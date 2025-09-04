Games
Υγεία

Πώς θα χάσετε βάρος πίνοντας απλά νερό

Πώς θα χάσετε βάρος πίνοντας απλά νερό
Το νερό μπορεί να μην είναι «μαγικό χάπι» για την απώλεια βάρους, όμως ειδικοί τονίζουν ότι η σωστή κατανάλωσή του μπορεί να μειώσει την πείνα, να ενισχύσει τον κορεσμό και να βοηθήσει τον οργανισμό να καίει περισσότερες θερμίδες.

Το νερό είναι το απόλυτο πολυεργαλείο: ενυδατώνει, δίνει ενέργεια και στηρίζει σχεδόν κάθε λειτουργία του οργανισμού - και μπορεί ακόμη να βοηθήσει στην απώλεια περιττού βάρους.

Αν και δεν αποτελεί κάποια μαγική λύση, η αυξημένη κατανάλωση νερού καίει θερμίδες και μειώνει την όρεξη για λιγότερο υγιεινές τροφές.

Πριν δούμε τον καλύτερο τρόπο κατανάλωσης νερού για απώλεια βάρους, ας εξετάσουμε πώς το νερό υποστηρίζει την απώλεια βάρους.

«Το νερό βοηθά στην απώλεια βάρους με αρκετούς τρόπους», λέει η Uma Darji, πιστοποιημένη οικογενειακή γιατρός. «Δεν περιέχει θερμίδες, οπότε όταν επιλέγετε νερό αντί για ζαχαρούχα ποτά, αφαιρείτε μια μεγάλη πηγή επιπλέον θερμίδων». Παράλληλα «το νερό βελτιώνει το αίσθημα κορεσμού, μειώνει τα περιττά σνακ και βοηθά τον οργανισμό να επεξεργάζεται καλύτερα τα θρεπτικά συστατικά».

Νερό πριν τα γεύματα για απώλεια βάρους

Για χρόνια, διαιτολόγοι, γιατροί και άλλοι ειδικοί στην απώλεια βάρους συνιστούν να πίνουμε νερό πριν τα γεύματα - και όχι άδικα!

Μια μελέτη που δημοσιεύθηκε το παρελθόν στο Obesity έχει αποδείξει ότι οι παχύσαρκοι ενήλικες που έπιναν 500 ml νερού (περίπου 2 φλιτζάνια) 30 λεπτά πριν από τα γεύματα έχασαν κατά μέσο όρο 2,4 κιλά μέσα σε 12 εβδομάδες. Επιπλέον, το 27% των συμμετεχόντων που έπιναν νερό πριν τα γεύματα έχασαν τουλάχιστον το 5% του σωματικού τους βάρους - χωρίς να αλλάξουν τις διατροφικές τους συνήθειες ή τη σωματική τους δραστηριότητα!

Τι μπορεί να εξηγεί αυτά τα αποτελέσματα;

«Ένας πιθανός λόγος είναι ότι το νερό πριν το φαγητό δημιουργεί αίσθημα κορεσμού», εξηγεί η Dr. Darji. «Όταν το στομάχι διαστέλλεται ελαφρώς, οι ορμόνες πείνας, όπως η γκρελίνη, μειώνονται, κάτι που μπορεί φυσιολογικά να μειώσει την ποσότητα τροφής που καταναλώνεται κατά το γεύμα. Επιπλέον, αυτή η απλή συνήθεια μπορεί να κάνει τους ανθρώπους πιο συνειδητοποιημένους κατά τα γεύματα, ώστε να τρώνε πιο αργά και να προσέχουν τις μερίδες και τα σήματα πείνας του σώματός τους».

«Το νερό επίσης αραιώνει τις θερμίδες ανά μπουκιά ή την "ενεργειακή πυκνότητα", καθώς το στομάχι γεμίζει με κάτι που δεν περιέχει θερμίδες», προσθέτει ο Parth Bhavsar, MD, πιστοποιημένος γιατρός οικογενειακής ιατρικής με εκτεταμένη εμπειρία σε επείγουσα φροντίδα και τηλεϊατρική.

