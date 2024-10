Νέα διάκριση για τον Ηλία Μόσιαλο

Τους Ηλία Μόσιαλο και Ανδρέα Δρακόπουλο και Παναγιώτη Γιαννούδη βραβεύει σήμερα η Ελληνική Εταιρεία Χειρουργικής Ορθοπαιδικής και Τραυματολογίας.

Ξεκινά σήμερα το 80ο Συνέδριο της Ελληνικής Εταιρείας Χειρουργικής Ορθοπαιδικής & Τραυματολογίας, στη Θεσσαλονίκη, στο ξενοδοχείο Makedonia Palace. Περισσότεροι από 170 ομιλητές από το εξωτερικό και διακεκριμένοι Έλληνες Ορθοπαιδικοί Χειρουργοί θα παρουσιάσουν όλα τα τελευταία δεδομένα για την εξατομικευμένη αρθροπλαστική, ρομποτική, πολυπλοκότητες της πρωτογενούς και αναθεωρητικής αρθροπλαστικής, επιπλοκές συμπεριλαμβανομένων λοιμώξεων και περιπροθετικά κατάγματα, καθώς και νέα σχέδια εμφυτευμάτων: 3D και εξατομικευμένα.

Στο φετινό συνέδριο, τιμώμενα πρόσωπα είναι Έλληνες της διασποράς, οι οποίοι ζουν και διαπρέπουν στο εξωτερικό. Πιο συγκεκριμένα, η Εταιρεία θα βραβεύσει τους Ηλία Μόσιαλο, καθηγητή πολιτικής της υγείας στο London School of Economics, με το βραβείο Παγκόσμιας Ακαδημαϊκής Αριστείας σε Έλληνα της διασποράς, τον Ανδρέα Δρακόπουλο, πρόεδρο του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος (ΙΣΝ), με το βραβείο Φιλοπατρίας και Φιλανθρωπίας για το έργο του ΙΣΝ στην υγεία, και τον Παναγιώτη Γιαννούδη, καθηγητή Ορθοπαιδικής και Τραυματολογίας στο Πανεπιστήμιο Leeds του Ηνωμένου Βασιλείου, ο οποίος πρόσφατα τιμήθηκε με το βραβείο Member of the Order of the British Empire από την βρετανική κυβέρνηση.

Πρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής του συνεδρίου είναι ο Καθηγητής Ορθοπαιδικής Χειρουργικής του Α.Π.Θ. Ελευθέριος Τσιρίδης, Πρόεδρος της MAST, Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Εταιρείας Ισχίου, Πρόεδρος της Ελληνικής Εταιρείας Χειρουργικής Ορθοπαιδικής και Τραυματολογίας, καθώς και Διευθυντής της Κλινικής Ρομποτικής Ορθοπαιδικής Χειρουργικής του Ιατρικού Διαβαλκανικού Θεσσαλονίκης.