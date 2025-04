Πότε η υψηλή χοληστερίνη δεν είναι ρίσκο για καρδιοπάθεια

Μελέτη ανατρέπει τα δεδομένα για τη χοληστερίνη και τις καρδιακές παθήσεις.

Μια νέα έρευνα αλλάζει τα δεδομένα γύρω από τη χοληστερίνη και την καρδιαγγειακή υγεία, αμφισβητώντας τη διαχρονική αντίληψη πως η υψηλή LDL χοληστερίνη αποτελεί αυτόματα παράγοντα κινδύνου για καρδιοπάθειες.

Ειδικά σε άτομα που ακολουθούν κετογονική διατροφή, τα ευρήματα δείχνουν ότι τα παραδοσιακά κριτήρια αξιολόγησης του κινδύνου ίσως δεν επαρκούν.

Η μελέτη πραγματοποιήθηκε σε 100 άτομα που ακολουθούσαν για χρόνια κετογονική δίαιτα. Παρότι εμφάνιζαν αυξημένα επίπεδα LDL-C και ApoB, δεν παρουσίασαν σημάδια αθηροσκλήρωσης.

Οι συμμετέχοντες, γνωστοί ως Lean Mass Hyper-Responders (LMHR), είχαν κατά τα άλλα υγιή μεταβολικά χαρακτηριστικά: χαμηλά τριγλυκερίδια, υψηλή HDL και καλή ευαισθησία στην ινσουλίνη.

Αντίθετα με όσα πιστεύαμε μέχρι σήμερα, οι επιστήμονες διαπίστωσαν πως ο καλύτερος δείκτης για μελλοντική καρδιοπάθεια ήταν η ήδη υπάρχουσα πλάκα στις αρτηρίες και όχι οι μετρήσεις της LDL.

Η καρδιακή απεικόνιση αναδείχθηκε ως πιο αξιόπιστο εργαλείο εκτίμησης του καρδιαγγειακού κινδύνου.

Η έρευνα δημοσιεύθηκε στο Journal of the American College of Cardiology: Advances και συντονίστηκε από τον Dr. Matthew Budoff, με τη συμβολή ανεξάρτητων ερευνητών και χρηματοδότηση από την Citizen Science Foundation.

Τα συμπεράσματα τονίζουν την ανάγκη για εξατομικευμένη προσέγγιση στη διαχείριση της καρδιαγγειακής υγείας, ειδικά σε άτομα που ακολουθούν διατροφές χαμηλών υδατανθράκων.

Καθώς οι κετογονικές δίαιτες συνεχίζουν να κερδίζουν έδαφος στη διαχείριση χρόνιων παθήσεων, η ιατρική κοινότητα καλείται να επανεξετάσει τη σχέση χοληστερίνης και καρδιοπάθειας.