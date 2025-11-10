Η καρδιά του gaming χτυπάει στη Λάρισα.

Το Σάββατο 8 Νοεμβρίου, πραγματοποιήθηκε στη Λάρισα το 3ο Game Developers Meetup 2025, όπου συγκεντρώθηκαν δημιουργοί παιχνιδιών, indie studios, publishers, επενδυτές, εκπαιδευτικοί φορείς και gamers, από όλη την Ελλάδα – και όχι μόνο – σε μία ημέρα αφιερωμένη στην καινοτομία, τη δικτύωση και τη δημιουργική συνεργασία.

Από τις 11:00 μέχρι τις 21:00 το βράδυ του Σαββάτου, κορυφαίοι δημιουργοί βρέθηκαν στην φετινή διοργάνωση, στο JOIST Innovation Park, έναν καινοτόμο χώρο στο κέντρο της Λάρισας.

Ομιλητές από το εξωτερικό, έδωσαν το παρών, ενώ τρεις ελληνικές ομάδες παρουσίασαν τα έργα τους στην Electronic Arts, μία από τις μεγαλύτερες εταιρείες παραγωγής βιντεοπαιχνιδιών παγκοσμίως.

«Είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι που βλέπουμε την Ελλάδα να κάνει σταθερά βήματα προς τα εμπρός, την κοινότητά μας να μεγαλώνει, το ενδιαφέρον για την τοπική βιομηχανία να αυξάνεται και όλο και περισσότερους φορείς να δραστηριοποιούνται. Είναι μία μοναδική ευκαιρία προκειμένου η Ελλάδα να αποτελέσει έναν σημαντικό κόμβο στη Μεσόγειο για την ανάπτυξη video games, δημιουργώντας γόνιμο έδαφος για καινοτομία, επιχειρηματικές συνέργειες και εξέλιξη της νέας γενιάς δημιουργών βιντεοπαιχνιδιών», είχε αναφέρει αρχικά ο Χρήστος Μπίκος, πρόεδρος του ελληνικού παραρτήματος του Παγκόσμιου Οργανισμού Δημιουργών Παιχνιδιών (IGDA Greece) που βρίσκεται πίσω από τη διοργάνωση του Game Developers Meetup 2025.

Αξίζει να σημειωθεί πως το gaming δεν είναι πια απλώς ένα χόμπι ή μια μορφή ψυχαγωγίας, είναι ένας ολόκληρος κόσμος, μια κουλτούρα, ένας νέος τρόπος επικοινωνίας και δημιουργίας.

Πίσω από τις οθόνες και τα χειριστήρια, δεν κρύβονται μόνο ο ανταγωνισμός και οι δεξιότητες, αλλά ιστορίες, συναισθήματα και κοινότητες, ενώ κάθε χρήστης χρειάζεται να έχει αντίληψη, «δυνατά» αντανακλαστικά και καλή φυσική κατάσταση για να ανταπεξέλθει, ακόμη και αν βρίσκεται μόνο πίσω από το χειριστήριο και όχι στη δημιουργία γραφικών.

Η φαντασία των δημιουργών, κρύβεται πίσω από εξαιρετικά υψηλής ποιότητας γραφικά, ενώ κάθε gamer, αναλαμβάνει να φέρει εις πέρας την αντίστοιχη αποστολή με τον χαρακτήρα που επιλέγει, να είναι ο πρωταγωνιστής της ιστορίας.

Κατά τη διάρκεια του meetup παρουσιάστηκαν σε playable εκδόσεις περισσότερα από 20 νέα παιχνίδια και περισσότεροι από 40 developers είχαν τη δυνατότητα να παρουσιάσουν τις ιδέες τους σε Έλληνες και διεθνείς εκδότες.

Κάθε ένας φιλόδοξος δημιουργός, έφερε στο JOIST την ιδέα του με αποτέλεσμα τόσο οι επισκέπτες – όσο και οι πιθανοί επενδυτές να έχουν την ευκαιρία να περιηγηθούν μέσα στον ψηφιακό τους κόσμο.

Στο πιο διαδραστικό event της Λάρισας, βρέθηκαν άντρες και γυναίκες όλων των ηλικιών, με σκοπό να ανακαλύψουν τον ψηφιακό κόσμο, να περιηγηθούν ανάμεσα σε οθόνες, παιχνίδια και γραφικά, ενώ άλλοι έφτασαν στο σημείο με σκοπό να παρουσιάσουν τις δικές τους δημιουργίες, οι οποίες απέκτησαν «σάρκα και οστά» από το μηδέν με μεγαλύτερο, μικρότερο ή και καθόλου budget.

