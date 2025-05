Οι 8 τροφές που συνιστούν οι διατροφολόγοι για μείωση της χοληστερίνης

Ο φυσικός τρόπος για να μειώσετε την αυξημένη χοληστερίνη.

Η υψηλή χοληστερίνη αποτελεί έναν από τους κύριους παράγοντες κινδύνου για καρδιαγγειακά νοσήματα. Ευτυχώς, η διατροφή μπορεί να παίξει καθοριστικό ρόλο στη ρύθμισή της.

Παρακάτω παρουσιάζονται 8 τροφές που οι διατροφολόγοι προτείνουν για τη φυσική μείωση της χοληστερίνης.

Βρώμη

Λίγα τρόφιμα έχουν κερδίσει τόσο μεγάλο έπαινο μεταξύ των διατροφολόγων όσο η βρώμη. Αυτό το ταπεινό σιτηρό είναι πλούσιο σε βήτα-γλυκάνη, έναν ειδικό τύπο διαλυτής ίνας που λειτουργεί σαν σφουγγάρι, απορροφώντας τη χοληστερίνη και αποβάλλοντάς την από το σώμα σας.

Μια μελέτη που δημοσιεύτηκε στο Journal of Nutrition το 2024 αποκάλυψε ότι η κατανάλωση μόλις 3 γραμμαρίων ινών βρώμης την ημέρα μπορεί να μειώσει την LDL χοληστερόλη έως και 10%. Αυτό είναι τόσο απλό όσο το να φάτε ένα μπολ με βρώμη για πρωινό ή να ανακατέψετε πίτουρο βρώμης στο smoothie σας.

Η βρώμη είναι επίσης εξαιρετική για σταθερή ενέργεια, βοηθώντας σας να αποφύγετε αυτές τις πρωινές κρίσεις. Πολλοί ειδικοί στην υγεία της καρδιάς προτείνουν τη βρώμη επειδή είναι χορταστική, εύκολη στην παρασκευή και απίστευτα ευέλικτη.

Είτε προτιμάτε ζεστή βρώμη, βρώμη που μαγειρεύεται όλη τη νύχτα, είτε ακόμα και τηγανίτες με βάση τη βρώμη, η προσθήκη βρώμης στην καθημερινή σας ρουτίνα είναι μια μικρή αλλαγή με μεγάλα οφέλη.

Φασόλια και όσπρια

Τα φασόλια και τα όσπρια, όπως οι φακές, τα ρεβίθια και τα μαύρα φασόλια είναι από τις καλύτερες τροφές οι οποίες βοηθούν στην υγεία της καρδιάς.

Είναι γεμάτα με διαλυτές φυτικές ίνες που συνδέονται με τη χοληστερόλη καθώς βοηθούν στην απομάκρυνσή της από την κυκλοφορία του αίματός σας.

Έρευνα από το American Journal of Clinical Nutrition το 2024 διαπίστωσε ότι η προσθήκη φασολιών στα γεύματά σας μπορεί να μειώσει την LDL χοληστερόλη έως και 8%.

Τα φασόλια είναι επίσης γεμάτα με φυτικές πρωτεΐνες, καθιστώντας τα μια έξυπνη εναλλακτική λύση στο κόκκινο κρέας.

Ταιριάζουν σε σούπες, σαλάτες, ντιπ ή ως κυρίως πιάτο. Πολλοί διατροφολόγοι τονίζουν τα φασόλια ως έναν οικονομικό τρόπο για την ενίσχυση της θρεπτικής αξίας.

Ακόμα και τα κονσερβοποιημένα φασόλια, όταν ξεπλένονται, διατηρούν την περιεκτικότητά τους σε φυτικές ίνες και πρωτεΐνες χωρίς υπερβολικό αλάτι.

Η κατανάλωση ποικιλίας φασολιών όλη την εβδομάδα διατηρεί τα γεύματα ενδιαφέροντα και την καρδιά σας χαρούμενη.

Λιπαρά ψάρια: Επιλογές πλούσιες σε ωμέγα-3

Ο σολομός, το σκουμπρί και οι σαρδέλες δεν είναι απλώς νόστιμα - είναι γεμάτα με ωμέγα-3 λιπαρά οξέα, τα οποία είναι ισχυροί σύμμαχοι στην καταπολέμηση της υψηλής χοληστερόλης. Η Αμερικανική Καρδιολογική Εταιρεία συνιστά τουλάχιστον δύο μερίδες λιπαρών ψαριών την εβδομάδα για την υγεία της καρδιάς.

