Η χοληστερόλη παίζει σημαντικό ρόλο στον ανθρώπινο οργανισμό.

Η χοληστερόλη είναι μια λιπαρή ουσία (λιπίδιο) που υπάρχει σε όλα τα κύτταρα του οργανισμού μας και είναι απαραίτητη για πολλές ζωτικές λειτουργίες.

Παράγεται κυρίως στο ήπαρ, αλλά προσλαμβάνεται και μέσω της διατροφής, ιδιαίτερα από τρόφιμα ζωικής προέλευσης όπως το κρέας, τα γαλακτοκομικά προϊόντα και τα αυγά.

Η χοληστερόλη παίζει σημαντικό ρόλο στη δομή των κυτταρικών μεμβρανών, στην παραγωγή ορμονών (όπως τα οιστρογόνα και η τεστοστερόνη), στη σύνθεση της βιταμίνης D και στη δημιουργία χολικών οξέων που βοηθούν στην πέψη των λιπαρών.

Στο αίμα, η χοληστερόλη μεταφέρεται μέσω λιποπρωτεϊνών. Οι δύο βασικοί τύποι είναι η LDL (γνωστή ως «κακή» χοληστερόλη), η οποία μπορεί να συσσωρεύεται στα τοιχώματα των αρτηριών δημιουργώντας αθηρωματικές πλάκες, και η HDL (η «καλή» χοληστερόλη), η οποία συμβάλλει στην απομάκρυνση της περίσσειας χοληστερόλης από τα αγγεία και την επιστροφή της στο ήπαρ για αποβολή ή επεξεργασία.

Η υπερβολική συγκέντρωση LDL στο αίμα αυξάνει τον κίνδυνο εμφάνισης καρδιαγγειακών νοσημάτων, όπως η στεφανιαία νόσος, το έμφραγμα του μυοκαρδίου και το εγκεφαλικό επεισόδιο. Παράγοντες που επηρεάζουν τα επίπεδα χοληστερόλης είναι η διατροφή, η έλλειψη σωματικής άσκησης και η παχυσαρκία.

Η διατήρηση ισορροπημένων επιπέδων χοληστερόλης επιτυγχάνεται με υγιεινή διατροφή, άσκηση, αποφυγή βλαβερών συνηθειών και, όταν χρειάζεται, με φαρμακευτική αγωγή. Έτσι, η χοληστερόλη, αν και απαραίτητη για τον οργανισμό, χρειάζεται σωστό έλεγχο ώστε να προστατεύεται η καρδιαγγειακή υγεία.

Κληρονομείται η χοληστερόλη;

Υπάρχει μια κατάσταση που ονομάζεται οικογενής υπερχοληστερολαιμία, η οποία μεταδίδεται γενετικά από τους γονείς στα παιδιά. Σε αυτήν την περίπτωση, ο οργανισμός παράγει υπερβολικά υψηλά επίπεδα «κακής» χοληστερόλης (LDL), ανεξάρτητα από τη διατροφή ή τον τρόπο ζωής. Αυτό συμβαίνει επειδή υπάρχει βλάβη σε γονίδια που είναι υπεύθυνα για τον μεταβολισμό και την απομάκρυνση της χοληστερόλης από το αίμα.

Ένα άτομο με οικογενή υπερχοληστερολαιμία έχει αυξημένο κίνδυνο για καρδιαγγειακά προβλήματα από νεαρή ηλικία, ακόμη και πριν τα 40. Αν ένας γονιός έχει την πάθηση, υπάρχει περίπου 50% πιθανότητα να τη μεταδώσει στο παιδί του.

Βέβαια, εκτός από τις κληρονομικές μορφές, τα επίπεδα χοληστερόλης επηρεάζονται και από τον τρόπο ζωής, όπως αναφέρεται παραπάνω, όπως η διατροφή πλούσια σε λιπαρά, η έλλειψη άσκησης, η παχυσαρκία και το κάπνισμα που μπορούν να αυξήσουν την LDL και να μειώσουν την HDL.

Πηγή National Geopraphic