4 συμβουλές για απώλεια βάρους

Εκτός από το να πίνετε ένα ή δύο ποτήρια νερό πριν τα γεύματα, δοκιμάστε αυτές τις συμβουλές της Dr. Darji:

  • Θέστε καθημερινά στόχους νερού: «Ένας γενικός στόχος είναι περίπου 1 ουγγιά ανά κιλό σωματικού βάρους την ημέρα», λέει η Dr. Darji. Για μια γυναίκα 68 κιλών, αυτό αντιστοιχεί περίπου σε 2 λίτρα νερό ή 8,5 φλιτζάνια.
  • Πίνετε νερό καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας: «Μην προσπαθείτε να πιείτε όλο το νερό μονομιάς», λέει η Dr. Darji. «Το να πίνετε σταδιακά διατηρεί την ενυδάτωση και αποτρέπει το φούσκωμα». Επίσης, σας κρατάει χορτάτους ώστε να μην αναζητάτε σνακ.
  • Συνδυάστε τη γουλιά με μια συνήθεια: «Για παράδειγμα, πιείτε ένα ποτήρι όταν ξυπνάτε, πριν από κάθε γεύμα», λέει η Dr. Darji. «Το να ενσωματώσετε την ενυδάτωση σε υπάρχουσες συνήθειες καθιστά πιο εύκολη τη συνέπεια».
  • Κάντε το εύκολα προσβάσιμο: «Κρατήστε το νερό ορατό και προσβάσιμο: Ένα γεμάτο μπουκάλι νερό που μπορείτε να μεταφέρετε και να ξαναγεμίσετε είναι μια καλή υπενθύμιση να πίνετε περισσότερο», λέει η Dr. Darji.

Τι να κάνετε αν δυσκολεύεστε να πιείτε αρκετό νερό

Ακόμη και γνωρίζοντας όλα τα οφέλη, πολλοί άνθρωποι δυσκολεύονται να επιλέξουν απλό νερό όταν υπάρχουν τόσες άλλες επιλογές.

«Πολλοί άνθρωποι δυσκολεύονται με το απλό νερό. Ακούω συχνά ότι δεν τους αρέσει η γεύση», λέει η Dr. Darji.

Τι μπορείτε να κάνετε;

  • Προσθέστε γεύση: Μια φέτα λεμόνι, λίγες φέτες αγγουριού ή φρέσκα μύρτιλα ή φέτες πορτοκαλιού μπορούν να κάνουν το νερό πιο ευχάριστο. «Η κύρια ωφέλεια του λεμονιού είναι ότι κάνει το νερό πιο δελεαστικό», λέει η Asha Subramanian, ειδική σε θέματα οικογενειακής και lifestyle ιατρικής.
  • Ανακατέψτε με βότανα: Τσάγια χωρίς καφεΐνη, όπως χαμομήλι ή τζίντζερ, συνεισφέρουν στην ημερήσια πρόσληψη νερού και προσφέρουν ήπια οφέλη.
  • Καταναλώστε τροφές πλούσιες σε νερό: Αγγούρια, καρπούζι, ντομάτες, λάχανο και σέλερι ενισχύουν την ενυδάτωση, παρέχουν θρεπτικά συστατικά και φυτικές ίνες, κρατώντας σας χορτάτους για περισσότερη ώρα.

Προσοχή! Παρά τα σημαντικά οφέλη του νερού, είναι σημαντικό να μην το παρακάνετε.

«Η κατανάλωση μεγάλων ποσοτήτων νερού (πάνω από 1 λίτρο ανά ώρα) μπορεί να είναι επιβλαβής, καθώς αραιώνει το νάτριο, ένα από τα ηλεκτρολύτες που είναι απαραίτητοι για τη φυσιολογική λειτουργία του εγκεφάλου», προειδοποιεί ο Dr. Bhavsar. «Μεγάλες αλλαγές σε σύντομο χρονικό διάστημα μπορούν να προκαλέσουν δηλητηρίαση από νερό, κάτι σπάνιο αλλά επικίνδυνο. Άτομα με καρδιακή ανεπάρκεια ή νεφρική νόσο πρέπει επίσης να είναι προσεκτικά».

Συνολικά, το νερό μπορεί να αποτελέσει σημαντικό εργαλείο για απώλεια βάρους και συνολική υγεία, αλλά το κλειδί είναι να προσέχετε πότε και πόσο πίνετε.

