Απλή εξέταση αίματος μπορεί να βοηθήσει στην πρόληψη χιλιάδων καρδιακών επεισοδίων

Οι ερευνητές υποστηρίζουν ότι οι εξετάσεις τροπονίνης έχουν τη δυνατότητα να εντοπίσουν «αόρατες» βλάβες στην καρδιά και να προβλέψουν τον μελλοντικό κίνδυνο εμφάνισης καρδιαγγειακών επεισοδίων.

Χιλιάδες καρδιακές προσβολές και εγκεφαλικά επεισόδια θα μπορούσαν να προληφθούν με τη βοήθεια μιας απλής εξέτασης αίματος, σύμφωνα με έρευνα.

Η μέτρηση των επιπέδων τροπονίνης σε ασθενείς μπορεί να επιτρέψει στους γιατρούς να προβλέψουν τον κίνδυνο καρδιαγγειακών επεισοδίων με πολύ μεγαλύτερη ακρίβεια, όπως αναφέρει μελέτη που χρηματοδοτήθηκε από το British Heart Foundation (BHF) και δημοσιεύτηκε στο Journal of the American College of Cardiology.

Η τροπονίνη είναι μια πρωτεΐνη που βρίσκεται στα κύτταρα της καρδιακής μυϊκής μάζας και περνάει στο αίμα όταν η καρδιά έχει υποστεί βλάβη. Οι εξετάσεις τροπονίνης χρησιμοποιούνται ήδη στα νοσοκομεία για τη διάγνωση καρδιακών προσβολών μετά την εμφάνισή τους.

Η έρευνα υποδηλώνει ότι αυτές οι οικονομικές εξετάσεις μπορούν επίσης να χρησιμοποιηθούν για την ανίχνευση «αθόρυβης» βλάβης στην καρδιά, βοηθώντας στην πρόβλεψη του μελλοντικού κινδύνου καρδιαγγειακών επεισοδίων. Οι εξετάσεις, που μπορούν να γίνουν παράλληλα με τις συνηθισμένες εξετάσεις χοληστερόλης σε ιατρεία γενικής ιατρικής, θα μπορούσαν να επιτρέψουν προληπτική θεραπεία, όπως η χορήγηση στατινών, με δυνατότητα αποφυγής χιλιάδων καρδιακών προσβολών και εγκεφαλικών.

Ο επικεφαλής συγγραφέας της μελέτης, ο καθηγητής Καρδιαγγειακής Ιατρικής Ανουπ Σαχ από τη Σχολή Υγιεινής και Τροπικής Ιατρικής του Λονδίνου, δήλωσε: «Η τροπονίνη, ακόμη και εντός του φυσιολογικού εύρους, αποτελεί ισχυρό δείκτη αθόρυβης βλάβης του καρδιακού μυός. Ως εκ τούτου, η εξέταση παρέχει μια επιπλέον πληροφορία που μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε για να αυξήσουμε την ακρίβεια της πρόβλεψης κινδύνου. Θέλουμε να εντοπίσουμε όσο το δυνατόν περισσότερα άτομα υψηλού κινδύνου, ώστε κανείς να μην χάσει την ευκαιρία να λάβει προληπτική θεραπεία».

Η ενσωμάτωση των εξετάσεων τροπονίνης στις υπάρχουσες οδηγίες εκτίμησης κινδύνου καρδιάς θα μπορούσε να βοηθήσει στον εντοπισμό ασθενών «υψηλού κινδύνου» που θα ωφεληθούν από προληπτική θεραπεία, μειώνοντας τον κίνδυνο μελλοντικών κυκλοφορικών προβλημάτων, σύμφωνα με τον Σαχ.

Η μελέτη διαπίστωσε ότι τα άτομα με υψηλότερα επίπεδα τροπονίνης στο αίμα είχαν μεγαλύτερο κίνδυνο καρδιακής προσβολής ή εγκεφαλικού εντός 10 ετών. Τα μοντέλα δείχνουν ότι για άτομα που σήμερα θεωρούνται μέτριου κινδύνου στις υπάρχουσες αξιολογήσεις, η εξέταση θα προλάβει μία καρδιακή προσβολή ή εγκεφαλικό για κάθε περίπου 500 εξεταζόμενους.

