραγματική αξία του ακινήτου σου με τη HOMLI

Public: «Όλα για το σχολείο σε ένα μέρος – ποικιλία, ευκολία και ευελιξία»

Public: «Όλα για το σχολείο σε ένα μέρος – ποικιλία, ευκολία και ευελιξία»

Θέλεις σπιτικό φαγητό κάθε μέρα χωρίς να σπαταλάς ώρες στην κουζίνα; Σου έχω τη λύση!

Θέλεις σπιτικό φαγητό κάθε μέρα χωρίς να σπαταλάς ώρες στην κουζίνα; Σου έχω τη λύση!

Πέντε «αθώες» τροφές χωρίς ζάχαρη που καταστρέφουν τα δόντια μας - Οδοντίατροι προειδοποιούν

Πέντε «αθώες» τροφές χωρίς ζάχαρη που καταστρέφουν τα δόντια μας - Οδοντίατροι προειδοποιούν

Σήμερα οι ανακοινώσεις για προσλήψεις 24.000 αναπληρωτών εκπαιδευτικών

Σήμερα οι ανακοινώσεις για προσλήψεις 24.000 αναπληρωτών εκπαιδευτικών

Οι ανακοινώσεις Μητσοτάκη στη ΔΕΘ 2025: «Κλείδωσε» το πακέτο 1,7 δισ. ευρώ

Οι ανακοινώσεις Μητσοτάκη στη ΔΕΘ 2025: «Κλείδωσε» το πακέτο 1,7 δισ. ευρώ

Αυξημένες εισφορές για χιλιάδες ελεύθερους επαγγελματίες - Ποιες συντάξεις επηρεάζονται

Αυξημένες εισφορές για χιλιάδες ελεύθερους επαγγελματίες - Ποιες συντάξεις επηρεάζονται

Το μικροσκοπικό ψαροχώρι που απέχει μόλις 1,5 ώρα από την Αθήνα

Το μικροσκοπικό ψαροχώρι που απέχει μόλις 1,5 ώρα από την Αθήνα

Έρχονται αναδρομικά 27 μηνών για 50.000 απόστρατους και νέο μισθολόγιο στρατιωτικών

Έρχονται αναδρομικά 27 μηνών για 50.000 απόστρατους και νέο μισθολόγιο στρατιωτικών

Κορωνοϊός: 4 περιοχές με έντονα αυξητική τάση του ιικού φορτίου

Κορωνοϊός: 4 περιοχές με έντονα αυξητική τάση του ιικού φορτίου

Προσοχή: Για ποιο λόγο δεν πρέπει να κόβετε τα χάπια σε μικρότερα κομμάτια

Προσοχή: Για ποιο λόγο δεν πρέπει να κόβετε τα χάπια σε μικρότερα κομμάτια

Πέθανε ο Τζόρτζιο Αρμάνι, σε ηλικία 91 ετών

Πέθανε ο Τζόρτζιο Αρμάνι, σε ηλικία 91 ετών

Οι 7 τροφές που πρέπει να τρώτε μετά τα 40, σύμφωνα με τους διαιτολόγους

Οι 7 τροφές που πρέπει να τρώτε μετά τα 40, σύμφωνα με τους διαιτολόγους

Λογαριασμοί ρεύματος: Γιατί οι προμηθευτές δεν θέλουν το νέο κόκκινο τιμολόγιο

Λογαριασμοί ρεύματος: Γιατί οι προμηθευτές δεν θέλουν το νέο κόκκινο τιμολόγιο

Καθηλωμένη η αγορά ηλιακών – Απολύσεις προ των πυλών λόγω των καθυστερήσεων στο «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσίφωνα»

Καθηλωμένη η αγορά ηλιακών – Απολύσεις προ των πυλών λόγω των καθυστερήσεων στο «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσίφωνα»

Υψηλοί φόροι, χαμηλές πράσινες επενδύσεις- Οι ΜμΕ χωρίς στήριξη στην πράσινη μετάβαση

Υψηλοί φόροι, χαμηλές πράσινες επενδύσεις- Οι ΜμΕ χωρίς στήριξη στην πράσινη μετάβαση

Αλλάζουν από το 2026 οι ώρες αιχμής ζήτησης ρεύματος

Αλλάζουν από το 2026 οι ώρες αιχμής ζήτησης ρεύματος

Λογαριασμοί ρεύματος: Οι κυβερνητικές πιέσεις απέδωσαν- Μειώσεις, αλλά μικρότερες από τη «βουτιά» της χονδρικής

