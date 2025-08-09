Αντιηλιακό με φυσικά ή χημικά φίλτρα - Ποιο να επιλέξετε

Δείτε τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα του καθενός.

Κάνοντας το αντιηλιακό μέρος της καθημερινότητάς σας, μπορείτε να περιορίσετε τις αρνητικές επιπτώσεις της έκθεσης στον ήλιο, όπως εγκαύματα, φουσκάλες και ακόμη και καρκίνο του δέρματος. Ωστόσο, δεν είναι όλα τα αντιηλιακά ίδια.

Όπως αναφέρει το everydayhealth.gr υπάρχουν δύο βασικοί τύποι, τα χημικά και τα ανόργανα και τα δύο έχουν τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματά τους.

Πώς λειτουργούν τα χημικά και τα ανόργανα αντηλιακά;

Τα χημικά και τα ανόργανα αντιηλιακά προστατεύουν το δέρμα σας από τις βλαβερές επιπτώσεις των υπεριωδών ακτίνων του ήλιου με πολύ διαφορετικούς τρόπους.

«Τα ανόργανα συστατικά των αντιηλιακών, το οξείδιο του ψευδαργύρου και το διοξείδιο του τιτανίου, είναι μικρά σωματίδια που κατακάθονται στην επιφάνεια του δέρματος και εμποδίζουν φυσικά τις υπεριώδεις ακτίνες να διεισδύσουν στο δέρμα», λέει η Jennifer L. MacGregor, MD, δερματολόγος στο UnionDerm στη Νέα Υόρκη. Μπορείτε επίσης να εφαρμόσετε ανόργανα αντιηλιακά πάνω από άλλα προϊόντα περιποίησης του δέρματος.

Τα χημικά αντιηλιακά, από την άλλη πλευρά, επιτρέπουν την είσοδο της υπεριώδους ακτινοβολίας στο δέρμα. Μόλις το φως απορροφηθεί από το δέρμα, οι χημικές ουσίες που περιέχονται στο αντηλιακό (όπως οξυβενζόνη, αβοβενζόνη, οκτασαλάτη, οκτοκρυλένιο, ομοσαλάτη και οκτινοξάτη) δημιουργούν μια χημική αντίδραση κατά την οποία το υπεριώδες φως μετατρέπεται σε θερμότητα και η θερμότητα διαχέεται από το δέρμα, λέει η Lauren Ploch, MD, δερματολόγος στην Augusta της Γεωργίας.

Χημικά ή ανόργανα αντηλιακά: Είναι κάποιο από τα δύο πιο ασφαλές;

Η Αμερικανική Υπηρεσία Τροφίμων και Φαρμάκων (FDA), η οποία ρυθμίζει τα αντιηλιακά προϊόντα, δεν έχει χαρακτηρίσει κανένα από τα δύο είδη αντηλιακών ως μη ασφαλές.

Ωστόσο, η υπηρεσία έχει προτείνει έναν κανόνα για την ενημέρωση των κανονιστικών απαιτήσεων για τα αντιηλιακά προϊόντα που πωλούνται στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Στο πλαίσιο αυτού του προτεινόμενου κανόνα, η FDA έχει ζητήσει πρόσθετες πληροφορίες ασφαλείας για ορισμένα από τα δραστικά συστατικά που βρίσκονται συνήθως στα χημικά αντιηλιακά, όπως η οξυβενζόνη, η αβοβενζόνη, το οκτασαλάτη, το οκτοκρυλένιο, το ομοσαλάτη και το οκτινοξάτη.

Η αβοβενζόνη, η οξυβενζόνη, το οκτοκρυλένιο, η ομοσαλάτη, το οκτασαλάτη και το οκτινοξάτη είναι γνωστό ότι απορροφώνται στην κυκλοφορία του αίματος σε επίπεδα μεγαλύτερα από 0,5 νανογραμμάρια ανά χιλιοστόλιτρο (ng/mL), η ποσότητα στην οποία η FDA απαιτεί τα τοπικά φάρμακα να υποβάλλονται σε μελέτες ασφάλειας για τον προσδιορισμό πιθανών τοξικών επιδράσεων. Αν και αυτά τα αποτελέσματα δεν υποδηλώνουν απαραίτητα ότι τα χημικά αντηλιακά είναι επικίνδυνα, απαιτείται περαιτέρω έρευνα.

Σε αυτό το σημείο, οι γνωστοί κίνδυνοι για την υγεία από την έκθεση στον ήλιο υπερτερούν του πιθανού κινδύνου από την απορρόφηση χημικών ουσιών των αντιηλιακών.

Ωστόσο, η Ομάδα Εργασίας για το Περιβάλλον συνιστά την αποφυγή χημικών αντηλιακών που περιέχουν οξυβενζόνη, λόγω ανησυχιών ότι αυτή η ουσία μπορεί να προκαλέσει αλλεργικές αντιδράσεις στο δέρμα. Μπορεί επίσης να διαταράξει τις ορμόνες, αλλά αυτός ο συγκεκριμένος κίνδυνος έχει διαπιστωθεί μέχρι στιγμής μόνο σε μελέτες σε ζώα.

Ο Δρ. MacGregor προειδοποιεί επίσης για τη χρήση χημικών αντιηλιακών όταν κολυμπάτε στη θάλασσα, επειδή τα συνηθισμένα χημικά συστατικά των αντιηλιακών, όπως η οξυβενζόνη, έχουν την τάση να λευκαίνουν και να καταστρέφουν τους κοραλλιογενείς υφάλους.

