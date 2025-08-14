Games
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Υγεία

Στην ψυχική ασθένεια είμαστε όλοι ίσοι - και ο Μαζωνάκης

Στην ψυχική ασθένεια είμαστε όλοι ίσοι - και ο Μαζωνάκης Φωτογραφία: INSTAGRAM
Αυτό που θα είχε κοινωνική σημασία θα ήταν να αναδειχθεί το ντροπιαστικό ελληνικό ρεκόρ, σε ευρωπαϊκό επίπεδο, στις ακούσιες νοσηλείες, δηλαδή στην εισαγωγή σε ψυχιατρικό ίδρυμα με εισαγγελική εντολή.

Η είδηση ότι ο τραγουδιστής Γιώργος Μαζωνάκης νοσηλεύεται στο Δρομοκαΐτειο κάνει το γύρο του διαδικτύου πασπαλισμένη με άσχετες λεπτομέρειες που κάνουν το θέμα πιο διεγερτικό για την τοξική περιέργεια των παρατηρητών: Πότε καβγάδισε σε μια συναυλία, η δικαστική διαμάχη με την αδερφή του, τι είχε πει σε μια συνέντευξη για το στρατό και την εμπειρία του σε ψυχιατρική κλινική.

Σε αυτές τις περιπτώσεις, οι ασθενείς μεταφέρονται με χειροπέδες, σαν κακοποιοί, από αστυνομικούς που δεν έχουν καμία σχέση με τις δημόσιες υπηρεσίας υγείας, και πέφτουν θύματα παραβίασης θεμελιωδών δικαιωμάτων χωρίς να έχουν διαπράξει κάποιο αδίκημα, απλώς επειδή νοσούν.

Για να φτάσει ένας ασθενής στον εγκλεισμό, το πιθανότερο είναι ότι δεν είχε για καιρό τη φροντίδα που χρειαζόταν, με αποτέλεσμα το πρόβλημα ψυχικής υγείας που αντιμετωπίζει να επιδεινωθεί και κάποιος από το περιβάλλον του να αναγκαστεί να απευθυνθεί στη Δικαιοσύνη για να ζητήσει βοήθεια. Το ρεκόρ στις ακούσιες νοσηλείες είναι το αποτέλεσμα της αποτυχίας στην ολοκλήρωση της ψυχιατρικής μεταρρύθμισης στη χώρα μας που ξεκίνησε όταν αποκαλύφθηκε διεθνώς το κολαστήριο της Λέρου.

Παρόλο που έγιναν σημαντικά βήματα, βρισκόμαστε ακόμη πολύ μακριά από την καθολική αποασυλοποίηση και από ένα επαρκές δίκτυο κοινοτικών υπηρεσιών ψυχιατρικής φροντίδας, με κεντρικό συντονισμό και εποπτεία, με αξιολόγηση των υπηρεσιών, με καταγραφή των εκβάσεων, χωρίς γκρίζες ζώνες αδιαφάνειας και πελατειασμού.

Βρισκόμαστε επίσης πολύ μακριά από το σημείο στο οποίο η ψυχική ασθένεια δεν συνοδεύεται από στίγμα, υπάρχει ενημέρωση και ευαισθητοποίηση με αποτέλεσμα οι πάσχοντες και οι οικογένειές τους να ζητούν έγκαιρα βοήθεια, δεν διαχέονται fake news για δήθεν θεραπείες και μυστικά ψυχικής ευεξίας στο Tik Tok ούτε παρέχουν συμβουλές κομπογιαννίτες και τσαρλατάνοι που δηλώνουν ειδικοί έχοντας παρακολουθήσει ένα ακριβό σεμινάριο στο εξωτερικό.