Λογαριασμοί ρεύματος: Οι κυβερνητικές πιέσεις απέδωσαν- Μειώσεις, αλλά μικρότερες από τη «βουτιά» της χονδρικής

Ψηφιακή αναβάθμιση στην περιβαλλοντική αδειοδότηση: Από τις 15 Σεπτέμβριο το νέο Ηλεκτρονικό Περιβαλλοντικό Μητρώο

Ψηφιακή αναβάθμιση στην περιβαλλοντική αδειοδότηση: Από τις 15 Σεπτέμβριο το νέο Ηλεκτρονικό Περιβαλλοντικό Μητρώο

Σχετικά Άρθρα

Εγκατέλειψαν βρέφος στην περιοχή της Ακρόπολης - Βρέθηκε σε καρότσι σούπερ μάρκετ

Εγκατέλειψαν βρέφος στην περιοχή της Ακρόπολης - Βρέθηκε σε καρότσι σούπερ μάρκετ

Ελλάδα
Τραγωδία στα Πατήσια: Νεκρή γυναίκα που γέννησε μέσα στο σπίτι της

Τραγωδία στα Πατήσια: Νεκρή γυναίκα που γέννησε μέσα στο σπίτι της

Ελλάδα
Το Πεκίνο αντίβαρο στην Αμερική του Τραμπ: Αγκαλιές και χαμόγελα Πούτιν - Σι - Μόντι

Το Πεκίνο αντίβαρο στην Αμερική του Τραμπ: Αγκαλιές και χαμόγελα Πούτιν - Σι - Μόντι

Διεθνή
Δασμοί Τραμπ στην Ινδία: Σκληρή πίεση στον Πούτιν ή γεωπολιτικό θέατρο;

Δασμοί Τραμπ στην Ινδία: Σκληρή πίεση στον Πούτιν ή γεωπολιτικό θέατρο;

Διεθνή

NETWORK

Συγχαρητήρια του Μ. Χρυσοχοΐδη στη ΔΑΟΕ για την εξάρθρωση του κυκλώματος λαθρεμπορίων καυσίμων

Συγχαρητήρια του Μ. Χρυσοχοΐδη στη ΔΑΟΕ για την εξάρθρωση του κυκλώματος λαθρεμπορίων καυσίμων

ienergeia.gr
Νέα Αριστερά για GSI: Ένα έργο «στρατηγικής σημασίας» κινδυνεύει να αποδειχθεί πεδίο σκιών, αδιαφάνειας και κακοδιαχείρισης

Νέα Αριστερά για GSI: Ένα έργο «στρατηγικής σημασίας» κινδυνεύει να αποδειχθεί πεδίο σκιών, αδιαφάνειας και κακοδιαχείρισης

ienergeia.gr
Cenobamate: Τα οφέλη του φαρμάκου σε ενήλικες με μη ελεγχόμενη επιληψία

Cenobamate: Τα οφέλη του φαρμάκου σε ενήλικες με μη ελεγχόμενη επιληψία

healthstat.gr
N. Φαραντούρης στην Κομισιόν για το καλώδιο Ελλάδας-Κύπρου: «Κάποιοι δεν θέλουν το έργο»

N. Φαραντούρης στην Κομισιόν για το καλώδιο Ελλάδας-Κύπρου: «Κάποιοι δεν θέλουν το έργο»

ienergeia.gr
ΦΣΑ: Διαμαρτύρεται για τα λειτουργικά προβλήματα στην πλατφόρμα της ΚΜΕΣ

ΦΣΑ: Διαμαρτύρεται για τα λειτουργικά προβλήματα στην πλατφόρμα της ΚΜΕΣ

healthstat.gr
Έρευνα για το καλώδιο ξεκινά η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία

Έρευνα για το καλώδιο ξεκινά η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία

ienergeia.gr
Μελέτη: Πώς οι υπερπροστατευτικοί γονείς επηρεάζουν το παιδί ακόμα και στην ενηλικίωση

Μελέτη: Πώς οι υπερπροστατευτικοί γονείς επηρεάζουν το παιδί ακόμα και στην ενηλικίωση

healthstat.gr
Κορωνοϊός: 4 περιοχές με έντονα αυξητική τάση του ιικού φορτίου

Κορωνοϊός: 4 περιοχές με έντονα αυξητική τάση του ιικού φορτίου

healthstat.gr