Τα ωμέγα-3 δεν μειώνουν απλώς τα τριγλυκερίδια. Βοηθούν επίσης στη μείωση της φλεγμονής και στην πρόληψη της πήξης του αίματος με τρόπους που μπορούν να οδηγήσουν σε καρδιακές προσβολές.

Το American Journal of Clinical Nutrition ανέφερε πρόσφατα ότι τα άτομα που λαμβάνουν άφθονα ωμέγα-3 έχουν 30% χαμηλότερο κίνδυνο καρδιακών παθήσεων σε σύγκριση με εκείνους που δεν τα λαμβάνουν.

Το ψάρι είναι επίσης εύκολο να μαγειρευτεί - σκεφτείτε τον ψητό σολομό, το τοστ με σαρδέλα ή τη σαλάτα σκουμπριού. Για όσους δεν αγαπούν τα ψάρια, τα συμπληρώματα ωμέγα-3 είναι μια καλή επιλογή, αλλά οι διατροφολόγοι συμφωνούν ότι το πραγματικό φαγητό είναι καλύτερο.

Αβοκάντο: Κρεμώδες και Θρεπτικό

Τα αβοκάντο έχουν γίνει σύμβολο υγιεινής διατροφής και για καλό λόγο. Είναι γεμάτα με μονοακόρεστα λιπαρά, τα οποία μπορούν να βοηθήσουν στη μείωση της «κακής» LDL χοληστερόλης, ενώ παράλληλα αυξάνουν την «καλή» HDL χοληστερόλη.

Σύμφωνα με μια μελέτη του Χάρβαρντ του 2024, η κατανάλωση αβοκάντο καθημερινά οδήγησε σε αξιοσημείωτη μείωση της LDL χοληστερόλης κατά 16% μεταξύ των συμμετεχόντων. Τα αβοκάντο είναι επίσης μια καλή πηγή καλίου, το οποίο βοηθά στη ρύθμιση της αρτηριακής πίεσης, και φυτικών ινών, που βοηθούν στην πέψη και υποστηρίζουν περαιτέρω την υγεία της καρδιάς.

Οι διατροφολόγοι προτείνουν τη χρήση του αβοκάντο ως κρεμώδες άλειμμα σε τοστ, την ανάμειξή του σε smoothies ή την προσθήκη φετών σε σαλάτες και τάκος. Η ήπια γεύση και η βουτυρώδης υφή τους τα καθιστούν αγαπημένα για όλες τις ηλικίες.

Επιπλέον, τα αβοκάντο είναι εκπληκτικά χορταστικά, επομένως μπορούν να βοηθήσουν στον περιορισμό της λιγούρας και να υποστηρίξουν την υγιή διαχείριση του βάρους.

Ξηροί καρποί: Ένα τραγανό σνακ για την υγεία της καρδιάς

Τα αμύγδαλα, τα καρύδια και τα ξαδέρφια τους με ξηρούς καρπούς έχουν ισχυρή επίδραση στη μείωση της χοληστερόλης. Μια ανάλυση του 2025 που δημοσιεύτηκε στο Journal of the American College of Cardiology διαπίστωσε ότι η κατανάλωση μιας χούφτας ξηρών καρπών κάθε μέρα μπορεί να μειώσει τη χοληστερόλη LDL έως και 10%.

Οι ξηροί καρποί είναι γεμάτοι με υγιή λίπη, φυτικές ίνες και φυτικές στερόλες, τα οποία συνεργάζονται για να υποστηρίξουν την καρδιά σας. Είναι επίσης πλούσιοι σε αντιοξειδωτικά, τα οποία βοηθούν στη μείωση της φλεγμονής που συνδέεται με καρδιακές παθήσεις.

Οι διατροφολόγοι συνιστούν να τρώτε μια μικρή χούφτα ανάλατους ξηρούς καρπούς ως σνακ ή να τους προσθέτετε σε σαλάτες, γιαούρτι και πλιγούρι βρώμης. Ενώ οι ξηροί καρποί έχουν πολλές θερμίδες, η περιεκτικότητά τους σε υγιή λιπαρά τους καθιστά χορταστικούς - μια μικρή ποσότητα αρκεί για να είναι πολύ σημαντική.

Για άτομα που είναι αλλεργικά στους ξηρούς καρπούς, σπόροι όπως ο ηλίανθος ή η κολοκύθα μπορούν να προσφέρουν παρόμοια οφέλη.

