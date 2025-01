Μανταρίνια με μέτρο; Πόσα πρέπει να τρώμε την ημέρα

Ο Ιανουάριος είναι ο μήνας κατά τον οποίο τα μανταρίνια βρίσκονται σε αφθονία.

Τα μανταρίνια ανήκουν στα εσπεριδοειδή και είναι πλούσια σε βιταμίνη C. Επίσης, περιέχουν βιταμίνη Α και αντιοξειδωτικά.

Τα υγιή επίπεδα βιταμίνης C στον οργανισμό συνδέονται με ένα υγιές δέρμα. Η βιταμίνη C έχει αποδειχθεί ότι παίζει ζωτικό ρόλο στον τρόπο με τον οποίο το σώμα παράγει κολλαγόνο. Το κολλαγόνο είναι αυτό που κάνει το δέρμα μας να φαίνεται νεανικό. Η βιταμίνη C έχει επίσης αποδειχθεί ότι πιθανώς προλαμβάνει και αντιμετωπίζει τη βλάβη του δέρματος που προκαλείται από την έκθεση στον ήλιο.

Τα μανταρίνια είναι ένα πολύ γευστικό φρούτο, το οποίο μπορεί να καταναλωθεί ως σνακ οποιαδήποτε ώρα της ημέρας. Αν ανήκετε στους λάτρεις των μανταρινιών και αναρωτιέστε μέχρι πόσα μανταρίνια μπορείτε να φάτε σε μια μέρα, σας έχουμε την απάντηση.

Αν και είναι πολλά τα οφέλη που προσφέρουν τα μανταρίνια στην υγεία μας, ωστόσο καλό είναι να μην προβαίνουμε σε ακρότητες και να τηρούμε ένα μέτρο στη ζωή μας.

Έως 5 μανταρίνια την ημέρα, είναι ένας ασφαλής αριθμός για κατανάλωση.

Τι θα πάθω αν φάω ένα κιλό μανταρίνια σε μια μέρα

Τα μανταρίνια όπως και όλα τα φρούτα έχουν φυτοφάρμακα με τους ειδικούς να προειδοποιούν ότι δεν «θα δείτε κάποια αξιοσημείωτη διαφορά στην υγεία σας αν καταναλώσετε ένα κιλό μανταρίνια μέσα σε μια μέρα». Αντιθέτως, μία τέτοια κίνηση μπορεί να οδηγήσει σε διάρροια ή τροφική δηλητηρίαση.

Επίσης, οι ειδικοί επισημαίνουν ότι η συνεχής κατανάλωση μεγάλων ποσοτήτων μανταρινιών μπορεί να προκαλέσει γαστρίτιδα λόγω της υψηλής οξύτητάςτους. Η βιταμίνη C θα απεκκριθεί ενεργά από τα νεφρά, οδηγώντας στο σχηματισμό λίθων. Αυτό μπορεί επίσης να οδηγήσει σε λιπώδη ηπάτωση επειδή η φρουκτόζη επεξεργάζεται στο ήπαρ. Τα μανταρίνια περιέχουν πολλή φρουκτόζη, ειδικά όταν είναι πολύ ώριμα.

Ωστόσο, η κατανάλωση έως και 5 μανταρινιών την ημέρα μπορεί να είναι ευεργετική επειδή τα μανταρίνια περιέχουν φυτικές ίνες, βιταμίνες και φλαβονοειδή. Εάν δεν είστε αλλεργικοί στα εσπεριδοειδή, τα μανταρίνια μπορούν να αποτελέσουν μια εξαιρετική εναλλακτική για την αντικατάσταση των καραμελών ή ζαχαρωτών στη διατροφή σας, ενώ μπορούν να προστεθούν σε κέικ και επιδόρπια.

Πηγή: Healthstat.gr