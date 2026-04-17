Ενώ οι θαυμαστές περιμένουν με ανυπομονησία την κυκλοφορία του Grand Theft Auto 6, ένα πολωνικό στούντιο παιχνιδιών παρουσίασε μια μάλλον ανορθόδοξη εναλλακτική.

Το βιντεοπαιχνίδι, με τίτλο I Am Jesus Christ, επιτρέπει στους παίκτες να «βαδίσουν στα βήματα του Ιησού» μέσα από μια καθηλωτική αφήγηση του Ευαγγελίου σε πρώτο πρόσωπο.

Προωθείται ως ο πρώτος «προσομοιωτής του Χριστού» και το παράξενο αυτό παιχνίδι ακολουθεί την ιστορία του Μεσσία από τη βάπτισή του στον Ιορδάνη ποταμό μέχρι την Ανάστασή του το Πάσχα.

Σύμφωνα με την Daily Mail, κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού, οι παίκτες μπορούν να περιπλανηθούν στη Γαλιλαία του 1ου αιώνα, να κάνουν θαύματα, να πολεμήσουν με τον Διάβολο και, τελικά, να σταυρωθούν.

Σύμφωνα με τους δημιουργούς του παιχνιδιού, οι παίκτες θα έχουν την ευκαιρία να ζήσουν βασικές στιγμές από την ιστορία της Καινής Διαθήκης.

Το τρέιλερ δείχνει τον Ιησού να καθαρίζει τον ναό, να αντιστέκεται στους πειρασμούς στην έρημο και να διασχίζει την Ιερουσαλήμ.

Στην πλατφόρμα Steam, μια δημοφιλή υπηρεσία διάθεσης παιχνιδιών, οι κριτικές των χρηστών συνοψίζονται ως «πολύ θετικές», όμως πολλοί Χριστιανοί παίκτες δεν εντυπωσιάστηκαν.

Ένας εξοργισμένος σχολιαστής έγραψε στο Reddit: «Μου έρχονται στο μυαλό διάφορα πράγματα, που συνοψίζονται κυρίως στη λέξη “βλάσφημο”.»

{https://www.youtube.com/watch?v=Gw0WdDCR9zg}

Παραδόξως, το I Am Jesus Christ δεν είναι η πρώτη φορά που η ζωή του Χριστού επαναπροσδιορίζεται ως βιντεοπαιχνίδι.

Πιο χαρακτηριστικά, το παιχνίδι του 2008 The You Testament παρουσίασε τη ζωή του Ιησού ως ένα point-and-click adventure και έχει ευρέως χλευαστεί ως «το χειρότερο παιχνίδι που φτιάχτηκε ποτέ».

Ωστόσο, η πιο πρόσφατη αυτή δημιουργία από το στούντιο SimulaMaker δίνει μια μοναδική τροπή, τοποθετώντας την ιστορία σε έναν «ανοιχτό κόσμο».

Χρησιμοποιώντας παρόμοιους βασικούς μηχανισμούς με τα Grand Theft Auto και Skyrim, οι παίκτες μπορούν να εξερευνήσουν ελεύθερα τη Ρωμαϊκή Ιουδαία με τον δικό τους ρυθμό.

Οι δημιουργοί αναφέρουν ότι το παιχνίδι περιλαμβάνει 30 διαφορετικά θαύματα, όπως τη θεραπεία λεπρών και την αποκατάσταση της όρασης σε τυφλούς.

Στη σελίδα του παιχνιδιού στο Steam αναφέρεται: «Ζήστε βασικά γεγονότα από τη ζωή του Ιησού και παρακολουθήστε στιγμές των οποίων το νόημα παραμένει ζωντανό μέχρι σήμερα.

Δείτε αυτές τις σκηνές να ξεδιπλώνονται από μια προσωπική οπτική και αλληλεπιδράστε με την ιστορία με έναν άμεσο και καθηλωτικό τρόπο.»

Μια πρώιμη demo έκδοση του παιχνιδιού κυκλοφόρησε το 2022 και δέχτηκε έντονη κριτική για τα κακά γραφικά, τους αδέξιους διαλόγους και τη χαμηλή απόδοση.

Ωστόσο, τα τελευταία τέσσερα χρόνια, οι δημιουργοί φαίνεται να έχουν βελτιώσει αρκετά από τα προβλήματα.

Στο Steam υπήρχαν ακόμη και μερικοί παίκτες που εξεπλάγησαν ευχάριστα και επαίνεσαν τον «προσομοιωτή της Βίβλου».

Ένας κριτικός έγραψε: «Δεν ήμουν σίγουρος τι να περιμένω, αλλά ξεπέρασε τις προσδοκίες μου.»

«Αυτό το παιχνίδι είναι καταπληκτικό. Χαίρομαι πολύ που κάποιοι έφτιαξαν ένα παιχνίδι για την ιστορία του Ιησού και ότι το Ευαγγέλιο μπορεί να παρουσιαστεί μέσα από ένα παιχνίδι. Σας ευχαριστώ πολύ», πρόσθεσε ένας άλλος.

Ορισμένες κριτικές επεσήμαναν ότι το παιχνίδι εξακολουθεί να έχει αδύναμο voice acting και «μονότονο» gameplay.

Οι δημιουργοί παραδέχτηκαν επίσης ότι χρησιμοποίησαν τεχνητή νοημοσύνη για τη δημιουργία των φωνών των μαθητών και άλλων χαρακτήρων.

Όπως ανέφεραν: «Στη δική μας περίπτωση, αυτή ήταν μια πρακτική λύση που μας επέτρεψε να ολοκληρώσουμε το παιχνίδι στο επίπεδο ποιότητας που επιδιώκαμε.»

Ωστόσο, κάποιες αντιδράσεις δεν αφορούσαν την ποιότητα του παιχνιδιού, αλλά το ίδιο το θέμα.

Ένας εξοργισμένος Χριστιανός παίκτης έγραψε: «Ελπίζω ο Κύριος να επιστρέψει σύντομα, ώστε να απαγορέψει να βλασφημείται το όνομά Του.

»Νιώθω ΠΟΛΥ άβολα με την ιδέα να υποδύομαι τον Ιησού. Ναι, ξέρω ότι είναι απλώς ένα παιχνίδι, αλλά δεν θα μπορούσα να το κάνω», πρόσθεσε ένας άλλος.

«Θα ήταν αμαρτία για μένα (και θα έλεγα για οποιονδήποτε) να παίξει αυτό το παιχνίδι»

Ενώ ένας άλλος απλώς χαρακτήρισε το παιχνίδι ως «βλάσφημο».