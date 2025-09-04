Games
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Υγεία

Ειδικοί προειδοποιούν: Γιατί δεν πρέπει να κόβουμε ένα χάπι στη μέση

pexels/Kampus Production pexels/Kampus Production
Σοβαρούς κινδύνους κρύβει το «σπάσιμο» των χαπιών σε μικρότερα κομμάτια.

Πολλοί άνθρωποι, κάποια στιγμή, έχουν σπάσει ένα χάπι σε δύο μέρη - είτε επειδή φαινόταν πολύ μεγάλο για να το καταπιούν, είτε για να μειώσουν τις πιθανές παρενέργειες, είτε για να προσαρμόσουν τη συνταγογραφούμενη δόση.

Ωστόσο, οι επαγγελματίες υγείας προειδοποιούν ότι αυτή η φαινομενικά ακίνδυνη πρακτική μπορεί να κρύβει σοβαρούς κινδύνους αν δεν γίνεται υπό κατάλληλη καθοδήγηση.

Ειδικότερα -εκτός αν ένα χάπι διαθέτει σαφώς σημειωμένη γραμμή κοπής- η διάσπασή του μπορεί όχι μόνο να καταστήσει το φάρμακο αναποτελεσματικό, αλλά και να οδηγήσει σε υπερδοσολογία.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Πώς θα χάσετε βάρος πίνοντας απλά νερό

Πώς θα χάσετε βάρος πίνοντας απλά νερό

Υγεία

Οι γιατροί, σύμφωνα με το Economictimes επισημαίνουν ότι η γραμμή κοπής δεν είναι απλώς μια φυσική αυλάκωση, αλλά ένας σχεδιασμένος δείκτης που εγγυάται την ασφαλή διαίρεση του δισκίου. Χωρίς αυτήν, η δομή και η λειτουργία του φαρμάκου μπορεί να διαταραχθούν επικίνδυνα.

Ιατρικές Προφυλάξεις από Ειδικούς

Ο Δρ. Sudhir Kumar, ανώτερος νευρολόγος στα νοσοκομεία Apollo στο Χαϊντεραμπάντ, εξηγεί ότι ορισμένα χάπια δεν πρέπει ποτέ να διασπώνται. «Απαγορεύεται το κόψιμο δισκίων που είναι επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο, εντερικά επικαλυμμένα, ελεγχόμενης ή παρατεταμένης αποδέσμευσης, μακράς δράσης ή διαλυόμενα στο στόμα», τονίζει.

{https://x.com/hyderabaddoctor/status/1962797793476780086}

Σύμφωνα με τον Δρ. Κουμάρ, οι βασικοί κίνδυνοι περιλαμβάνουν:

  • Υπερδοσολογία: Το πλήρες περιεχόμενο απελευθερώνεται ταυτόχρονα στην κυκλοφορία του αίματος.
  • Αναποτελεσματικότητα: Τα οξέα του στομάχου μπορεί να καταστρέψουν τα δραστικά συστατικά πριν φτάσουν στο σωστό σημείο.
  • Ανεπιθύμητες ενέργειες: Ερεθισμός στο στομάχι ή τα έντερα.
  • Ο Δρ. Kumar εκπαιδεύτηκε στο CMC Vellore και εργάζεται στο Νοσοκομείο Apollo, στο Jubilee Hills, Χαϊντεραμπάντ.

Πρόσθετες προειδοποιήσεις

Ο Δρ. Kumar εξηγεί επίσης ότι κάψουλες με χάντρες ή κόκκους, μασώμενα δισκία και δισκία χωρίς εγκοπή δεν πρέπει να κόβονται χωρίς ρητή έγκριση γιατρού.

Η Κλινική του Κλίβελαντ προσθέτει ότι ασύμμετρα ή πολύ μικρά χάπια είναι επίσης ακατάλληλα για διαίρεση, καθώς η ακριβής δοσολογία καθίσταται σχεδόν αδύνατη. Παρόμοιες ανησυχίες εξέφρασε και ο Δρ. Rakesh Garg, προειδοποιώντας για επικίνδυνα υψηλά επίπεδα φαρμάκου στην κυκλοφορία του αίματος όταν σπάζονται δισκία βραδείας αποδέσμευσης.

Screenshot_4_ff6ec.jpg

Ασφαλείς μέθοδοι για το κόψιμο χαπιών

Για όσους οι γιατροί επιτρέπουν τη διαίρεση των χαπιών, η Κλινική του Κλίβελαντ συνιστά τη χρήση ειδικού κόφτη χαπιών αντί για μαχαίρια ή οικιακά εργαλεία. Ο σωστός κόφτης διασφαλίζει καθαρή κοπή και ακριβή δοσολογία.

Επιπλέον, πρέπει να κόβεται μόνο ένα δισκίο κάθε φορά και να διατηρείται η υγιεινή, με πλύσιμο χεριών ή χρήση γαντιών και καθαρισμό του κόφτη.