Ο ευρέως γνωστός δημιουργός παιχνιδιών Espen Sogn, πραγματοποίησε μία εκτενή και άκρως διαδραστική παρουσίαση, κατά τη διάρκεια της οποίας, μίλησε για την αρχή της καριέρας του. Το 2002, μπροστά από έναν υπολογιστή, άρχισε να ανακαλύπτει την αγάπη του για τον ψηφιακό κόσμο – ενώ σταδιακά αντιλήφθηκε πως μόνο το gaming δεν είναι αρκετό.

Με περισσότερα από 20 χρόνια εμπειρίας στον χώρο των «AAA» τίτλων, ξέρει πλέον πού αποσκοπεί και το τί ακριβώς είναι αυτό που θέλει να παρουσιάσει και να δώσει μέσα από τα παιχνίδια που δημιουργεί. Ο Νορβηγός δημιουργός, έχοντας «υπογράψει» πληθώρα παιχνιδιών, πλέον έχει χτίσει και την δική του εταιρεία «Jotun Games». Το «Horizon Forbidden West», αποτελεί μία από τις πιο γνωστές δημιουργίες του, με γραφικά που εντυπωσιάζουν ακόμη και όσους δεν αφιερώνουν χρόνο στο gaming.

Κατά τη διάρκεια της ομιλίας του ο Espen Sogn, κατέστησε σαφές πως πλέον τα παιχνίδια «world-building» δεν συνδέονται απλώς με όμορφα και αληθοφανή τοπία, αλλά με την πλήρη δημιουργία κόσμων που βασίζονται στους ανθρώπους, τα έθιμα και τους πολιτισμούς, ενώ οι συμπεριφορές των χαρακτήρων του αντανακλούν σε πραγματικές συμπεριφορές – αναλόγως των συνθηκών.

Στη συνάντηση που πραγματοποιήθηκε το Σάββατο, 8 Νοεμβρίου στη Λάρισα, οι επισκέπτες είχαν την ευκαιρία, να μπουν μέσα στον ψηφιακό κόσμο και να ανακαλύψουν νέα παιχνίδια, εφαρμογές και εικόνες, με υψηλής ποιότητας γραφικά και ιστορίες που επιζητούν μία λύση.

Να σημειωθεί, πως ο κόπος και η μάχη των δημιουργών για να αναδείξουν τα παιχνίδια, δεν αποσκοπεί αποκλειστικά και μόνο στο οικονομικό πλαίσιο – αν και αναμφίβολα είναι ένα από τα κυρίαρχα κομμάτια της δημιουργίας ψηφιακού περιεχομένου.

Η αγάπη των Gamers για τον ψηφιακό κόσμο, ξεκινάει από τη φαντασία, από ένα όραμα και πολλές φορές από έναν μόνο υπολογιστή.

Ο δημιουργός του παιχνιδιού «Mechanis Obscura» μίλησε στο DNews σημειώνοντας μεταξύ άλλων πως η λατρεία του για τον ψηφιακό κόσμο ξεκίνησε ήδη από την ηλικία των 5 ετών.

Σε ηλικία 28 πλέον χρόνων, κατάφερε, να δώσει οπτικοακουστική μορφή στο όραμά του, δημιουργώντας ένα ψηφιακό Escape Room, με γρίφους και λύσεις καλά κρυμμένες στα υψηλής ποιότητας γραφικά του παιχνιδιού.

Το «Mechanis Obscura» θα είναι προσεχώς σε κυκλοφορία, ενώ ο εκδότης είναι το «NoBuggetStudios». Όταν ο δημιουργός, ρωτήθηκε για τον τίτλο πίσω από το παιχνίδι, αποκάλυψε πως προέκυψε: «Από την τάση του τίποτα, να κάνεις κάτι. Οι επενδυτές και το οικονομικό κομμάτι, έρχονται πολύ μετά από τη δημιουργία. Την πρώτη φορά που ήρθα ως επισκέπτης, έκαναν να κοιμηθώ τρία βράδια από τον ενθουσιασμό μου», σημείωσε χαρακτηριστικά ο Κωνσταντίνος, εκφράζοντας την βαθύτερη αγάπη του για τον ψηφιακό κόσμο.

Το Σάββατο 8 Νοεμβρίου, θα μείνει καλά χαραγμένο στις μνήμες όσων βρέθηκαν στο 3ο Game Developers Meetup 2025, επισφραγίζοντας πως το gaming, είναι κάτι περισσότερο από απλά γραφικά στον υπολογιστή.

Το JOIST Innovation Park, απέδειξε πως η τεχνολογία είναι το μέλλον, ενώ νέοι δημιουργοί και πρόσωπα με βαρύ βιογραφικό στο χώρο, είχαν την ευκαιρία να εκφράσουν την αγάπη τους, να πάρουν ιδέες για μελλοντικές του δημιουργίες και να μιλήσουν με σπουδαίους επενδυτές, σε μία ημερίδα που κατακλείστηκε από την τεχνολογία.