Ενώ η έρευνα συνεχίζεται, ορισμένοι τουριστικοί προορισμοί, όπως η Χαβάη, έχουν απαγορεύσει τη χρήση αντιηλιακών με οξυβενζόνη, σε μια προσπάθεια να μειώσουν τις πιθανές ζημιές.

Τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα των χημικών και των ανόργανων αντιηλιακών

Τόσο τα χημικά όσο και τα ανόργανα αντιηλιακά έχουν τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματά τους.

Τα πλεονεκτήματα των χημικών αντιηλιακών

Τα χημικά αντιηλιακά εφαρμόζονται γρήγορα και εύκολα και, σε αντίθεση με τα αντιηλιακά με ανόργανα συστατικά, δεν αφήνουν λευκή μεμβράνη στο δέρμα.

Και ενώ αυτό εξαρτάται από το συγκεκριμένο αντιηλιακό και τη συγκεκριμένη σύνθεσή του, τα χημικά αντιηλιακά συχνά έχουν καλύτερες επιδόσεις στα στατιστικά στοιχεία των δοκιμών καταναλωτών που αξιολογούν πόσο καιρό προστατεύουν το δέρμα από τις ακτίνες UV, λέει ο Δρ Ploch.

Τα μειονεκτήματα των χημικών αντιηλιακών

Τα χημικά αντιηλιακά μπορεί να προκαλέσουν δερματικές ή οφθαλμικές αντιδράσεις σε ορισμένα άτομα. Ο Ploch αναφέρει ότι τα χημικά αντιηλιακά μπορεί να προκαλέσουν αλλεργικές αντιδράσεις σε άτομα με ευαίσθητο δέρμα και ενδέχεται να μην προστατεύουν εξίσου καλά από τη ροδόχρου ακμή όπως τα αντιηλιακά με ανόργανα συστατικά.

Τα πλεονεκτήματα των αντηλιακών με ανόργανα συστατικά

Τα δύο πιο συνηθισμένα συστατικά των αντιηλιακών με ανόργανα συστατικά, το διοξείδιο του τιτανίου και το οξείδιο του ψευδαργύρου, είναι τα μόνα συστατικά αντηλιακών που αναγνωρίζονται γενικά ως ασφαλή και αποτελεσματικά από τον FDA.

«Τα αντιηλιακά με ανόργανα συστατικά είναι πολύ πιο ασφαλή για άτομα που ανησυχούν για τη μακροχρόνια έκθεση σε χημικά συστατικά», λέει ο Ploch. «Λέω στους ασθενείς μου ότι τα αντιηλιακά με ανόργανα συστατικά είναι σαν ένα υγιεινό, σπιτικό γεύμα, ενώ τα χημικά αντιηλιακά είναι σαν το fast food των αντιηλιακών».

Τα αντιηλιακά με ανόργανα συστατικά είναι επίσης ιδανικά για παιδιά, άτομα με ευαίσθητο δέρμα και άτομα με μέλασμα. «Η απαγωγή θερμότητας των χημικών αντηλιακών μπορεί να επιδεινώσει το μέλασμα», λέει ο Ploch.

Και σε αντίθεση με τα χημικά αντηλιακά, τα οποία συνήθως χρειάζονται 20 έως 30 λεπτά για να απορροφηθούν από το δέρμα, τα αντιηλιακά με ανόργανα συστατικά προσφέρουν άμεση προστασία. Τα αντιηλιακά με ανόργανα συστατικά μπορούν επίσης να εφαρμοστούν πάνω από το μακιγιάζ και άλλα προϊόντα περιποίησης του δέρματος.

Τα μειονεκτήματα των αντηλιακών με ανόργανα συστατικά

Ιστορικά, τα αντιηλιακά με ανόργανα συστατικά τείνουν να έχουν πιο παχύρρευστη σύσταση από τα χημικά αντιηλιακά, αν και σήμερα διατίθενται όλο και περισσότερες ελαφριές επιλογές.

Τα αντιηλιακά με ανόργανα συστατικά παραμένουν επίσης στην επιφάνεια του δέρματος, γεγονός που, σε συνδυασμό με άλλα συστατικά ενός συγκεκριμένου προϊόντος, μπορεί να συμβάλει στην εμφάνιση ακμής σε άτομα που είναι επιρρεπή σε ακμή.

«Το δέρμα που είναι επιρρεπές σε ακμή ή το μικτό δέρμα μπορεί να ωφεληθεί από έναν συνδυασμό ανόργανων και χημικών συστατικών», λέει ο Ploch. Εν τω μεταξύ, ο MacGregor συνιστά συνδυαστικά αντηλιακά προϊόντα με πρόσθετα κατά της ακμής, όπως το γαλακτικό οξύ.

Τα αντιηλιακά με ανόργανα συστατικά τείνουν επίσης να αφήνουν μια λευκή μεμβράνη στο δέρμα (λόγω της παρουσίας διοξειδίου του τιτανίου και οξειδίου του ψευδαργύρου) και πρέπει να εφαρμόζονται πιο συχνά από τα χημικά αντιηλιακά, λέει ο Ploch.

Ωστόσο, τα αντιηλιακά με ανόργανα συστατικά έχουν εξελιχθεί πολύ με τα χρόνια και υπάρχουν επιλογές στην αγορά που δεν αφήνουν λευκή μεμβράνη στο δέρμα. «Ρωτήστε έναν ειδικό και δοκιμάστε μερικά για να βρείτε αυτό που σας αρέσει», λέει η MacGregor. Συνιστά τα EltaMD, Alastin και Isdin.