Ο FDA επισημαίνει ότι η αποθήκευση διαιρεμένων δισκίων μπορεί να μειώσει την αποτελεσματικότητά τους λόγω θερμότητας ή υγρασίας.

Οι ειδικοί καταλήγουν ότι δεν πρέπει να υποθέτουμε ποτέ ότι ένα χάπι είναι ασφαλές για διαίρεση χωρίς την επιβεβαίωση γιατρού ή φαρμακοποιού, ακόμη κι αν είχε διαιρεθεί στο παρελθόν.

Δες όλες τις ειδήσεις και τα νέα τη στιγμή που συμβαίνουν

# TAGS

Ανακάλυψε την πραγματική αξία του ακινήτου σου με τη HOMLI

Ανακάλυψε την πραγματική αξία του ακινήτου σου με τη HOMLI

Public: «Όλα για το σχολείο σε ένα μέρος – ποικιλία, ευκολία και ευελιξία»

Public: «Όλα για το σχολείο σε ένα μέρος – ποικιλία, ευκολία και ευελιξία»

Θέλεις σπιτικό φαγητό κάθε μέρα χωρίς να σπαταλάς ώρες στην κουζίνα; Σου έχω τη λύση!

Θέλεις σπιτικό φαγητό κάθε μέρα χωρίς να σπαταλάς ώρες στην κουζίνα; Σου έχω τη λύση!

Κυκλάδες, Επτάνησα και Πελοπόννησος: Όταν η ενδεχόμενη απαγόρευση μπορεί να θρυμματίσει τo συναισθηματικό αποτύπωμα εν πλω

Κυκλάδες, Επτάνησα και Πελοπόννησος: Όταν η ενδεχόμενη απαγόρευση μπορεί να θρυμματίσει τo συναισθηματικό αποτύπωμα εν πλω

Πέντε «αθώες» τροφές χωρίς ζάχαρη που καταστρέφουν τα δόντια μας - Οδοντίατροι προειδοποιούν

Πέντε «αθώες» τροφές χωρίς ζάχαρη που καταστρέφουν τα δόντια μας - Οδοντίατροι προειδοποιούν

Σήμερα οι ανακοινώσεις για προσλήψεις 24.000 αναπληρωτών εκπαιδευτικών

Σήμερα οι ανακοινώσεις για προσλήψεις 24.000 αναπληρωτών εκπαιδευτικών

Οι ανακοινώσεις Μητσοτάκη στη ΔΕΘ 2025: «Κλείδωσε» το πακέτο 1,7 δισ. ευρώ

Οι ανακοινώσεις Μητσοτάκη στη ΔΕΘ 2025: «Κλείδωσε» το πακέτο 1,7 δισ. ευρώ

Αυξημένες εισφορές για χιλιάδες ελεύθερους επαγγελματίες - Ποιες συντάξεις επηρεάζονται

Αυξημένες εισφορές για χιλιάδες ελεύθερους επαγγελματίες - Ποιες συντάξεις επηρεάζονται

Το μικροσκοπικό ψαροχώρι που απέχει μόλις 1,5 ώρα από την Αθήνα

Το μικροσκοπικό ψαροχώρι που απέχει μόλις 1,5 ώρα από την Αθήνα

Έρχονται αναδρομικά 27 μηνών για 50.000 απόστρατους και νέο μισθολόγιο στρατιωτικών

Έρχονται αναδρομικά 27 μηνών για 50.000 απόστρατους και νέο μισθολόγιο στρατιωτικών

Μακροζωία: Γιατί πρέπει να προσέχουμε τις ώρες των γευμάτων μας όσο μεγαλώνουμε

Μακροζωία: Γιατί πρέπει να προσέχουμε τις ώρες των γευμάτων μας όσο μεγαλώνουμε

Καρκίνος του πνεύμονα: Τα άγνωστα συμπτώματα που δεν πρέπει να αγνοείτε

Καρκίνος του πνεύμονα: Τα άγνωστα συμπτώματα που δεν πρέπει να αγνοείτε

Γιώργος Αλικάκος: Πέθανε σε ηλικία 58 ετών – Ήταν πρώην μέλος της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής

Γιώργος Αλικάκος: Πέθανε σε ηλικία 58 ετών – Ήταν πρώην μέλος της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής

Προσοχή: Για ποιο λόγο δεν πρέπει να κόβετε τα χάπια σε μικρότερα κομμάτια

Προσοχή: Για ποιο λόγο δεν πρέπει να κόβετε τα χάπια σε μικρότερα κομμάτια

Λογαριασμοί ρεύματος: Γιατί οι προμηθευτές δεν θέλουν το νέο κόκκινο τιμολόγιο

Λογαριασμοί ρεύματος: Γιατί οι προμηθευτές δεν θέλουν το νέο κόκκινο τιμολόγιο

Καθηλωμένη η αγορά ηλιακών – Απολύσεις προ των πυλών λόγω των καθυστερήσεων στο «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσίφωνα»