Οι ερευνητές ανέλυσαν δεδομένα υγείας περισσότερων από 62.000 ανθρώπων από την Ευρώπη και τις ΗΠΑ.

Κάθε συμμετέχων είχε μετρημένα τα επίπεδα τροπονίνης καθώς και τους συνηθισμένους παράγοντες κινδύνου όπως ηλικία, αρτηριακή πίεση, ιστορικό διαβήτη, κάπνισμα και επίπεδα χοληστερόλης. Οι συμμετέχοντες παρακολουθήθηκαν για δέκα χρόνια για να διαπιστωθεί αν υπέστησαν καρδιακή προσβολή ή εγκεφαλικό.

Οι τρέχουσες αξιολογήσεις καρδιαγγειακού κινδύνου χρησιμοποιούν έναν αλγόριθμο για να προβλέψουν τον κίνδυνο καρδιακής προσβολής ή εγκεφαλικού την επόμενη δεκαετία, βασιζόμενες σε αυτούς τους παράγοντες κινδύνου, συμπεριλαμβανομένων των επιπέδων χοληστερόλης.

Προσθέτοντας τα αποτελέσματα των εξετάσεων τροπονίνης στους υπάρχοντες παράγοντες κινδύνου, οι προβλέψεις του αλγορίθμου έγιναν έως και τέσσερις φορές πιο ακριβείς σε σύγκριση με την προσθήκη μόνο των αποτελεσμάτων χοληστερόλης, δήλωσαν οι ερευνητές. Καίρια σημασία έχει το γεγονός ότι τα μοντέλα έδειξαν πως οι εξετάσεις τροπονίνης ήταν ιδιαίτερα αποτελεσματικές στον εντοπισμό κινδύνου σε άτομα που σήμερα αξιολογούνται ως «μέτριου κινδύνου» για καρδιαγγειακά προβλήματα.

Η ομάδα αυτή των μέτριου κινδύνου παρουσιάζει πρόκληση για τους γιατρούς, σύμφωνα με το BHF, καθώς δεν θεωρούνται χαμηλού κινδύνου αλλά ούτε αρκετά υψηλού ώστε να δικαιολογείται η προληπτική θεραπεία.

Η μελέτη διαπίστωσε ότι η προσθήκη των εξετάσεων τροπονίνης άλλαξε την κατηγοριοποίηση έως και του 8% των ατόμων που θεωρούνταν μέτριου κινδύνου σε υψηλού κινδύνου. Η προσφορά προληπτικής θεραπείας, όπως οι στατίνες, στους ασθενείς αυτούς θα μπορούσε να αποτρέψει χιλιάδες καρδιαγγειακά επεισόδια, όπως καρδιακές προσβολές ή εγκεφαλικά.

Ο καθηγητής Μπράιαν Γουίλιαμς, επιστημονικός και ιατρικός διευθυντής του BHF, δήλωσε: «Οι εξελίξεις στην πρόβλεψη κινδύνου έχουν βοηθήσει τους γιατρούς να δημιουργήσουν αποτελεσματικούς αλγόριθμους που εντοπίζουν όσους διατρέχουν μεγαλύτερο κίνδυνο καρδιακών επεισοδίων και εγκεφαλικών. Ωστόσο, με περίπου 100.000 νοσηλείες για καρδιακές προσβολές ετησίως μόνο στο Ηνωμένο Βασίλειο, είναι σαφές ότι υπάρχει ακόμα μεγάλος χώρος για βελτίωση.

«Αυτά τα νέα δεδομένα υποδηλώνουν ότι η προσθήκη αυτής της εξέτασης αίματος στα υπάρχοντα μοντέλα πρόβλεψης κινδύνου μπορεί να βοηθήσει τους γιατρούς να εντοπίσουν περισσότερα άτομα υψηλού κινδύνου και να παράσχουν συμβουλές και θεραπείες που θα μειώσουν τον κίνδυνο μελλοντικών καρδιακών προσβολών και εγκεφαλικών».