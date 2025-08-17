Games
Υγεία

Πόση πρωτεΐνη χρειάζομαι την ημέρα;

Πόση πρωτεΐνη χρειάζομαι την ημέρα;
Καλές πηγές πρωτεΐνης είναι το κρέας, το ψάρι, τα αυγά και τα γαλακτοκομικά, ενώ πολύτιμες φυτικές πηγές αποτελούν τα όσπρια, οι ξηροί καρποί και η σόγια.

Η πρωτεΐνη είναι ένα από τα βασικά μακροθρεπτικά συστατικά που χρειάζεται ο οργανισμός μας καθημερινά.

Αποτελείται από αμινοξέα, τα οποία λειτουργούν σαν «δομικά υλικά» για τους μύες, τα όργανα, τα ένζυμα και τις ορμόνες. Χωρίς επαρκή πρόσληψη πρωτεΐνης, το σώμα δυσκολεύεται να αναπτυχθεί σωστά, να ανανεώσει τους ιστούς του και να διατηρήσει την καλή του λειτουργία.

Η πρωτεΐνη παίζει καθοριστικό ρόλο στη μυϊκή μάζα και στη δύναμη. Για όσους αθλούνται ή επιδιώκουν να αυξήσουν τη μυϊκή τους ανάπτυξη, η κατανάλωση περισσότερης πρωτεΐνης είναι ιδιαίτερα σημαντική. Επιπλέον, συμβάλλει στον κορεσμό, κάτι που την καθιστά πολύτιμη σε προγράμματα απώλειας βάρους, αφού βοηθά να μειωθεί η όρεξη και να αποφευχθεί η υπερκατανάλωση τροφής.

Οι ανάγκες σε πρωτεΐνη διαφέρουν από άτομο σε άτομο:

  • Ο μέσος ενήλικας: 0,8 γραμμάρια πρωτεΐνης ανά κιλό σωματικού βάρους/ημέρα.
  • Για πιο δραστήριους: 1,2 - 2 γραμμάρια (π.χ. άτομα που γυμνάζονται τακτικά με βάρη ή κάνουν αθλητισμό).
  • Για μυϊκή ανάπτυξη ή έντονη προπόνηση: 1,6 – 2,2 γραμμάρια
  • Για απώλεια βάρους (ώστε να προστατεύεται η μυϊκή μάζα): συχνά συνιστώνται 2 - 2,4 γραμμάρια

Καλές πηγές πρωτεΐνης είναι το κρέας, το ψάρι, τα αυγά και τα γαλακτοκομικά, ενώ πολύτιμες φυτικές πηγές αποτελούν τα όσπρια, οι ξηροί καρποί και η σόγια. Ο συνδυασμός ζωικών και φυτικών τροφών προσφέρει πλήρες φάσμα αμινοξέων και ενισχύει τη θρεπτική αξία της διατροφής.

Συνολικά, η πρωτεΐνη είναι απαραίτητη όχι μόνο για την ανάπτυξη και τη συντήρηση των μυών, αλλά και για την υγεία συνολικά. Η σωστή πρόσληψή της συμβάλλει στη δύναμη, στην αντοχή και στην καλή λειτουργία του οργανισμού, καθιστώντας την θεμέλιο μιας ισορροπημένης διατροφής.

Πηγή USA Today