Καθηλωμένη η αγορά ηλιακών – Απολύσεις προ των πυλών λόγω των καθυστερήσεων στο «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσίφωνα»

Υψηλοί φόροι, χαμηλές πράσινες επενδύσεις- Οι ΜμΕ χωρίς στήριξη στην πράσινη μετάβαση

Υψηλοί φόροι, χαμηλές πράσινες επενδύσεις- Οι ΜμΕ χωρίς στήριξη στην πράσινη μετάβαση

Αλλάζουν από το 2026 οι ώρες αιχμής ζήτησης ρεύματος

Αλλάζουν από το 2026 οι ώρες αιχμής ζήτησης ρεύματος

Λογαριασμοί ρεύματος: Οι κυβερνητικές πιέσεις απέδωσαν- Μειώσεις, αλλά μικρότερες από τη «βουτιά» της χονδρικής

Λογαριασμοί ρεύματος: Οι κυβερνητικές πιέσεις απέδωσαν- Μειώσεις, αλλά μικρότερες από τη «βουτιά» της χονδρικής

Ψηφιακή αναβάθμιση στην περιβαλλοντική αδειοδότηση: Από τις 15 Σεπτέμβριο το νέο Ηλεκτρονικό Περιβαλλοντικό Μητρώο

Ψηφιακή αναβάθμιση στην περιβαλλοντική αδειοδότηση: Από τις 15 Σεπτέμβριο το νέο Ηλεκτρονικό Περιβαλλοντικό Μητρώο

Σχετικά Άρθρα

Παλαιό Φάληρο: Αύριο απολογείται η 32χρονη - Στο στόχαστρο των Αρχών τα χάπια που βρέθηκαν

Παλαιό Φάληρο: Αύριο απολογείται η 32χρονη - Στο στόχαστρο των Αρχών τα χάπια που βρέθηκαν

Ελλάδα
ΕΟΦ: Ανακαλείται παρτίδα Fucidin σε χάπια

ΕΟΦ: Ανακαλείται παρτίδα Fucidin σε χάπια

Υγεία
Το Netflix πήρε το τσεκούρι του: Αυτές είναι οι σειρές που κόβονται το 2025

Το Netflix πήρε το τσεκούρι του: Αυτές είναι οι σειρές που κόβονται το 2025

Entertainment
Σήμερα το σπάσιμο του κώδικα Enigma θα ήταν υπόθεση ρουτίνας, λένε οι ειδικοί

Σήμερα το σπάσιμο του κώδικα Enigma θα ήταν υπόθεση ρουτίνας, λένε οι ειδικοί

Επιστήμη

NETWORK

Το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας στην 89η ΔΕΘ

Το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας στην 89η ΔΕΘ

ienergeia.gr
Προσοχή: Για ποιο λόγο δεν πρέπει να κόβετε τα χάπια σε μικρότερα κομμάτια

Προσοχή: Για ποιο λόγο δεν πρέπει να κόβετε τα χάπια σε μικρότερα κομμάτια

healthstat.gr
Αποτελέσματα Διαβούλευσης για την επιβολή ρυθμιστικών μέτρων στην προμήθεια ηλεκτρικής ενέργειας σε Πελάτες

Αποτελέσματα Διαβούλευσης για την επιβολή ρυθμιστικών μέτρων στην προμήθεια ηλεκτρικής ενέργειας σε Πελάτες

ienergeia.gr
Απάντηση του ΥΠΕΝ αναφορικά με πρόσφατα δημοσιεύματα για σχέδια δόμησης στην Πολύαιγο

Απάντηση του ΥΠΕΝ αναφορικά με πρόσφατα δημοσιεύματα για σχέδια δόμησης στην Πολύαιγο

ienergeia.gr
Χοληστερίνη: Με επιτυχία στέφθηκε μία ακόμη κλινική δοκιμή ενός νέου φαρμάκου της Merck

Χοληστερίνη: Με επιτυχία στέφθηκε μία ακόμη κλινική δοκιμή ενός νέου φαρμάκου της Merck

healthstat.gr
Δημόσια Διαβούλευση της ΡΑΑΕΥ για τη συμμετοχή των Σταθμών Αποθήκευσης Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΣΑΗΕ) στην Αγορά Εξισορρόπησης

Δημόσια Διαβούλευση της ΡΑΑΕΥ για τη συμμετοχή των Σταθμών Αποθήκευσης Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΣΑΗΕ) στην Αγορά Εξισορρόπησης

ienergeia.gr
«Επιδημία» τα παράνομα σκευάσματα για το αδυνάτισμα – Πώς θα τα αναγνωρίσετε

«Επιδημία» τα παράνομα σκευάσματα για το αδυνάτισμα – Πώς θα τα αναγνωρίσετε

healthstat.gr
Μακροζωία: Γιατί πρέπει να προσέχουμε τις ώρες των γευμάτων μας όσο μεγαλώνουμε

Μακροζωία: Γιατί πρέπει να προσέχουμε τις ώρες των γευμάτων μας όσο μεγαλώνουμε

healthstat.gr