Αυστηρότεροι κανόνες για τις δότριες ωαρίων: Η Ελλάδα εναρμονίζεται με τα διεθνή πρότυπα

Αυστηρότεροι κανόνες για τις δότριες ωαρίων: Η Ελλάδα εναρμονίζεται με τα διεθνή πρότυπα Φωτογραφία: Unsplash
Σύμφωνα με την απόφαση του Εποπτικού Συμβουλίου, κάθε δότρια μπορεί να συμμετάσχει σε κύκλο διέγερσης ωοθηκών και δωρεάς ωαρίων έως έξι φορές συνολικά στη διάρκεια της ζωής της.

Η Εθνική Αρχή Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής ανακοίνωσε την υιοθέτηση νέου, αυστηρότερου πλαισίου που ρυθμίζει τη συμμετοχή των δοτριών γεννητικού υλικού, με στόχο την προστασία της υγείας τους, τη διασφάλιση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών και την πλήρη συμμόρφωση της χώρας με τα διεθνή βιοηθικά πρότυπα.

Σύμφωνα με την απόφαση του Εποπτικού Συμβουλίου, κάθε δότρια μπορεί να συμμετάσχει σε κύκλο διέγερσης ωοθηκών και δωρεάς ωαρίων έως έξι φορές συνολικά στη διάρκεια της ζωής της, ενώ η επανάληψη της διαδικασίας απαγορεύεται πριν την πάροδο τεσσάρων μηνών από την τελευταία ωοληψία.

Οι νέες ρυθμίσεις, που εδράζονται στις διατάξεις του νόμου 3305/2005 και είναι πλήρως εναρμονισμένες με τις προβλέψεις της Σύμβασης για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα και τη Βιοϊατρική, εγκρίθηκαν στις συνεδριάσεις της 16ης και 23ης Ιουλίου 2025 και θα δημοσιευθούν στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Όπως διευκρινίζεται, η εφαρμογή τους δεν συνεπάγεται καμία επιβάρυνση για τον κρατικό προϋπολογισμό.

Η απόφαση αυτή φέρνει την Ελλάδα σε σύμπλευση με αρκετά διεθνή πρότυπα, καθώς σε πολλές χώρες ήδη εφαρμόζονται παρόμοιοι ή και αυστηρότεροι περιορισμοί:

Ηνωμένες Πολιτείες – Η Αμερικανική Εταιρεία Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής (ASRM) συνιστά όριο έξι κύκλων δωρεάς ωαρίων ανά δότρια στη διάρκεια της ζωής της, για λόγους υγείας και πρόληψης γενετικών επικαλύψεων.

  • Ηνωμένο Βασίλειο – Η Human Fertilisation and Embryology Authority (HFEA) θέτει όριο στη χρήση ωαρίων μιας δότριας για τη δημιουργία έως δέκα οικογενειών εντός χώρας.
  • Βέλγιο – Επιτρέπεται η δημιουργία έως έξι οικογενειών από τα ωάρια μιας δότριας, χωρίς συγκεκριμένο περιορισμό στους κύκλους δωρεάς.
  • Γαλλία – Όριο έξι οικογενειών ανά δότρια· όταν τα παιδιά που προκύπτουν ενηλικιωθούν, έχουν δικαίωμα πρόσβασης σε πληροφορίες ταυτότητας του δότη.
  • Ισπανία – Μέγιστο έξι γεννήσεις ανά δότρια, με υποχρεωτική ανωνυμία.
  • Σουηδία – Ανώτατο όριο δωρεάς για έξι ζευγάρια (έως περίπου δώδεκα παιδιά), με σύσταση του Εθνικού Συμβουλίου Υγείας για όριο στα έξι παιδιά.
  • Νορβηγία – Μέγιστο οκτώ παιδιά ανά δότη.
  • Καναδάς – Δεν υπάρχει νομικό όριο, αλλά οι τράπεζες γεννητικού υλικού ακολουθούν οδηγίες για έως 25 απογόνους ανά 800.000 πληθυσμού.
  • Ινδία – Το νομοσχέδιο ART (2020) επιτρέπει σε μία γυναίκα να δωρίσει ωάρια μόνο μία φορά στη ζωή της και έως επτά ωάρια σε κάθε δωρεά.
  • Ρωσία – Δεν υφίστανται αυστηροί περιορισμοί· η δωρεά είναι ανώνυμη, με ηλικιακό όριο συνήθως 20–35 ετών και προϋπόθεση η δότρια να έχει τουλάχιστον ένα υγιές παιδί.
