Οι επιστήμονες αποκαλύπτουν τις κρυφές παρενέργειες του μηλόξιδου

Οφέλη, παρενέργειες και οδηγίες ασφαλούς κατανάλωσης.

Το μηλόξιδο είναι ένα ξίδι που παρασκευάζεται από μήλα που έχουν υποστεί ζύμωση.

Σύμφωνα με τον Dr. Raj Dasgupta, MD, ειδικό εσωτερικής παθολογίας στο Huntington Health στην Καλιφόρνια, χρησιμοποιείται τόσο στη μαγειρική όσο και ως σπιτική θεραπεία. Το κύριο ενεργό συστατικό του είναι το οξικό οξύ, που του δίνει την χαρακτηριστική όξινη γεύση και συνδέεται με πιθανά οφέλη για την υγεία, όπως:

Έλεγχος του σακχάρου στο αίμα

Διαχείριση της χοληστερόλης

Υποστήριξη της καύσης λίπους και απώλειας βάρους

Αύξηση της ευαισθησίας στην ινσουλίνη

Ωστόσο, τα περισσότερα από αυτά τα οφέλη προέρχονται από μελέτες σε ζώα, και απαιτούνται περισσότερες έρευνες σε ανθρώπους για να επιβεβαιωθούν.

Παρενέργειες του μηλόξιδου

Παρά τη δημοφιλή χρήση του, μπορεί να έχει παρενέργειες, ιδιαίτερα αν καταναλώνεται υπερβολικά ή αδιάλυτο:

Διάβρωση δοντιών και τερηδόνα

Η μακροχρόνια χρήση μπορεί να βλάψει το σμάλτο των δοντιών, προκαλώντας ευαισθησία και τερηδόνα. Μια μελέτη του 2021 έδειξε 18% μεγαλύτερη διάβρωση σε όσους κατανάλωναν ξίδι δύο φορές την ημέρα για οκτώ εβδομάδες.

Εγκαύματα και ερεθισμός στο λαιμό

Το αδιάλυτο μηλόξιδο μπορεί να προκαλέσει έλκη, εγκαύματα ή εμετό με αίμα, ιδιαίτερα σε νεαρούς χρήστες.

Μείωση καλίου και απώλεια οστικής μάζας

Η υπερβολική κατανάλωση μπορεί να μειώσει τα επίπεδα καλίου, οδηγώντας σε μυϊκές κράμπες και αποδυνάμωση των οστών.

Εγκαύματα δέρματος

Η χρήση του στο δέρμα ή τα μαλλιά χωρίς αραίωση μπορεί να προκαλέσει χημικά εγκαύματα ή ερεθισμό.

Γαστρεντερική δυσφορία

Μπορεί να προκαλέσει ναυτία, φούσκωμα ή επιβράδυνση της πέψης, ιδιαίτερα σε άτομα με διαβήτη ή προβλήματα στο στομάχι.

Αλληλεπιδράσεις με φάρμακα

Με διουρητικά: Μείωση καλίου, κίνδυνος αρρυθμιών και κράμπες

Με ινσουλίνη: Κίνδυνος υπογλυκαιμίας

Με αντιπηκτικά (π.χ. ασπιρίνη, βαρφαρίνη): Αυξημένος κίνδυνος αιμορραγίας

Οδηγίες ασφαλούς κατανάλωσης

Για να χρησιμοποιηθεί με ασφάλεια το ACV:

Αναμείξτε 1–2 κουταλιές της σούπας σε τουλάχιστον 1 φλιτζάνι νερό.

Χρησιμοποιήστε καλαμάκι για να προστατεύσετε τα δόντια και ξεπλύνετε το στόμα μετά.

Αποφύγετε να το πίνετε με άδειο στομάχι.

Μπορείτε να το ενσωματώσετε σε σαλάτες, μαρινάδες ή σάλτσες.

Ποιοι πρέπει να το αποφεύγουν

Άτομα με γαστροπάρεση ή γαστροοισοφαγική παλινδρόμηση

Άτομα με χαμηλά επίπεδα καλίου ή ευαίσθητα δόντια

Έγκυες ή θηλάζουσες γυναίκες

Άτομα με ορισμένα προβλήματα υγείας ή που λαμβάνουν φάρμακα που αλληλεπιδρούν με το ACV

