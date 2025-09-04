Ειδικοί προειδοποιούν: Γιατί δεν πρέπει να κόβουμε ένα χάπι στη μέση

Σοβαρούς κινδύνους κρύβει το «σπάσιμο» των χαπιών σε μικρότερα κομμάτια.

Πολλοί άνθρωποι, κάποια στιγμή, έχουν σπάσει ένα χάπι σε δύο μέρη - είτε επειδή φαινόταν πολύ μεγάλο για να το καταπιούν, είτε για να μειώσουν τις πιθανές παρενέργειες, είτε για να προσαρμόσουν τη συνταγογραφούμενη δόση.

Ωστόσο, οι επαγγελματίες υγείας προειδοποιούν ότι αυτή η φαινομενικά ακίνδυνη πρακτική μπορεί να κρύβει σοβαρούς κινδύνους αν δεν γίνεται υπό κατάλληλη καθοδήγηση.

Ειδικότερα -εκτός αν ένα χάπι διαθέτει σαφώς σημειωμένη γραμμή κοπής- η διάσπασή του μπορεί όχι μόνο να καταστήσει το φάρμακο αναποτελεσματικό, αλλά και να οδηγήσει σε υπερδοσολογία.

Οι γιατροί, σύμφωνα με το Economictimes επισημαίνουν ότι η γραμμή κοπής δεν είναι απλώς μια φυσική αυλάκωση, αλλά ένας σχεδιασμένος δείκτης που εγγυάται την ασφαλή διαίρεση του δισκίου. Χωρίς αυτήν, η δομή και η λειτουργία του φαρμάκου μπορεί να διαταραχθούν επικίνδυνα.

Ιατρικές Προφυλάξεις από Ειδικούς

Ο Δρ. Sudhir Kumar, ανώτερος νευρολόγος στα νοσοκομεία Apollo στο Χαϊντεραμπάντ, εξηγεί ότι ορισμένα χάπια δεν πρέπει ποτέ να διασπώνται. «Απαγορεύεται το κόψιμο δισκίων που είναι επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο, εντερικά επικαλυμμένα, ελεγχόμενης ή παρατεταμένης αποδέσμευσης, μακράς δράσης ή διαλυόμενα στο στόμα», τονίζει.

{https://x.com/hyderabaddoctor/status/1962797793476780086}

Σύμφωνα με τον Δρ. Κουμάρ, οι βασικοί κίνδυνοι περιλαμβάνουν:

Υπερδοσολογία: Το πλήρες περιεχόμενο απελευθερώνεται ταυτόχρονα στην κυκλοφορία του αίματος.

Αναποτελεσματικότητα: Τα οξέα του στομάχου μπορεί να καταστρέψουν τα δραστικά συστατικά πριν φτάσουν στο σωστό σημείο.

Ανεπιθύμητες ενέργειες: Ερεθισμός στο στομάχι ή τα έντερα.

Ο Δρ. Kumar εκπαιδεύτηκε στο CMC Vellore και εργάζεται στο Νοσοκομείο Apollo, στο Jubilee Hills, Χαϊντεραμπάντ.

Πρόσθετες προειδοποιήσεις

Ο Δρ. Kumar εξηγεί επίσης ότι κάψουλες με χάντρες ή κόκκους, μασώμενα δισκία και δισκία χωρίς εγκοπή δεν πρέπει να κόβονται χωρίς ρητή έγκριση γιατρού.

Η Κλινική του Κλίβελαντ προσθέτει ότι ασύμμετρα ή πολύ μικρά χάπια είναι επίσης ακατάλληλα για διαίρεση, καθώς η ακριβής δοσολογία καθίσταται σχεδόν αδύνατη. Παρόμοιες ανησυχίες εξέφρασε και ο Δρ. Rakesh Garg, προειδοποιώντας για επικίνδυνα υψηλά επίπεδα φαρμάκου στην κυκλοφορία του αίματος όταν σπάζονται δισκία βραδείας αποδέσμευσης.

Ασφαλείς μέθοδοι για το κόψιμο χαπιών

Για όσους οι γιατροί επιτρέπουν τη διαίρεση των χαπιών, η Κλινική του Κλίβελαντ συνιστά τη χρήση ειδικού κόφτη χαπιών αντί για μαχαίρια ή οικιακά εργαλεία. Ο σωστός κόφτης διασφαλίζει καθαρή κοπή και ακριβή δοσολογία.

Επιπλέον, πρέπει να κόβεται μόνο ένα δισκίο κάθε φορά και να διατηρείται η υγιεινή, με πλύσιμο χεριών ή χρήση γαντιών και καθαρισμό του κόφτη.

Ο FDA επισημαίνει ότι η αποθήκευση διαιρεμένων δισκίων μπορεί να μειώσει την αποτελεσματικότητά τους λόγω θερμότητας ή υγρασίας.

Οι ειδικοί καταλήγουν ότι δεν πρέπει να υποθέτουμε ποτέ ότι ένα χάπι είναι ασφαλές για διαίρεση χωρίς την επιβεβαίωση γιατρού ή φαρμακοποιού, ακόμη κι αν είχε διαιρεθεί στο παρελθόν.