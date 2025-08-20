Γεωργιάδης για στοιχεία Eurostat: Έσπευσαν να «πανηγυρίσουν» οι έμποροι της μιζέριας

Η απάντηση ανάρτηση του Άδωνι Γεωργιάδη με αφορμή τα στοιχεία της Eurostat.

Για εμπόρους της μιζέριας που «πανηγυρίζουν» για τα στοιχεία της Eurostat κάνει λόγο ο Άδωνις Γεωργιάδης. Με ανάρτησή του ο υπουργός Υγείας σημειώνει ότι «δεν θα κάτσω να αντιδικήσω με κανέναν για την αξιοπιστία ενός δείκτη που έχει δημοσκοπικά και όχι συγκεκριμένα χαρακτηριστικά (πχ οι Έλληνες λένε ότι είναι οι πιο δυστυχισμένοι γενικώς στην ΕΕ σε άλλους σχετικούς πίνακες πάλι της Eurostat), διότι αυτό μετράει ο δείκτης και με αυτό θα αναμετρηθούμε». Και συνεχίζει: «Πάμε όμως από την αρχή, ήμασταν ποτέ σε καλύτερη θέση από την τελευταία με διαφορά, σε αυτόν τον δείκτη και τώρα επί Άδωνι πέσαμε;

Εδώ ο αντίστοιχος δείκτης για το 2022 https://ec.europa.eu/eurostat/web/products-eurostat-news/w/ddn-20231211-1 τελευταίοι με διαφορά. Βρήκα και για το 2019 επίσης τελευταίοι με διαφορά κλπ γενικά σε αυτόν τον δείκτη πηγαίναμε χάλια πάντα και είμαστε και για το 2024 επίσης χάλια».

Αναλυτικά η ανάρτησή του

«Έσπευσαν να «πανηγυρίσουν» οι έμποροι της μιζέριας από τα αντιπολιτευόμενα κόμματα, έως και τα αντιπολιτευόμενα ΜμΕ (με πρώτα φυσικά του «φίλου» μου κ. Βαγγέλη) για την σημερινή ανακοίνωση της @EU_Eurostat «για τις ανικανοποίητες ανάγκες στην Υγεία για τις Χώρες της ΕΕ για το 2024» στον οποίο δείκτη δυστυχώς η Ελλάδα βρίσκεται σε εξαιρετικά χαμηλή θέση (στην χειρότερη με διαφορά για να είμαι ακριβής).

«Χαστούκι για τον Άδωνι» ο τίτλος μερικών άρθρων, ανακοινώσεις των κομμάτων Σύριζα, Νέας Αριστεράς κλπ δεν θα κάτσω να αντιδικήσω με κανέναν για την αξιοπιστία ενός δείκτη που έχει δημοσκοπικά και όχι συγκεκριμένα χαρακτηριστικά (πχ οι Έλληνες λένε ότι είναι οι πιο δυστυχισμένοι γενικώς στην ΕΕ σε άλλους σχετικούς πίνακες πάλι της Eurostat), διότι αυτό μετράει ο δείκτης και με αυτό θα αναμετρηθούμε.

Πάμε όμως από την αρχή, ήμασταν ποτέ σε καλύτερη θέση από την τελευταία με διαφορά, σε αυτόν τον δείκτη και τώρα επί Άδωνι πέσαμε;

Εδώ ο αντίστοιχος δείκτης για το 2022 https://ec.europa.eu/eurostat/web/products-eurostat-news/w/ddn-20231211-1 τελευταίοι με διαφορά. Βρήκα και για το 2019 επίσης τελευταίοι με διαφορά κλπ γενικά σε αυτόν τον δείκτη πηγαίναμε χάλια πάντα και είμαστε και για το 2024 επίσης χάλια. Δεν το λέω ως δικαιολογία, διότι δεν μου αρέσουν, το αναφέρω ως γεγονός. Ισχυρίζομαι λοιπόν ότι όλες μας οι μεταρρυθμίσεις, που σημειωτέον γίνονται διότι πιστεύαμε ότι το σύστημα όπως λειτουργούσε δεν λειτουργούσε σωστά αλλιώς γιατί να το αλλάξουμε; έχουν αρχίσει να αποδίδουν καρπούς και του χρόνου στην επόμενη ανακοίνωση της Eurostat θα είμαστε -και βάζω και στοίχημα- καλύτερα. Εδώ θα είμαστε καλώς εχόντων των πραγμάτων και θα το δούμε.

Αλλά οφείλω και ορισμένες απαντήσεις:

Α) στην Ελλάδα έχουμε πλήρη κάλυψη υπηρεσιών υγείας σε όλους, δεν καταλαβαίνω πώς κάποιος μπορεί να μην βρήκε υπηρεσίες υγείας, όσο οικονομικά αδύναμος και αν είναι, αυτό μου κάνει μεγάλη εντύπωση στην δημοσκόπηση.

Β) στις αναμονές το 2024 είχαμε τεράστιες πράγματι, ειδικά στα ψυχρά χειρουργεία, τώρα με τα απογευματινά τις έχουμε σχεδόν μηδενίσει.

Γ) ως προς τις μεγάλες ιδιωτικές δαπάνες υγείας πάντα είχαμε τις μεγαλύτερες σε ποσοστό, φέτος έχουμε πάει ελαφρώς καλύτερα από το 35% στο 33% αλλά δεν είναι αυτός ο δείκτης αναγκαστικά μόνον κακός.

Θα το εξηγήσω σε επόμενη μου ανάρτηση γιατί».

{https://x.com/AdonisGeorgiadi/status/1958240376310878398}