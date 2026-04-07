Ασφαλής λειτουργία tap-to-pay διαθέσιμη στα HUAWEI WATCHES με πλήρη κάλυψη στην ΕΕ

Η Huawei ανακοινώνει την επέκταση του Curve Pay σε όλη την Ευρώπη, καλύπτοντας πλέον περισσότερες από 30 αγορές, συμπεριλαμβανομένων όλων των κρατών-μελών της ΕΕ, του Ηνωμένου Βασιλείου, της Νορβηγίας, της Ισλανδίας και του Λιχτενστάιν. Το Curve Pay είναι πλέον εύκολα προσβάσιμο στα smart wearables HUAWEI WATCH Ultimate 2, HUAWEI WATCH 5, στη σειρά HUAWEI WATCH GT 6, στη σειρά HUAWEI WATCH GT 5 και στη σειρά HUAWEI WATCH FIT 4. Αυτή η επέκταση ακολουθεί την ενσωμάτωση του Curve Pay στο HUAWEI WATCH GT Runner 2, το νέο αθλητικό smartwatch της HUAWEI σχεδιασμένο τόσο για επαγγελματίες όσο και για ερασιτέχνες μαραθωνοδρόμους, το οποίο διαθέτει προηγμένη τεχνολογία εντοπισμού και παρακολούθησης GPS και αναμένεται πολύ σύντομα και στην Ελληνική αγορά.

Οι ανέπαφες πληρωμές έχουν γίνει μέρος της καθημερινότητας. Με το Curve Pay, η Huawei τις φέρνει απευθείας στον καρπό σου, εύκολα, γρήγορα και με ασφάλεια. Επιπλέον, η εταιρεία δεσμεύεται να συνεχίσει να κάνει τις γρήγορες πληρωμές ακόμη πιο προσβάσιμες για τους όλους τους χρήστες, χωρίς συμβιβασμούς στην ασφάλεια και την ευκολία.

Μεταξύ άλλων, οι χρήστες των παραπάνω smartwatch της Huawei αποκτούν πρόσβαση σε μια σειρά από βασικά πλεονεκτήματα του Curve Pay:

Άμεση λειτουργία tap-to-pay, διαθέσιμη σε αμέτρητα τερματικά,

Διόρθωση λαθών σε πληρωμές μετά την αγορά με το Go Back in Time® .

One Smart Wallet , όλες οι κάρτες σου σε ένα περιβάλλον.

Αυτόματη προστασία όταν το ρολόι αφαιρεθεί με το off-wrist detection και ενεργοποίηση κωδικού πρόσβασης.

«Με το Curve Pay στα wearables μας, κάνουμε ένα ακόμα βήμα προς μια πιο απλή ψηφιακή καθημερινότητα», δήλωσε ο Rong Tao, Πρόεδρος του European Device Business της Huawei. «Πλέον, οι χρήστες μπορούν να πληρώνουν απευθείας από το smartwatch τους, εύκολα, γρήγορα και με ασφάλεια».

Το Curve Pay είναι πλέον διαθέσιμο σε 30+ χώρες στην Ευρώπη και στην Ελλάδα (Αυστρία, Βέλγιο, Βουλγαρία, Κροατία, Κύπρο, Τσεχία, Δανία, Εσθονία, Φινλανδία, Γαλλία, Γερμανία, Ελλάδα, Ουγγαρία, Ιρλανδία, Ιταλία, Λετονία, Λιθουανία, Λουξεμβούργο, Μάλτα, Ολλανδία, Πολωνία, Πορτογαλία, Ρουμανία, Σλοβακία, Σλοβενία, Ισπανία, Σουηδία, Ηνωμένο Βασίλειο, Νορβηγία, Ισλανδία, Λιχτενστάιν.

Οι χρήστες μπορούν να κατεβάσουν την εφαρμογή Curve Pay από το HUAWEI AppGallery, το App Store, το Google Play ή το Galaxy Store, και στη συνέχεια να την εγκαταστήσουν και να την συνδέσουν με μια συσκευή HUAWEI WATCH. Η διαθεσιμότητα αναμένεται να επεκταθεί και σε άλλα προϊόντα στο μέλλον.

Σχετικά με το Huawei Consumer BG Τα προϊόντα και οι υπηρεσίες της Huawei διατίθενται σε περισσότερες από 170 χώρες και χρησιμοποιούνται από το ένα τρίτο του παγκόσμιου πληθυσμού. Δεκατέσσερα κέντρα Έρευνας και Ανάπτυξης (R&D) έχουν δημιουργηθεί σε χώρες σε όλο τον κόσμο, συμπεριλαμβανομένης της Γερμανίας, της Σουηδίας, της Ινδίας και της Κίνας. Το Huawei Consumer BG είναι μία από τις τρεις επιχειρηματικές μονάδες της Huawei και καλύπτει smartphones, υπολογιστές και tablets, wearables και υπηρεσίες cloud. Το παγκόσμιο δίκτυο της Huawei βασίζεται σε πάνω από 30 χρόνια τεχνογνωσίας στη βιομηχανία των τηλεπικοινωνιών και είναι αφοσιωμένο στην παροχή των τελευταίων τεχνολογικών εξελίξεων στους καταναλωτές σε όλο τον κόσμο.

Σχετικά με το Curve Pay Το Curve Pay είναι ένα πρωτοποριακό ψηφιακό πορτοφόλι που λειτουργεί για να σου εξοικονομεί χρήματα και να αναβαθμίζει κάθε πληρωμή που κάνεις. Αποφεύγει τις κρυφές χρεώσεις μετατροπής συναλλάγματος, σου επιτρέπει να αλλάζεις κάρτες μετά την αγορά και σε βοηθά να κερδίζεις περισσότερες ανταμοιβές επιπλέον των υφιστάμενων παροχών σου. Στην καρδιά της εμπειρίας βρίσκεται το πορτοφόλι Curve Pay, συγκεντρώνοντας όλες τις κάρτες σου σε ένα ασφαλές μέρος και βάζοντας τα οικονομικά σου στον αυτόματο πιλότο.