Φρούτα: Γλυκές Λιχουδιές της Φύσης



Φρούτα όπως τα μήλα, τα αχλάδια και τα μούρα είναι κάτι περισσότερο από απλά γλυκά σνακ - περιέχουν πηκτίνη, μια μορφή διαλυτής φυτικής ίνας που έχει αποτελέσματα μείωσης της χοληστερόλης. Μια νέα μελέτη στο Journal of Nutritional Biochemistry έδειξε ότι τα άτομα που έτρωγαν περισσότερα φρούτα είχαν σημαντικά βελτιωμένα προφίλ χοληστερόλης.

Τα μούρα, ειδικά, είναι γεμάτα με αντιοξειδωτικά και βιταμίνες που υποστηρίζουν την υγεία της καρδιάς και των αιμοφόρων αγγείων. Οι διατροφολόγοι ενθαρρύνουν την κατανάλωση τουλάχιστον δύο μερίδων φρούτων την ημέρα, είτε πρόκειται για μια χούφτα φρέσκα μούρα με το πρωινό είτε για φέτες μήλου ως απογευματινή τόνωση.

Τα φρούτα είναι επίσης χαμηλά σε θερμίδες και πλούσια σε νερό, καθιστώντας τα μια εξαιρετική επιλογή για όσους προσέχουν το βάρος τους. Ακόμα και τα αποξηραμένα ή κατεψυγμένα φρούτα μπορούν να είναι θρεπτικά, αν και είναι καλύτερο να αποφεύγετε αυτά με πρόσθετα σάκχαρα.

Ελαιόλαδο: Ένα λίπος που ευνοεί την καρδιά



Το ελαιόλαδο αποτελεί από καιρό βασικό στοιχείο της μεσογειακής διατροφής και η φήμη του για την υγεία της καρδιάς είναι δικαιολογημένη. Είναι πλούσιο σε μονοακόρεστα λιπαρά και αντιοξειδωτικά που μπορούν να βοηθήσουν στη μείωση της LDL χοληστερόλης, ενώ παράλληλα αυξάνουν την HDL χοληστερόλη - το είδος που προστατεύει τις αρτηρίες σας.

Μια μελέτη του 2024 στο European Journal of Clinical Nutrition διαπίστωσε μείωση 10% της LDL χοληστερόλης όταν οι άνθρωποι αντικατέστησαν τα κορεσμένα λιπαρά με ελαιόλαδο. Το ράντισμα ελαιολάδου πάνω από σαλάτα ή λαχανικά ή η χρήση του στο μαγείρεμα, μπορεί να προσθέσει γεύση και οφέλη για την υγεία χωρίς μεγάλη προσπάθεια.

Το εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο είναι ιδιαίτερα πολύτιμο για την υψηλή περιεκτικότητά του σε αντιοξειδωτικά. Οι διατροφολόγοι προειδοποιούν κατά του τηγανίσματος με ελαιόλαδο, αλλά για τα περισσότερα καθημερινά μαγειρέματα και σάλτσες, είναι μια έξυπνη αντικατάσταση.

Η πλούσια, φρουτώδης γεύση του κάνει ακόμη και τα απλά πιάτα να φαίνονται γκουρμέ.

Μαύρη σοκολάτα: Μια απόλαυση με οφέλη



Πιστέψτε το ή όχι, η μαύρη σοκολάτα μπορεί να είναι καλή για την καρδιά σας αν επιλέξετε με σύνεση και τρώτε με μέτρο. Το μυστικό βρίσκεται στην αφθονία φλαβονοειδών, φυτικών ενώσεων που έχουν αποδειχθεί ότι μειώνουν την LDL χοληστερόλη και μειώνουν τη φλεγμονή.

Μια μελέτη του 2025 στο Journal of the American Heart Association ανέφερε μείωση 5% της LDL χοληστερόλης από την κατανάλωση μικρών ποσοτήτων μαύρης σοκολάτας με τουλάχιστον 70% κακάο. Οι διατροφολόγοι συνιστούν να απολαμβάνετε ένα ή δύο μικρά τετράγωνα όταν λαχταράτε κάτι γλυκό, αντί για σοκολάτα γάλακτος, η οποία έχει περισσότερη ζάχαρη και λιγότερο κακάο.

Η μαύρη σοκολάτα περιέχει επίσης μαγνήσιο και σίδηρο, προσθέτοντας ένα διατροφικό πλεονέκτημα. Απλώς να θυμάστε ότι εξακολουθεί να έχει πολλές θερμίδες, οπότε απολαύστε την ως περιστασιακή λιχουδιά, όχι ως καθημερινή συνήθεια.